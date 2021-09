SpaceX, İlk Uzay Turizmi Yolcularının Uzayda Neler Yaptıklarını Paylaştı

SpaceX tarafından gerçekleştirilen ve ilk turizm amaçlı uzay görevi olma özelliği taşıyan uçuş canlı olarak yayınlandı. Yolcuların uzaydaki yolculukları bazı sanatsal çalışmalar, ukulele performansı ve bol bol takla içeriyor. Tabi ki Dünya’nın uzaydan görüntüsü de geniş açılarla gösterildi.

SpaceX, Çarşamba günü gerçekleştirdiği ilk uzay turizmi görevinden bazı fotoğraflar ve videolar paylaştı. Inspiration4 (İlham4) olarak adlandırılan görevde hiç bir profesyonel astronot olmadan yalnızca dört sivil yolcu yer aldı. Crew Dragon kapsülünde Dünya yörüngesine yerleşen yolcular Dünya çevresinde tur atıyorlar.

SpaceX’in gerçekleştirdiği ilk uzay turizmi yolculuğunda Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman ve Hayley Arceneaux yer aldı. Dün YouTube üzerinden yapılan canlı yayında yolcuların uzay maceraları ve uzaydan bazı görüntüler paylaşıldı. İlk olarak kendilerini tanıtan ekip üyeleri daha sonra kendilerine ait bazı aktivitelerle birlikte uzay deneyimlerini de paylaştılar.

Sian Proctor, kapsülün yerçekimsiz ortamında sürekli takla atan ekip arkadaşı Hayley’nin takla atma konusunda tam bir şampiyon olduğunu söyledi. Ve arkadaşının yörüngeye ulaştıklarından beri sürekli olarak takla attığını belirtti.

Christopher Sembroski ise bir noktada yanında getirdiği ukuleleyi çıkararak YouTube üzerinden yapılan yayını izleyen 55,000’den fazla izleyiciyi pek becerikli olmadığı müzik aletini çalmakla tehdit etti. Sembroski, “İsterseniz yayının sesini kısabilirsiniz ama ben yine de bir deneyeceğim,” diyerek Arceneaux mikrofonu tutarken küçük bir kısım çaldı ve izleyicilerin beğenisini topladı. Bunun üzerine Sembroski, güne henüz yeni başladığını ve gün ilerledikçe daha iyi çalabileceğini belirtti.

Proctor ise uzayda metalik kalemler kullanarak yaptığı bir resmi izleyicilere gösterdi. Proctor, resminde Crew Dragon kapsülünün fırlatılışını ve arkasında bıraktığı izleri bir ejderhaya benzeterek tasvir etmiş. Ayrıca Proctor, uzayda boya kalemlerinin kullanılışını öğrenmekten oldukça keyif aldığını söyledi.

Inspiration4 ekibinin 4 yolcusundan biri de milyarder girişimci ve görevin fon sağlayıcısı Jared Isaacman oldu. Tüm ekip, Çarşamba günü Falcon 9 roketiyle birlikte Florida’dan gerçekleştirilen fırlatılıştan beri Crew Dragon kapsülünde Dünya’nın çevresinde günde 15 defa tur atıyorlar. Dün ise ekip, fırtılatılıştan 2 gün sonra YouTube üzerinden bir canlı yayın yaparak neler yaptıklarıyla ilgili ilk güncellemeleri paylaştılar.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021