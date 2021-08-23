Uzay - Bilim
SpaceX, İnsanları 2024’ten Önce Ay’a Gönderebilir!
SpaceX, insanları 2024’ten önce Ay’a gönderebileceğini düşünüyor. Son birkaç yıldır yeni bir uzay yarışının ortaya çıktığı bir sır değil. Bu kez, iki federal uzay ajansı arasında bir rekabet olmak yerine, yarışın daha fazla rakibi var ve daha karmaşık. Daha fazla devlet rakibine ek olarak, pozisyonlar ve kazançlı sözleşmeler için yarışan ticari kuruluşlar da var.
Özellikle, NASA’nın SpaceX’e İnsan İniş Sistemi (HLS) için Artemis sözleşmesini vermesinden bu yana oldukça heyecan vardı. Bu, Blue Origin ve Dynetics (SpaceX’in rakipleri) tarafından açılan yasal zorlukların yanı sıra bir dava ve dağınık halkla ilişkiler kampanyasıyla sonuçlandı. NASA, yakın zamanda HLS konseptinin 2024 son tarihinden önce gitmeye hazır olabileceğini belirten SpaceX’e ödeme yapmaya başladı. NextSTEP – 2 Ek H programının bir parçası olarak NASA, Artemis III astronotlarını Ay yüzeyine götürecek HLS’yi geliştirmek için SpaceX, Blue Origin ve Dynetics’i seçti. Başlangıçta NASA, bu şirketlerden ikisi ile sözleşme yapmayı umuyordu, ancak bütçe kısıtlamaları ve zaman çizelgeleri nedeniyle SpaceX ile anlaştı. Buna karşılık Blue Origin ve Dynetics, Hükümet Sorumluluk Bürosu’nu (GAO) protesto etti.
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30 Temmuz’da GAO bu protestoları reddetti ve protestoları gözden geçirene kadar uygulamaya koydukları iş durdurma emrini iptal etti. Aynı gün, CNBC Uzay Muhabiri Michael Sheetz’e göre NASA, HLS sözleşmesinin ilk ödemesini yaptı. Sheetz, USASpening.gov’a yüklenen belgelere dayanarak, NASA’nın 439.6 milyon dolarlık zorunlu tutardan 300 milyon dolar verdiğini bildirdi (toplam sözleşme tutarı 3 milyar doların üzerinde).
Buna karşılık, Artemis programı ile ilgili haberleri izleyen, resmi olmayan bir hesap olan Twitter kullanıcısı Everything Artemis (@artemis360_moon), Elon Musk’a ulaştı. “NASA, SpaceX Lunar Lander ödemelerini başlattı. Umarım (ve güveniyorum) SpaceX ekibi hızlı çalışacaktır. 2024’te (diğer gecikmelere rağmen) insanları Ay’a çıkarmaya hazır Starship’e sahip olmayı bekliyor musunuz?” şeklinde bir tweet attı. Elon’un cevabı ise, “Muhtemelen daha erken.” oldu.
SpaceX HLS konsepti, şu anda SpaceX’in Boca Chica yakınlarındaki fırlatma tesisinde hızlı bir gelişme (Super Heavy Booster ile birlikte) geçiren Starship’in değiştirilmiş bir versiyonudur. Musk’ın açıklamalarına göre, HLS Starship, ısı kalkanları, kanatlar ve büyük gaz iticilerine gerek olmayacağından (atmosferik giriş için) dolayı, daha yüksek yük kapasitesine sahip olacak. Elon Musk, NASA’nın diğer görevleri için de yardım teklifinde bulundu. Ek olarak, sekteye uğrayan The Space Launch System (SLS) ve Orion Capsule görevlerinin ertelendiğinin duyulması, tedirginlik yarattı. Bu, NASA’nın Artemis astronotlarını Starship ve Super Heavy’i kullanarak görevini yerine getirmesi gerektiğine dair spekülasyonlara yol açtı.
Özetlemek gerekirse, NASA hala 2024 yılına kadar Ay’a geri dönmeye çalışıyor (önceki yönetimin yönlendirdiği gibi). Her şeyi hızlandırmak, belirli misyon unsurlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı ve gevşekliği almak için SpaceX’e döndü. ESA ve diğer uzay ajansları bunu görmek için onlarla ortaklık kurarken, Rusya ve Çin rakip bir Ay keşif ve yerleşim programı başlatmak için ortaklık kurdu.
