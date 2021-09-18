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SpaceX, İlk Uzay Turizmi Yolcularının Uzayda Neler Yaptıklarını Paylaştı
SpaceX tarafından gerçekleştirilen ve ilk turizm amaçlı uzay görevi olma özelliği taşıyan uçuş canlı olarak yayınlandı. Yolcuların uzaydaki yolculukları bazı sanatsal çalışmalar, ukulele performansı ve bol bol takla içeriyor. Tabi ki Dünya’nın uzaydan görüntüsü de geniş açılarla gösterildi.
SpaceX, Çarşamba günü gerçekleştirdiği ilk uzay turizmi görevinden bazı fotoğraflar ve videolar paylaştı. Inspiration4 (İlham4) olarak adlandırılan görevde hiç bir profesyonel astronot olmadan yalnızca dört sivil yolcu yer aldı. Crew Dragon kapsülünde Dünya yörüngesine yerleşen yolcular Dünya çevresinde tur atıyorlar.
SpaceX’in gerçekleştirdiği ilk uzay turizmi yolculuğunda Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman ve Hayley Arceneaux yer aldı. Dün YouTube üzerinden yapılan canlı yayında yolcuların uzay maceraları ve uzaydan bazı görüntüler paylaşıldı. İlk olarak kendilerini tanıtan ekip üyeleri daha sonra kendilerine ait bazı aktivitelerle birlikte uzay deneyimlerini de paylaştılar.
Sian Proctor, kapsülün yerçekimsiz ortamında sürekli takla atan ekip arkadaşı Hayley’nin takla atma konusunda tam bir şampiyon olduğunu söyledi. Ve arkadaşının yörüngeye ulaştıklarından beri sürekli olarak takla attığını belirtti.
Christopher Sembroski ise bir noktada yanında getirdiği ukuleleyi çıkararak YouTube üzerinden yapılan yayını izleyen 55,000’den fazla izleyiciyi pek becerikli olmadığı müzik aletini çalmakla tehdit etti. Sembroski, “İsterseniz yayının sesini kısabilirsiniz ama ben yine de bir deneyeceğim,” diyerek Arceneaux mikrofonu tutarken küçük bir kısım çaldı ve izleyicilerin beğenisini topladı. Bunun üzerine Sembroski, güne henüz yeni başladığını ve gün ilerledikçe daha iyi çalabileceğini belirtti.
Proctor ise uzayda metalik kalemler kullanarak yaptığı bir resmi izleyicilere gösterdi. Proctor, resminde Crew Dragon kapsülünün fırlatılışını ve arkasında bıraktığı izleri bir ejderhaya benzeterek tasvir etmiş. Ayrıca Proctor, uzayda boya kalemlerinin kullanılışını öğrenmekten oldukça keyif aldığını söyledi.
Inspiration4 ekibinin 4 yolcusundan biri de milyarder girişimci ve görevin fon sağlayıcısı Jared Isaacman oldu. Tüm ekip, Çarşamba günü Falcon 9 roketiyle birlikte Florida’dan gerçekleştirilen fırlatılıştan beri Crew Dragon kapsülünde Dünya’nın çevresinde günde 15 defa tur atıyorlar. Dün ise ekip, fırtılatılıştan 2 gün sonra YouTube üzerinden bir canlı yayın yaparak neler yaptıklarıyla ilgili ilk güncellemeleri paylaştılar.
The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6
— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021
Proctor, Arceneaux, Sembroski ve Isaacman bu görev ile profesyonel olarak eğitilmiş astronotların koruması olmadan Dünya yörüngesine giren ilk özel ekip olma anlamı taşıyorlar. Ayrıca bu dört kişi, SpaceX firması tarafından uzaya gönderilen ilk özel ekip olma değeri de taşıyorlar. SpaceX daha önceden insanlı olarak devlet astronotlarından oluşan 3 farklı ekibi uzaya göndermişti.
Isaacman canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
“Bu deneyimi herkes ile paylaşmaktan oldukça gurur duyuyoruz. Burada bulunduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzun da farkındayız,”
“Tüm zamanımızı bilimsel araştırmalara ve bazı ukulele performanslarına ayırıyoruz. Dünya’ya önemli bir amaç getirmek için iyi bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.”
