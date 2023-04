Nothing tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmasa da Xiaomi tarafından tanıdığınız distribütör Evofone, Nothing markasını Türkiye’ye getiriyor. Evofone tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Türkiye’de motor sporları faaliyeti gösteren takımlardan GP Garage Myteam araçlarının üzerinde Evofone, Xiaomi ve Nothing markalarının logoları yer alıyor. Bu da Nothing markasının ülkemize resmi bir şekilde geleceğinin sinyallerini olduğu anlamına geliyor.

Peki Nothing ülkemize geldiğinde mevcut ürünleri – Phone (1), Ear (1) ve Ear (2) – hangi fiyatla satılacak? Özellikle orta üst segmente hitap eden Phone (1) vergiler dahil hangi fiyat bandında olacak? Bu soruların cevaplarını videoda bulabilirsiniz. Ayrıca siz de Nothing markası hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Nothing Phone 1 lansmanını izlemek için; https://youtube.com/live/_SfN9ka8i0g

Nothing Phone 1 değerlendirmesini izlemek için; https://youtu.be/cJ10rdjwU8I

#Evofone #NothingPhone1 #Nothing