Kaynak: Universe Today, SpaceX, Twitter
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Haber
Perseverance, Mars Uydusu Deimos’u Görüntüledi!
NASA’nın, Mars Rover’ı Perseverance, Mars’tan enteresan görüntüler göndermeye devam ediyor. Perseverance Mars’ın uydularından biri olan Deimos’u görüntüledi.
Perseverance ekibi üyeleri tarafından misyonun resmi Twitter hesabı aracılığıyla 20 Ağustos’ta paylaşılan görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.
“Nerede olursanız olun Skywatching eğlencelidir. Bulutları izlemek için bu kısa hızlandırılmış filmi çektim ve başka bir şey yakaladım: yakından bakın ve Mars’ın iki uydusundan biri olan Deimos’u göreceksiniz.”
Şubat ayında 28 mil genişliğindeki (45 kilometre) Jezero Krateri’ne iniş yapan Perseverance, genellikle başı eğik şekilde, Kızıl Gezegen kayalarını ve kumu inceliyor. Ne de olsa gezicinin ana görevleri, eski Mars yaşamının belirtilerini aramak ve gelecekte Dünya’ya geri dönmek üzere düzinelerce örnek toplamaktır. Ancak gezgin, bulutları incelemek için zaman zaman yukarı bakar. Nisan ve Mayıs aylarında Perseverance, seyahat arkadaşı NASA’nın 1,8 kilogramlık Ingenuity helikopterinin ilk birkaç uçuşunun belgelenmesine yardımcı oldu. Perseverance kelimesi Türkçede “Azim” anlamına gelmektedir.
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7,7 mil genişliğinde (12,4 kilometre) Deimos, Mars’ın 14.576 mil (23.458 km) üzerinde yörüngede döner ve her 30,3 saatte bir gezegenin etrafında neredeyse dairesel bir tur tamamlar. Mars’ın diğer uydusu Phobos , yaklaşık 14 mil (22 km) çapında ve sadece 5.738 mil (9.234 km) yüksekte yörüngede. Çoğu gökbilimci, her iki uydunun da Mars’ın yerçekimi tarafından yakalanan asteroitler olduğunu düşünüyor.
Eğer karşılaştırmak gerekirse, Dünya’nın uydusu olan Ay, 2.159 mil (3.475 km) çapta ve gezegenimizden ortalama 238.900 mil (384.470 km) uzaklıktadır.
İçindekiler
Curiousity
Curiosity, NASA’nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars’ta Gale Krateri’nde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı ve gezgin robot. Curiosity kelimesi Türkçede “Merak” anlamına gelmektedir.
NASA’nın Mars’taki gezginleri, gezegenin iki uydusunu da daha önce görüntülemişlerdi. Örneğin, Curiosity, Ağustos 2012’de Gale Krateri’ne indiğinden beri Phobos ve Deimos’un birden fazla fotoğrafını çekti.
Deimos
Deimos, Mars gezegeninin bir uydusudur. İsim Yunanca “dehşet” anlamına gelmektedir. 12 Ağustos 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir. Muhtemelen Mars’ın yörüngesi tarafından yakalanmış bir asteroiddir. Mars’a olan uzaklığı 23.458 km’dir ve gezegenin çevresinde bir turu yaklaşık 30,3 saatte tamamlar.
Phobos
Phobos Mars’ın iki uydusundan biridir. Yunancada Phobos “Korku” anlamına gelir. Mars’ın diğer uydusu Deimos’tan hem daha büyük, hem de Mars’a daha yakındır. Güneş Sistemi’ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydudur. Her iki uydu da 1877’de Asaph Hall tarafından bulundu ve Eski Yunan Mitolojisinde Ares’in Afrodit’ten olma iki oğlu Phobos (panik, korku) ve Deimos’a (terör, dehşet) göre adlandırıldılar.
Kaynak: NASA, Vikipedi, space.com
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Uzay - Bilim
Virgin Galactic, uzay turizmi biletlerini koltuğu 450 bin dolardan yeniden satışa çıkarıyor.
İngiliz yatırımcı Richard Branson’un sahibi olduğu Virgin Galactic, ikinci uzay seferine katılacak yolcularını bekliyor. İlk sefer şirketin sahibi Richard Branson’un da katılımıyla geçen ay başarıyla gerçekleşmişti. İkinci çeyrek gelir toplantısında yapılan duyuruya göre biletler 450 bin dolar’dan başlıyor.
