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SpaceX’in Uzay Turizmi Yolcuları Dünya’ya Döndü
SpaceX’in ilk tamamı sivillerden oluşan görevinde yer alan uzay turizmi yolcuları güvenli bir şekilde Dünya’ya döndü. Kapsülleri planlandığı bölge olan Florida kıyısı açıklarında okyanusun üzerine iniş yaptı.
SpaceX, İlk Uzay Turizmi Yolcularının Uzayda Neler Yaptıklarını Paylaştı
SpaceX’in dört özel yolcuyu taşıyan Crew Dragon kapsülü bugün erken saatlerde Dünya atmosferine giriş yaptı. Ve ABD’nin Florida eyaletinin kıyı şeridinin açıklarında okyanusa güvenli bir şekilde iniş yaptı. Böylece şirketin uzaydaki ilk turizm görevi de başarıyla tamamlanmış oldu. Görevi gerçekleştiren Inspiration4 ekibinde milyarder Jared Isaacman, yerbilimci Sian Proctor, asistan hekim Hayley Arceneaux ve veri mühendisi Chris Sembroski yer aldı. Bu ekip, aynı zamanda Dünya yörüngesinde herhangi bir profesyonel astronotun gözetimi bulunmadan yolculuk yapan ilk insanlar oldu.
Ekibin inişi, Çarşamba günü Falcon 9 roketiyle birlikte fırlatıldığı NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nin 50 km doğusunda Atlas Okyanusu üzerinde gerçekleşti. Dünya atmosferine giriş yaptıktan sonra bugün erken saatlerde Crew Dragon kapsülü iniş süresince 2 set paraşüt kullandı. İlk sette 2 paraşüt, ve son sette ise okyanus yüzeyine inişi kolaylaştırması için 4 adet paraşüt yer aldı. Okyanus yüzeyine temas, ilk set paraşütün açılmasının 4 dakika sonrasında gerçekleşti. İnişin ardından SpaceX’in toplama ekipleri de tekneleriyle ekibi bir an önce alabilmek için birbiriyle yarıştı.
İnişin hemen ardından ekip üyesi Isaacman, SpaceX görev kontrol ekibine şu ifadeleri kullandı:
“Çok teşekkürler SpaceX, bizim için inanılmaz bir yolculuktu ve henüz daha yeni başlıyoruz.”
Inspiration4 görevi Çarşamba günü fırlatılışın ardından toplamda 71 saat sürdü. Yörüngeye gerçekleştirilen bu uçuşun amaçları arasında, kar amacı gütmeyen kanser araştırmacıları ve çocuklara kanser gibi ölümcül hastalıklarda ücretsiz bakım sunan St. Jude Çocuk Hastanesi için 200 milyon dolarlık fon toplanması ve yolcuların vücutlarının düşük yerçekimine nasıl tepki vereceği üzerine bilimsel araştırmalar yapılması yer aldı. St. Jude tarafından gelen açıklamaya göre görevin ilk gününde 20 milyon dolar toplandı ve toplanan toplam miktar 153 milyon dolar oldu.
İçerisinde amatör bir ekip bulunan SpaceX’in Crew Dragon kapsülü tamamiyle otonom olan geri dönüş görevine 6:11PM ET itibariyle başladı. Stepnesinden kurtulduktan ve iticilerini ateşledikten sonra kapsül kendisini Dünya atmosferine doğru yörüngenin dışına itti. Bunlar gerçekleşirken kapsül içerisinden alınan canlı kamera görüntüsünde Sembroski’nin dizlerine bağlanmış olan iPad’den film izliyor olması gözlerden kaçmadı.
Ekibin Dünya’ya yolculuğunda olağandışı bir şey yaşanmadı. Yalnızca kapsül, Dünya’nın atmosferine girildiği esnada kapsül etrafında oluşan plazma katmanı sebebiyle yaklaşık 7 dakika boyunca kapsülün SpaceX görev kontrol ekibiyle iletişimi koptu. Atmosfere giriş sırasında uzay aracının dış yüzeyi 2000 Santigrat derecelere kadar çıktı. Ancak ekip, aracın içerisindeki klima ve özel kıyafetleriyle birlikte serin tutuldu.
Görevin resmi amacının haricinde Inspiration4 görevi gösterdi ki yörüngeye yapılacak yolculuklar için herhangi bir astronota ihtiyaç yok. Gelecek sene de Uluslararası Uzay İstasyonu’na gerçekleştirilecek ilk özel görev gibi görevler de daha fazla gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu görev için aracı olan Axiom Space firması hali hazırda SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na üç ek yolculuk daha gerçekleştirmek için anlaşma imzalamış durumda. Dolayısıyla bu göreve aslında uzay çağının ikinci aşaması olarak da bakılıyor.
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Kripto Para
Solana Tabanlı Projelerde Önemli Yükselişler
Solana tabanlı merkeziyetsiz finans projeleri özellikle son zamanlarda önemli yükselişler gösteriyor. Solana’nın yaşadığı artışlarla beraber Solana tabanlı projeler de aslında iyi performans gösteriyorlar. Ancak Solana ağında son zamanlarda gerçekleştirilen çeşitli kripto paraların halka arzlarında (IDO) gösterdiği performanslar fazlasıyla dikkat çekiyor.
Solana, geçen ayın başından beri neredeyse 1 aylık süreçte %600’den fazla artış yaşadı. Solana ile birlikte Solana blok zinciri üzerinde kurulu kripto paralar da önemli yükselişler gösterdi. Ancak bu yükselişler, Eylül ayının ikinci yarısına girmemizle birlikte yavaşlamış gözüküyor. Her ne kadar blok zincirinin kurucusu Solana, toplam market hacminde ilk 10 kripto para arasındaki yerini sağlamlaştırmış olsa da yatırımcıların dikkati, artık hızlı blok zinciri, düşük ağ ücretleri gibi cazip etkenlerden başka bir yöne doğru kayıyor.
