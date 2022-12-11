Şirketin yeni CEO’su Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada, Twitter’ın karakter sınırını eninde sonunda mevcut 280’den 4 bin’e çıkaracağını doğruladı.

Musk, Twitter’ın karakter sınırını 4 bin’e çıkaracağına dair söylentilerin doğru olup olmadığına ilişkin bir soruya, ek bilgi vermeden “Evet” yanıtını verdi. Twitter’ın başlangıçta 140 olan karakter sınırı 2017’de 280’e çıkarılmıştı.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Karakter sınırındaki artışın kesin ayrıntıları henüz bilinmiyor, ancak önceki raporlar ve Musk’ın tweetleri, Twitter’ın kullanıcıların uzun metin zincirlerini bir dizinin parçası olan birden fazla tweet’e bölmesini kolaylaştırabileceğini öne sürdü. Görünüşe göre 4.000 karakterlik bir artış bu fikri ortadan kaldıracak ve kullanıcılar daha uzun metin bloklarını tek bir gönderide yayınlayabilecekler.

Twitter hafta sonu, kullanıcılara doğrulanmış mavi onay işareti ve tweetleri düzenleme ve daha yüksek çözünürlüklü 1080p videolar yükleme gibi diğer avantajlar sunacak olan Twitter Blue abonelik hizmetini Pazartesi günü yeniden başlatmayı planladığını duyurdu. Musk’ın Apple’ın uygulama içi satın alımlardan aldığı %30’luk komisyonu eleştirmesinin ardından Twitter Blue, iPhone kullanıcıları için aylık 11 dolar gibi daha yüksek bir fiyatla yeniden piyasaya sürülecek.