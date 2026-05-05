Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni yazılım testlerini genişletmeye devam ediyor. Geliştiricilere sunulan watchOS 26.5 RC sürümü, tvOS 26.5 ve visionOS 26.5 ile birlikte ekosistemdeki cihazların performansını artırmayı hedefliyor. Peki dördüncü beta sürümünden tam bir hafta sonra gelen bu güncellemeler kullanıcılara neler sunuyor?

Geliştiriciler için watchOS 26.5 RC sürümü yayında

Apple ekosistemine dahil olan watchOS 26.5 RC sürümü, cihazların Ayarlar uygulaması üzerinden doğrudan indirilebiliyor. Bu test aşamasına katılmak isteyen kullanıcıların ücretsiz bir geliştirici hesabına sahip olması gerekiyor. Şirket, bu adımla birlikte nihai sürüm öncesi son hataları gidermeyi amaçlıyor.

Güncelleme notlarına bakıldığında watchOS 26.5 RC sürümü ile en dikkat çeken yenilik saat arayüzünde karşımıza çıkıyor. Yeni işletim sistemi, 2026 Pride Apple Watch kordonu ile uyumlu çalışacak özel bir Pride saat kadranını sisteme ekliyor. Diğer taraftan tvOS 26.5 ve diğer sürümlerde belirgin bir tasarım değişikliği veya yeni bir özellik bulunmuyor.

Apple genelde bu ara güncellemelerde mevcut hataların onarımına ve sistem kararlılığının artırılmasına odaklanıyor. Test sürecinde herhangi bir majör problem tespit edilmediği belirtiliyor. Bu durum göz önüne alındığında aday sürümlerin önümüzdeki hafta içinde genel kullanıma açılması bekleniyor.

Yayınlanan watchOS 26.5 RC sürümü, standart kullanıcıların saatlerini daha stabil bir altyapıyla kullanmasına zemin hazırlıyor. Özellikle giyilebilir teknoloji tarafındaki görsel yenilik, markanın donanım ve yazılım bütünlüğüne verdiği önemi gösteriyor. Nihai versiyonların çıkışıyla birlikte tüm kullanıcılar bu iyileştirmelerden faydalanacak.

Release Candidate (RC) nedir?

Yazılım geliştirme sürecinde nihai kararlı sürümden hemen önceki son test aşamasına verilen addır. Ciddi bir hata bulunmadığı takdirde bu sürüm doğrudan son kullanıcıya sunulan tam sürüm haline gelir.