Solana ağı üzerinde kurulmuş merkeziyetsiz finans protokolleri yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu platformlara gelen yatırımlar o kadar arttı ki blok zinciri bu ilgiyi daha fazla yönetemeyerek çeşitli sorunlar yaşattı. Grape Protocol isimli projeyi satın alabilmek için bot hesapların Solana ağına hücüm etmesinin ardından Solana blok zinciri kapandı ve 17 saat kapalı kaldı.
Solana ağı üzerinde kurulan kripto paraların halka arzları (IDO) sonrasında yaşadığı büyük yükselişler dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla bu projelere biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Peki bu projeler neler, ne kadar para topluyorlar ve kimler tarafından fonlanıyorlar?
Yeni Solana Tabanlı Projeler
Solana blok zincirinde son zamanlarda halka arzı (IDO) gerçekleştirilen ilk kripto para Grape Protocol oluyor. Grape Protocol, Solana’nın merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu Raydium üzerinden halka satışı gerçekleştirildi. Ancak satın alımlarının yapılması için çok sayıda bot hesap kullanılınca Solana ağı bir süreliğine kapanmak durumunda kaldı. Tüm bu olaylar sebebiyle de Grape Protocol halka arzında ancak 600,000 dolar toplayabildi.
Grape Network, Discord, Telegram ve yakında Twitter gibi platformları bağlayarak merkeziyetsiz toplulukların Solana üzerinde koordine olmasını sağlıyor ve kullanıcılarını kripto paralarla ödüllendiriyor. Tüm sistemler protokolün tokenı GRAPE ile güçlendiriliyor.
Dikkat çeken diğer bir Solana projesi ise Parrot Protocol oluyor. Parrot Protocol, satışa açılışında Sino Global Capital, Alameda Research ve QTUM VC gibi yatırımcı firmalardan 69 milyon dolar gibi bir fon topladı. Parrot, Ethereum ağı üzerindeki Maker protokole benzer şekilde bir velayetsiz borçlandırma ve merkeziyetsiz alım satım platformu olarak çalışıyor.
Parrot, algoritmik sabit kripto para PAI tarafından da kısmi olarak destekleniyor. Halka arzında Parrot, kendi yerel tokenı PRT’yi satışa sundu. Parrot, PRT yatırımcılarına protokolün nasıl çalışacağı ve Solana üzerinde kazandıracağı gelir oranları ile ilgili konularda oy kullanma hakkı sunuyor.
Grape ve Parrot gibi bir çok proje de Solana launchpad platformları Solanium, Boca Chica ve Solstarter üzerinden halka arz edilecek. Örneğin bugün Solanium üzerinden beyaz listedeki kullanıcılara özel, MatrixETF isimli, merkeziyetsiz ETF platform projesi satışa açıldı.
16 Eylül tarihinde borçlandırma protokolü Larix, Solana üzerinde kullanıma açıldı. Ve 15 Eylül’den 17 Eylül’e kadar Larix üzerinde kilitlenen miktarın değeri 1.7 milyon dolardan 119 milyon dolara kadar fırladı. Larix protokolü, Solana, Huobi Global ve Polygon tarafından destekleniyor.
Flippies ismindeki NFT penguen koleksiyonu da geçtiğimiz günlerde Solanium üzerinden satışa açıldı ve kısa sürede tükendi. NFT’lerin dağıtımı da 21 Eylül’de gerçekleştirilecek. Contrastive isimli generatif yapay zeka sanat serisi de Solana blok zincirinde iki gün içerisinde hayatına başlayacak.
Solana blok zinciri çok sayıda ve farklı alanlardaki bir çok proje ile zenginliğini arttırıyor. Bu projeler sayesinde de Solana değerini hergeçen gün arttırarak kripto paralar arasındaki yerini güçlendiriyor. Kısa süre öncesinde ilk 10 kripto para arasına giren SOL, geçtiğimiz günlerde XRP’yi de geçerek 6. sıraya yerleşmişti. Şu an ise XRP’nin az farkla gerisinde 7. sıradaki yerini oldukça sağlamlaştırmış durumda.
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Akıllı Telefonlar
VIVO V21 vs VIVO V21e | SEÇ, BEĞEN, AL !
VIVO ülkemizde V serisi telefonları satışa sundu. İki model olarak karşımıza çıkan V serisi V21 ve V21e olarak ayrılıyor. Birçok yönden birbirlerine benziyorlarken kimi yerde de farklı özellikler sunması ile ayrılıyorlar.
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VIVO V21 ön kamerasında sunduğu OIS ile dikkat çekiyor. Ön tarafa yerleştirilen Spot Işıkları ile beraber düşük ışıklı ortamlarda çok net ve keskin selfie çekimleri yapabilmek mümkün. Ekran kısmında da V21 90hz ekran tazeleme oranıyla bir adım öne çıkarken V21e modelinde ise 60Hz bir ekran bulunuyor.
Her iki modelde AMOLED ekran kullanırken bir farkta işlemci kısmında öne çıkıyor. V21 MediaTek Dimensity 800u işlemcisinden gücü alırken V21e modeli ise birçok orta seviyenin de kullandığı Snapdragon 720G işlemcisini barındırıyor. Kamera ve tasarım konusunda iki telefon çok iddialı modeller. Peki siz olsanız hangi modeli tercih edersiniz?
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SpaceX’in Uzay Turizmi Yolcuları Dünya’ya Döndü
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