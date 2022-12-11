SpapceX, Japon ispace ile iş birliği içinde, ilk ticari Ay görevi olarak adlandırılan bir Falcon 9 roketi fırlattı. Hakuto-R görevi, aynı adı taşıyan mürettebatsız Ay aracını Ay’a indirmeyi amaçlamaktadır.

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Falcon 9 roketinin başarılı fırlatılışı Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan Hollanda saatiyle 08:40 sularında gerçekleşti. Hakuto-R Görev 1 yükü yaklaşık bir saat sonra roketten ayrıldı ve ardından SpaceX uzay aracı Dünya’ya dönüş yolculuğuna başladı.

Roketin içinde Rashid adında bir Ay gezgini de bulunuyordu. Bu araç Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Enstitüsü tarafından üretilmiştir. Rashid, Ay’da yaklaşık iki hafta ya da bir gün geçirerek gök cismi üzerinde bilimsel araştırmalar yapacak. Daha sonra uzay aracının bu süreyi atlatıp atlatamayacağını görmek için Ay’da bir gün daha geçirecek. Roket aynı zamanda bir NASA Ay uydusu olan Lunar Flashlight’ı da beraberinde getirecek. Bu küp uydu, Ay yüzeyinde buz ve dolayısıyla su olup olmadığını araştıracak.

Bu arada, ispace Hakuto-R ay iniş aracı şimdilik hedefine ulaşmayacak. Uzay aracının, daha doğrudan bir yörüngeden daha az yakıt tüketen büyük bir sapma yaptıktan sonra 2023 yılının Nisan ayında varması bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse, Neil Armstrong’un da aralarında bulunduğu Apollo 11’in yolculuğu sadece birkaç gün sürmüştü.