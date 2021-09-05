SpaceX’in İlk Uzay Turizmi Görevi!

SpaceX’in ilk tamamen sivil görevi olan Inspiration4, hazırlık incelemesini geçti ve uçuş önümüzdeki birkaç hafta içinde hazır olacak.

İnceleme tamamlandıktan sonra roket, yer sistemleri ve mürettebat 15 Eylül Çarşamba günü fırlatılmaya hazır. Fırlatma penceresinin UTC’de saat 12:00’de açılması planlanıyor ve roket, NASA’nın Kennedy’deki Fırlatma Kompleksi 39A’dan fırlatılıyor (Florida’daki Uzay Merkezi). Hava ile ilgili sorunlar varsa, ertesi gün, 16 Eylül Perşembe günü fırlatma için başka bir fırsat olacak.

“SpaceX ve Inspiration4 ekipleri, Falcon 9 roketinin, Dragon uzay aracının, yer sistemlerinin, kurtarma varlıklarının, mürettebat eğitiminin ve SpaceX’in Inspiration4 için insan uzay uçuşu sisteminin diğer temel unsurlarının hazır olup olmadığını değerlendirmek için SpaceX’in Hawthorne, California’daki merkezinde dün bir araya geldi. SpaceX yaptığı açıklamada, tarihi ilk tamamen sivil insanlı uzay uçuşu görevinin yörüngeye oturtulacağını yazdı. “Uçuş Hazırlık İncelemesinin tamamlanmasının ardından, ekipler hedeflenen bir fırlatmaya doğru ilerliyor.”

SpaceX ayrıca Inspiration4 ekibinin son altı ayı görev için, santrifüj eğitiminde zaman harcamak ve vücutlarını deneyimleyecekleri kuvvetlere alıştırmak için sıfır yer çekimi eğitimi ve aynı zamanda simülasyonlarda zaman geçirmek de dahil olmak üzere görev için eğitim harcadığını söyledi.

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Mürettebat yörüngedeyken tamamen gözlem yapmayacak ancak Dragon’un cam kubbe penceresi sayesinde oldukça harika bir manzaraya sahip olacaklar. Ayrıca bir dizi deneyin parçası olarak insan sağlığına yönelik araştırmalar da yürütecekler.

Inspiration4 Misyon Komutanı Jared Isaacman, ” Inspiration4 ekibi, gelecek yıllarda ve on yıllarda fırlatılacak olanlar için daha iyi bir gelecek oluşturmaya yardımcı olmak için misyonumuzu kullanmaya istekli” dedi. “Tüm insanlık tarihinde, 600’den az insan uzaya ulaştı. Uçuşumuzun bizden sonra seyahat edecek herkesi etkilemeye yardımcı olacağından gurur duyuyoruz ve bu görevin uzay araştırmaları için yeni bir çağın başlangıcını şekillendirmeye nasıl yardımcı olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Bu görev ilginizi çektiyse, o zaman mürettebatla birlikte fırlatmaya hazırlananları ve geri döndükten sonra sonraki anları da kapsayan yayını izleyebilirsiniz. Netflix, 6 Eylül Pazartesi günü gösterime girecek olan Countdown: Inspiration4 Mission to Space adlı görevle ilgili bir belgesel gösteriyor.

Kaynak: Digitaltrends