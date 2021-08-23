SpaceX, İnsanları 2024’ten Önce Ay’a Gönderebilir!

SpaceX, insanları 2024’ten önce Ay’a gönderebileceğini düşünüyor. Son birkaç yıldır yeni bir uzay yarışının ortaya çıktığı bir sır değil. Bu kez, iki federal uzay ajansı arasında bir rekabet olmak yerine, yarışın daha fazla rakibi var ve daha karmaşık. Daha fazla devlet rakibine ek olarak, pozisyonlar ve kazançlı sözleşmeler için yarışan ticari kuruluşlar da var.

Özellikle, NASA’nın SpaceX’e İnsan İniş Sistemi (HLS) için Artemis sözleşmesini vermesinden bu yana oldukça heyecan vardı. Bu, Blue Origin ve Dynetics (SpaceX’in rakipleri) tarafından açılan yasal zorlukların yanı sıra bir dava ve dağınık halkla ilişkiler kampanyasıyla sonuçlandı. NASA, yakın zamanda HLS konseptinin 2024 son tarihinden önce gitmeye hazır olabileceğini belirten SpaceX’e ödeme yapmaya başladı. NextSTEP – 2 Ek H programının bir parçası olarak NASA, Artemis III astronotlarını Ay yüzeyine götürecek HLS’yi geliştirmek için SpaceX, Blue Origin ve Dynetics’i seçti. Başlangıçta NASA, bu şirketlerden ikisi ile sözleşme yapmayı umuyordu, ancak bütçe kısıtlamaları ve zaman çizelgeleri nedeniyle SpaceX ile anlaştı. Buna karşılık Blue Origin ve Dynetics, Hükümet Sorumluluk Bürosu’nu (GAO) protesto etti.

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30 Temmuz’da GAO bu protestoları reddetti ve protestoları gözden geçirene kadar uygulamaya koydukları iş durdurma emrini iptal etti. Aynı gün, CNBC Uzay Muhabiri Michael Sheetz’e göre NASA, HLS sözleşmesinin ilk ödemesini yaptı. Sheetz, USASpening.gov’a yüklenen belgelere dayanarak, NASA’nın 439.6 milyon dolarlık zorunlu tutardan 300 milyon dolar verdiğini bildirdi (toplam sözleşme tutarı 3 milyar doların üzerinde).

Buna karşılık, Artemis programı ile ilgili haberleri izleyen, resmi olmayan bir hesap olan Twitter kullanıcısı Everything Artemis (@artemis360_moon), Elon Musk’a ulaştı. “NASA, SpaceX Lunar Lander ödemelerini başlattı. Umarım (ve güveniyorum) SpaceX ekibi hızlı çalışacaktır. 2024’te (diğer gecikmelere rağmen) insanları Ay’a çıkarmaya hazır Starship’e sahip olmayı bekliyor musunuz?” şeklinde bir tweet attı. Elon’un cevabı ise, “Muhtemelen daha erken.” oldu.

SpaceX HLS konsepti, şu anda SpaceX’in Boca Chica yakınlarındaki fırlatma tesisinde hızlı bir gelişme (Super Heavy Booster ile birlikte) geçiren Starship’in değiştirilmiş bir versiyonudur. Musk’ın açıklamalarına göre, HLS Starship, ısı kalkanları, kanatlar ve büyük gaz iticilerine gerek olmayacağından (atmosferik giriş için) dolayı, daha yüksek yük kapasitesine sahip olacak. Elon Musk, NASA’nın diğer görevleri için de yardım teklifinde bulundu. Ek olarak, sekteye uğrayan The Space Launch System (SLS) ve Orion Capsule görevlerinin ertelendiğinin duyulması, tedirginlik yarattı. Bu, NASA’nın Artemis astronotlarını Starship ve Super Heavy’i kullanarak görevini yerine getirmesi gerektiğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Özetlemek gerekirse, NASA hala 2024 yılına kadar Ay’a geri dönmeye çalışıyor (önceki yönetimin yönlendirdiği gibi). Her şeyi hızlandırmak, belirli misyon unsurlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı ve gevşekliği almak için SpaceX’e döndü. ESA ve diğer uzay ajansları bunu görmek için onlarla ortaklık kurarken, Rusya ve Çin rakip bir Ay keşif ve yerleşim programı başlatmak için ortaklık kurdu.

Kaynak: Universe Today, SpaceX, Twitter