SpaceX’in Uzay Turizmi Yolcuları Dünya’ya Döndü

SpaceX’in ilk tamamı sivillerden oluşan görevinde yer alan uzay turizmi yolcuları güvenli bir şekilde Dünya’ya döndü. Kapsülleri planlandığı bölge olan Florida kıyısı açıklarında okyanusun üzerine iniş yaptı.

SpaceX’in dört özel yolcuyu taşıyan Crew Dragon kapsülü bugün erken saatlerde Dünya atmosferine giriş yaptı. Ve ABD’nin Florida eyaletinin kıyı şeridinin açıklarında okyanusa güvenli bir şekilde iniş yaptı. Böylece şirketin uzaydaki ilk turizm görevi de başarıyla tamamlanmış oldu. Görevi gerçekleştiren Inspiration4 ekibinde milyarder Jared Isaacman, yerbilimci Sian Proctor, asistan hekim Hayley Arceneaux ve veri mühendisi Chris Sembroski yer aldı. Bu ekip, aynı zamanda Dünya yörüngesinde herhangi bir profesyonel astronotun gözetimi bulunmadan yolculuk yapan ilk insanlar oldu.

Ekibin inişi, Çarşamba günü Falcon 9 roketiyle birlikte fırlatıldığı NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nin 50 km doğusunda Atlas Okyanusu üzerinde gerçekleşti. Dünya atmosferine giriş yaptıktan sonra bugün erken saatlerde Crew Dragon kapsülü iniş süresince 2 set paraşüt kullandı. İlk sette 2 paraşüt, ve son sette ise okyanus yüzeyine inişi kolaylaştırması için 4 adet paraşüt yer aldı. Okyanus yüzeyine temas, ilk set paraşütün açılmasının 4 dakika sonrasında gerçekleşti. İnişin ardından SpaceX’in toplama ekipleri de tekneleriyle ekibi bir an önce alabilmek için birbiriyle yarıştı.

İnişin hemen ardından ekip üyesi Isaacman, SpaceX görev kontrol ekibine şu ifadeleri kullandı:

“Çok teşekkürler SpaceX, bizim için inanılmaz bir yolculuktu ve henüz daha yeni başlıyoruz.”

Inspiration4 görevi Çarşamba günü fırlatılışın ardından toplamda 71 saat sürdü. Yörüngeye gerçekleştirilen bu uçuşun amaçları arasında, kar amacı gütmeyen kanser araştırmacıları ve çocuklara kanser gibi ölümcül hastalıklarda ücretsiz bakım sunan St. Jude Çocuk Hastanesi için 200 milyon dolarlık fon toplanması ve yolcuların vücutlarının düşük yerçekimine nasıl tepki vereceği üzerine bilimsel araştırmalar yapılması yer aldı. St. Jude tarafından gelen açıklamaya göre görevin ilk gününde 20 milyon dolar toplandı ve toplanan toplam miktar 153 milyon dolar oldu.

İçerisinde amatör bir ekip bulunan SpaceX’in Crew Dragon kapsülü tamamiyle otonom olan geri dönüş görevine 6:11PM ET itibariyle başladı. Stepnesinden kurtulduktan ve iticilerini ateşledikten sonra kapsül kendisini Dünya atmosferine doğru yörüngenin dışına itti. Bunlar gerçekleşirken kapsül içerisinden alınan canlı kamera görüntüsünde Sembroski’nin dizlerine bağlanmış olan iPad’den film izliyor olması gözlerden kaçmadı.

Ekibin Dünya’ya yolculuğunda olağandışı bir şey yaşanmadı. Yalnızca kapsül, Dünya’nın atmosferine girildiği esnada kapsül etrafında oluşan plazma katmanı sebebiyle yaklaşık 7 dakika boyunca kapsülün SpaceX görev kontrol ekibiyle iletişimi koptu. Atmosfere giriş sırasında uzay aracının dış yüzeyi 2000 Santigrat derecelere kadar çıktı. Ancak ekip, aracın içerisindeki klima ve özel kıyafetleriyle birlikte serin tutuldu.

Görevin resmi amacının haricinde Inspiration4 görevi gösterdi ki yörüngeye yapılacak yolculuklar için herhangi bir astronota ihtiyaç yok. Gelecek sene de Uluslararası Uzay İstasyonu’na gerçekleştirilecek ilk özel görev gibi görevler de daha fazla gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu görev için aracı olan Axiom Space firması hali hazırda SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na üç ek yolculuk daha gerçekleştirmek için anlaşma imzalamış durumda. Dolayısıyla bu göreve aslında uzay çağının ikinci aşaması olarak da bakılıyor.