Uzay turizminin kızıştığı bu günlerde Virgin Galactic, uzaya ticari uçuş gerçekleştiren öncü firmalardan biri oldu. Uçuşlar firmanın ürettiği SpaceShipTwo ismini taşıyan uzay-uçak ile gerçekleştiriliyor. SpaceShipTwo, 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve yerden 85 km yükseklikte bir kaç dakika kalabiliyor. Richard Branson’un da yer aldığı Unity 22 olarak adlandırılan ilk görev, SpaceShipTwo gibi roket-uçaklar için önemli bir test olma niteliğini taşıyor.
Virgin Galactic’in baş yöneticisi Michael Colglazier biletlerin satışa çıkışını şu sözlerle duyurdu:
“Unity 22 uçuşumuzun akabinde tüketicilerin gösterdiği ilginin artışından faydalanarak hemen bugün itibariyle biletlerimizin yeniden satışa çıktığını heyecanla duyurmak isteriz.”
“Küresel çapta geniş bir nüfusa uzayın harikalarını getirmek için çaba harcarken, tamamen yeni bir endüstriye ve tüketici deneyimine bir kapı açmaktan mutluluk duymaktayız.”
Virgin Galactic, erken bilet satışlarına 2014 yılında önce başlamıştı. Ancak 2014’te SpaceShipTwo test edilirken bir pilotun ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından bilet satışları kapatılmıştı. Yaşanan bu olayın ardından da Richard Branson, biletlerin tekrar satışa açılmasından önce yapılacak olan ilk uçuşta aracın güvenilirliğini göstermek için bizzat kendisinin deneme uçuşuna katılacağına söz vermişti. Richard Branson’ın 11 Temmuz tarihinde üç diğer şirket çalışanı ile uçuşta yer almasının ardından şirket halka açılan ilk uçuş seferini Eylül ayının sonlarında gerçekleştirmeyi planlıyor. Unity 23 olarak adlandırılan uçuşta taşınan araştırma amaçlı faydalı yüklerin yanında İtalya Hava Kuvvetleri’ne üye üç kişi yer alacak.
Colglazier’in açıklamasına göre İtalya Hava Kuvvetleri’nin yaptığı gibi ya bir koltuğa sığabilen araştırma yüklerinin taşınması ya da profesyonel astronot eğitimleri için koltuk başına 600 bin dolar tutacak. Firmadan gelen açıklamaya göre sıraya girmiş ve öncelikli uçması beklenen 600 bilet sahibi mevcut. Dolayısıyla bir koltuk için 450 bin dolar ödemeye hazır muhtemel müşteriler, uzun bir sıra beklemek zorunda gibi gözüküyor. Ayrıca firma sözcüsünden gelen açıklamada sıraya girebilmek için 1000 dolar depozito ücretini ödemiş olan 1000 civarında muhtemel müşteri hali hazırda bekliyor. Gerçekleşecek olan bilet satışlarında Virgin Galactic müşterilere, tekli koltuk, çift/arkadaş/aile içeren çoklu koltuk veya tüm koltukların alındığı dolu uçuş paketi olmak üzere üç ayrı paketi sunmaya hazırlanıyor. Şirketten gelen açıklamanın devamı ise şu şekilde:
“Satışlar, öncelikli olarak söz verildiği gibi uzayda yerini ayırtmış olan uzay yolcusu topluluğuna öncelik verilmek üzere şirketin elindeki hatırı sayılır miktarda erken kayıt yaptıran müşterilerden oluşan listedeki insanlara açılacak. Diğer öncelikli listemizde yer alanlar ise gelecekteki uçuşlarımızda yerlerini alabilecekler.”
Virgin Galactic, sektörde önemli bir yer edinirken, kendisine bir çok müşteri ve hayran kitlesi edinmişe benziyor. Uzay turizmi gerçekleştirmek isteyenler, sektör henüz çok yeni olduğu için şimdilik yüksek bedeller ödemek durumunda gibi gözükse de bilet fiyatlarının zaman içerisinde düşerek uzaya yolculuk yapmanın bulunduğumuz yüzyılda yaygınlaşması bekleniyor.
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