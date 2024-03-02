Popüler müzik dinleme platformu Spotify abonelik seçeneklerine müzikle alakasız bir abonelik seçeneği ekledi. İlk olarak ABD’de kullanıma sunulan Sesli Kitap Erişim Aboneliği, kullanıcılara aylık 10 dolar karşılığında 15 saatlik sesli kitap dinleme imkanı sunuyor. Peki bu abonelik Türkiye’ye gelecek mi? Fiyatı ne olacak? İşte bilmeniz gerekenler.

İçindekiler Spotify Sesli Kitap Aboneliği Sunmaya Başladı

Spotify Sesli Kitap Aboneliği Sunmaya Başladı

Bu özellik şu an sadece ABD’deki kullanıcılar için geçerli. Sesli kitap aboneliği ile Spotify’ın geniş kütüphanesinde 200.000’den fazla sesli kitaba erişim sağlanacak. Tabii ki, ücretsiz Spotify kullanmak isteyenler reklamlarla desteklenen ücretsiz planı kullanmaya devam edebilecek.

Spotify Premium aylık ücreti ABD’de 11 dolar ve bu paketin içinde 15 saatlik sesli kitap dinleme süresiyle birlikte diğer birçok avantaj da bulunuyor. Ancak, sesli kitap dinlemek genellikle uzun zaman alıyor ve bu yeni plan, Spotify’ın rekabet stratejisiyle öne çıkıyor.

Bu yeni planla birlikte şirket, Audible gibi rakiplerini de göz önünde bulunduruyor. Audible, aylık 15 dolar karşılığında bir sesli kitap dinleme seçeneği sunuyor. Dolayısıyla, Spotify aboneleri 5 dolar daha az ödeyerek aylık yaklaşık iki kitap dinleme imkanına sahip olabilecekler. Ancak, unutulmaması gereken bir nokta var. Buna göre, kullanılmayan dinleme süreleri bir sonraki aya devredilmiyor.

Spotify, Premium abonelerine ücretsiz olarak sunulan 15 saatlik sesli kitap dinleme imkanını Kasım ayında başlattıktan sonra, ücretsiz kullanıcıların sesli kitap materyallerine olan ilgisinde yüzde 45’lik bir artış olduğunu belirtti. Bu artış, şirkete sesli kitap aboneliğini denemesi için yeterli bir motivasyon sağladı. Şirket ayrıca web sitesi üzerinden de sesli kitap satışlarına da başladı.

Sonuç olarak, yeni abonelik planı, kullanıcılara müzik dinleme deneyiminin ötesinde bir içerik sunmayı hedefliyor. Bu yeni adım, şirketin hizmet yelpazesini genişletme ve kullanıcı tabanını çeşitlendirme stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Burada kullanıcıları 1 dolar daha fazla ödeyerek her şeyin bulunduğu pakete yönlendirme amacı olduğunu da söylemek mümkün. Bu sayede kullanıcılar hem müzik dinleyebilecek hem de sesli kitap abonelik planındaki sesli kitap haklarını özgürce kullanabilecekler. Ancak bütçe gerçekten kısıtlıysa 1 doların bile ciddi bir önemi olduğu söylenebilir. Bu durumda sadece sesli kitap aboneliği daha mantıklı olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni abonelik planını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!