Teknoloji dünyasının aktif markalarından biri olan şirket, bütçe dostu cihaz arayan kullanıcılar için yeni modelini vitrine çıkardı. Çin pazarında sessiz sedasız satışa sunulan cihaz, özellikle günlük kullanımda uzun pil ömrü arayanlara hitap ediyor. Peki, Honor Play 70C özellikleri beklentileri karşılayabilecek seviyede mi?

Tasarım detayları ve Honor Play 70C özellikleri

Giriş seviyesi segmentine konumlandırılan cihaz, geniş ekranı ve yüksek kapasiteli bataryasıyla öne çıkıyor. Bütçe odaklı bir uygun fiyatlı telefon arayan tüketiciler hedeflenerek tasarlanan model, temel günlük işlemleri sorunsuz yerine getirmeyi vadediyor. Şirketin Çin’de gerçekleştirdiği bu lansman, özellikle fiyat-performans dengesini arayan kullanıcıları hedefliyor.

Cihazın kalbinde MediaTek Helio G81 Ultra işlemcisi yer alıyor. Günlük iletişim senaryoları için tasarlanan bu yonga setine, 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Günlük kullanıma doğrudan etki eden Honor Play 70C özellikleri arasında yer alan 5.300 mAh kapasiteli batarya, sık şarj ihtiyacını azaltıyor.

Kamera tarafında arka bölümde 1080p video kaydı yapabilen ve 10x dijital yakınlaştırma sunan 13 megapiksellik tek bir lens tercih edilmiş. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler için 5 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Kullanıcılara sunulan Honor Play 70C özellikleri temel düzeyde tutulurken, model kablolu kulaklık severler için 3.5 mm girişini koruyor.

Aynı etkinlik kapsamında şirket, Snapdragon 4 Gen 4 işlemciye ve 7.500 mAh bataryaya sahip Honor Play 80 Plus modelini de kısaca sergiledi. Genel olarak Honor Play 70C özellikleri incelendiğinde, cihazın güncel Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzü ile gelmesi avantaj sağlıyor. Bağlantı tarafında ise cihaz çift SIM, 4G, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve GPS destekliyor.

Honor Play 70C teknik özellikleri

Ekran: 6.75 inç LCD, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultra (Sekiz çekirdekli)

RAM: 4 GB / 6 GB seçenekleri

Depolama: 64 GB / 128 GB seçenekleri

Arka Kamera: 13 MP (1080p video, 10x dijital zoom)

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.300 mAh

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

Bağlantı: 4G, Çift SIM, Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS

Ekstra: 3.5 mm kulaklık girişi

Renk Seçenekleri: Mürekkep Kaya Siyahı (Ink Rock Black), Göl Mavisi (Lake Blue), Mehtap Gümüşü (Moonlit Silver)

Honor Play 70C fiyatı

Honor Play 70C – 4GB RAM / 64GB: 599 CNY (Yaklaşık 90 dolar)

Honor Play 70C – 4GB RAM / 128GB: 699 CNY (Yaklaşık 105 dolar)

Honor Play 70C – 6GB RAM / 128GB: 799 CNY (Yaklaşık 115 dolar)

MagicOS nedir?

Honor tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemi üzerine kurulan özel bir kullanıcı arayüzüdür. Cihazlar arası entegrasyonu, akıllı batarya yönetimini ve kişiselleştirilebilir tasarım unsurlarını ön planda tutarak kullanıcılara akıcı bir deneyim sunmayı amaçlar.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi civi 6 serisi sızdırıldı! Yeni akıllı telefonlar neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor’un yeni uygun fiyatlı telefonu, giriş seviyesindeki beklentilerinizi karşılayacak teknik değerlere sahip mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!