Genellikle Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden devlet astronotlarında Crew Dragon kapsülünde kenetlenme kapısı bulunuyordu. Ancak bu özel uçuşta o kenetlenme kapısının yerine bir cam kubbenin yer aldığı fark edildi. Proctor kamerayı üç insanın gövdelerinin rahatça sığabileceği cam kubbeye doğru tutarak yayına Dünya’nın görüntüsünü gösterdi. Canlı yayın kamera görüntüsü biraz bozuk ve pikselli olsa da oradaki ekip Dünya’nın gövdesinden yansıyan gece ışıklarını görebildiler. Proctor ise bu görüntüye karşı nutkunun tutulduğunu söyledi.
Inspiration4 görevinin 3 gün kadar sürmesi bekleniyor. SpaceX’in açıklamasına göre uzay ekibi, Cumartesi günü 07:06PM ET zaman diliminde Dünya atmosferine girecek ve Florida açıklarında belirlenen bir kaç noktaya iniş yapacak.
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Bir uzman kripto para analisti, zincir üzerindeki verilerin stablecoinlerin Bitocin’e pompalanmaya başlamış olabileceğini gösterdiğinden, ekim ayında yeni ATH’nin muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi. Bitcoin zirvesi için ekim ayını işaret eden analiste göre bu düşüncenin sebebi ne?
Stablecoinlerin rezervlerinin düşmeye başlaması Bitcoin’in yeni bir koşu yaşamasına zemin hazırlıyor olabilir mi? CryptoQuant’ta bir analist tarafından açıklandığına göre, yüksek seviyelerde kaldıktan sonra, stablecoin rezervleri sonunda düşüşe geçti. Buna ve diğer birkaç göstergeye dayanarak stablecoin miktarı, ekim ayında Bitocin’i yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinde (ATH) görme ihtimalimizin yüksek olduğuna işaret ediyor.
Stablecoins değişim rezervi, borsalarda şu anda mevcut olan fiata bağlı madeni paraların toplam miktarını gösteren bir göstergedir. Metriğin değerindeki bir artış, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için nakit rezerv arzında bir artış olduğunu gösterebilir. Rezervin azalmaya başlaması, yatırımcıların değişken piyasalara girmek istedikleri ve bunu yapmak için bu paraları değiştirdikleri anlamına gelebilir. Kişisel cüzdanlara veya fiata yapılan büyük para çekme işlemleri de göstergede bir düşüş olarak ortaya çıkacaktır.
Aşağıdaki grafik, stablecoin değişim rezervinin değerinin son zamanlarda nasıl değiştiğini göstermektedir:
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Grafiğin gösterdiği gibi, stablecoin rezervinin değeri kısa süre önce yeni zirveler yaptı. Bu, yatırımcıların değişken piyasalara girmeyi beklerken, itibari paraya bağlı bu paraların borsalarda nasıl biriktiğini gösteriyor. Şu anda gösterge aşağı doğru dönmeye başlamış gibi görünüyor. Son zamanlarda metrikle ilgili eğilim, böyle bir düşüş olduğunda bu paralar kripto para birimine pompalanırken BTC fiyatının yükselmesi şeklinde.
Ayrıca, grafikte Bitcoin Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve stokastik RSI olmak üzere iki gösterge daha var. RSI, kripto paranın aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı satın alındığını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü kullanır. Göstergenin düşük değerleri BTC’nin şu anda aşırı satıldığını gösterirken, daha yüksek değerler aşırı satın alındığını gösterebilir.
Analist, RSI’ın oldukça düşük değerlere düştüğü bölgelere işaret ederek dipleri işaret ediyor. Buna ve stablecoin rezervine dayanarak, Bitcoin’in şu anda dibe vurduğu için bir sonraki seviyeye geçmesi gerektiğini ve böylece ekim ayında yeni bir zirvenin görülebileceğini (ATH) düşünüyor.
Lider kripto para biriminin fiyatı yazı sırasında 48,445 dolar seviyesinden işlem görüyor. 50 bin dolar seviyesini yeniden aşmak için mücadele eden lider kripto para, yaşadığı düşüşün ardından son 1 haftada %5,97 değerlendi.
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