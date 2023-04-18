2023 yılının ilk çeyreği itibariyle Türkiye’deki en yüksek internet hızı ortalamaları açıklandı. Speedtest tarafından yapılan ölçümlere göre, mobil internet hizmetleri konusunda Turkcell en yüksek hızı sağlarken, sabit internet hizmetlerinde ise TurkNet başı çekiyor.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok başvurduğu platformlardan biri olan Speedtest, 2023 yılının ilk çeyreği için yaptığı ölçümleri paylaştı. Yayınlanan veriler, Türkiye’deki internet hızlarının ortalama seviyesini ve hangi servis sağlayıcının daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Türkiye mobil internet hız ortalaması

İndirme 32,06 Mbps

Yükleme 13,23 Mbps

Gecikme 23 ms

Speedtest’in 2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin verilerine göre, Türkiye’deki mobil internet indirme hızı 32,06 Mbps olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu değer 50,46 Mbps idi. Bu durum, Türkiye’nin küresel sıralamadaki konumunu 66. sıraya düşürdü.

En iyi mobil internet servis sağlayıcısı

Turkcell 51,76 Mbps

Türk Telekom 28,40 Mbps

Vodafone 16,83 Mbps

Veriler incelendiğinde markalar bazında en yüksek mobil internet hızını Turkcell’in sunduğu görülüyor. Turkcell kullanıcıları arasındaki ortalama indirme hızı 51,76 Mbps olarak ölçüldü ve bu hız Türkiye genel ortalamasının üzerinde bulunuyor. Turkcell’i sırasıyla 28,40 Mbps hız ile Türk Telekom ve 16,83 Mbps hız ile Vodafone takip ediyor. Türkiye’deki mobil internet kullanıcıları için en iyi hizmeti sunan servis sağlayıcısı olarak öne çıkan Turkcell’in bu başarısı, sektördeki rekabeti arttırarak kullanıcılara daha yüksek hız ve kalite standartları sunmayı hedefleyen diğer servis sağlayıcıları için de bir örnek teşkil ediyor.

Sabit internet indirme hızı

İndirme 33,32 Mbps

Yükleme 6,83 Mbps

Gecikme 9 ms

Speedtest’in verilerine göre Türkiye’deki sabit internet kullanıcıları, 2023 yılının ilk çeyreğinde ortalama 33,32 Mbps indirme hızı ve yalnızca 6,83 Mbps yükleme hızı alabildi. Bu rakamlar, 2022 yılı genelinde sırasıyla 64,52 Mbps indirme hızı ve 27,69 Mbps yükleme hızı ile karşılaştırıldığında önemli bir düşüş gösteriyor.

En iyi sabit internet servis sağlayıcısı

TurkNet 58,85 Mbps

Türksat Kablo 41,18 Mbps

Turkcell 34 Mbps

Vodafone 25,91 Mbps

Türk Telekom 25,27 Mbps

Türkiye’deki sabit internet kullanıcıları arasında popülerliği her geçen yıl artan TurkNet, yılın ilk çeyreğinde en yüksek hız ve en düşük gecikme süresini sunan servis sağlayıcısı oldu. TurkNet kullanıcılarının ortalama indirme hızı, 58,85 Mbps olarak ölçüldü ve diğer servis sağlayıcıları geride bıraktı. Türksat Kablo 41,18 Mbps, Turkcell 34 Mbps, Vodafone 25,91 Mbps ve Türk Telekom ise 25,27 Mbps indirme hızı sunabildi. TurkNet, yüksek hızı ve düşük gecikme süresiyle sabit internet kullanıcıları arasında öne çıkarak, kaliteli hizmet sunma konusunda iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

En hızlı internet sunan telefon üreticileri de açıklandı

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Mobil cihaz üreticileri arasında yapılan incelemede, internet hızı konusunda liderliği Apple’ın elinde tuttuğu görüldü. Apple, 43,38 Mbps indirme ve 14,56 Mbps yükleme hızı sunarak diğer markalardan ayrıldı. Samsung, Xiaomi ve Huawei ise Apple’ı takip eden diğer üreticiler oldu.