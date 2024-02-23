Google’ın e-posta hizmeti olan Gmail (Google Mail), birçok insan tarafından gerek iş gerekse de okul için her gün kullanılıyor. Ancak şu anda sosyal medya’da Google Mail’in kapatılacağı ile ilgili söylentiler dönüyor. Detaylara bakalım.

Gmail kapatılacak mı?

Bugün bazı kullanıcılar Googel Mail üzerinden bir e-posta aldılar. Bu e-postada Google Mail’in yakın zamanda kapatılacağına dair bir açıklama bulunuyordu. Açıklama ise tam olarak şu şekilde:

“Sayın Gmail Kullanıcısı,

Googel Mail ile ilgili önemli bir güncellemeyi paylaşmak için sizinle iletişime geçiyoruz. Yıllardır dünya çapında milyonları birbirine bağlayan, kusursuz iletişim sunan ve sayısız bağlantıyı destekleyen Google Mail’in yolculuğu sona eriyor. 1 Ağustos 2024’ten itibaren Google Mail resmi olarak kullanımdan kaldırılacak. Bu, 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Google Mail’in artık e-posta göndermeyi, almayı ve saklamayı desteklemeyeceği anlamına geliyor.

Googel Mail neden sona eriyor?

Gmail’i kullanımdan kaldırma kararı, gelişen dijital ortam ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını yüksek kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma taahhüdümüz dikkate alınarak alınmıştır. İlerleme ve uyum sağlama ruhuyla kaynaklarımızı, çevrim içi iletişim ve etkileşim biçimimize devrim yaratmaya devam edecek yeni teknolojiler ve platformlar geliştirmeye odaklıyoruz.

Bu Sizin İçin Ne İfade Ediyor?

– E-posta Erişimi: 1 Ağustos 2024’e kadar tüm e-postalarınıza erişebilecek ve bunları indirebileceksiniz. Bu tarihten sonra Googel Mail hesapları, erişilemez hâle gelecektir.”

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Ancak bu paylaşıma Google tarafından yalanlama geldi. Google, Googel Mail’i kapatmayacak. Sadece Gmail’in HTML sürümünün kullanımdan kaldırılacak. Bu sahte e-postayı kimin ne amaçla yaydığı bilinmiyor ancak bu e-posta, sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu.