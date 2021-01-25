SpaceX, 143 adet uyduyu yörüngeye oturtarak yeni bir rekora imza attı

SpaceX Falcon 9 roketi, dün tek seferde 143 uyduyu yörüngeye taşıdı ve bu alanda yeni bir dünya rekorunu elde etmiş oldu. Bir önceki rekor Şubat 2017 tarihinde 104 uydu yerleştirmeyle Hindistan’a aitti. Fırlatma önceki gün uygun olmayan hava şartları gerekçesiyle ertelenmişti. Hatırlanacağı üzere firma bu görevden önce Türksat-5A uydusunu dünya yörüngesine problemsiz bir şekilde taşımıştı.

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Transporter-1 adı verilen fırlatma SmallSat Rideshare programının ilk göreviydi

Transporter-1 adı verilen fırlatma Florida’daki Cape Canaveral uzay üssünden dün yerel saatte 10.00’da gerçekleştirildi. Fırlatma SpaceX’in 2019 yılında duyurduğu SmallSat Rideshare programının ilk göreviydi. Bu program farklı uydu müşterilerinin uydularını daha ekonomik bir şekilde yörüngeye oturtmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu programda tek bir birincil yüke odaklanmak yerine büyük gruplar halinde küçük uyduları (SmallSats) tek seferde yörüngeye oturtmaya odaklanılıyor.

Transporter-1 görevi ile SpaceX‘in Starlink internet ağı için 10 adet uydu, dünyayı görüntüleme uydularını geliştiren Planet ve buzulları ve selleri izleme işlemi için küçük radar uyduları geliştiren ICEYE gibi müşterilerinkiler de dahil olmak üzere 143 adet uyduyu sorunsuz bir şekilde yörüngeye taşıdı.

Bu yöntem, uzay endüstrisine büyük bir itici güç sağlıyor. Bu sayede bir çok yeni roket firması, küçük uyduları yörüngeye oturtma görevleri için farklı özelliklerde çeşitli roket projeleri geliştiriyor. Rocket Lab ve Virgin Orbit gibi firmalar da roketlerini başarıyla fırlattılar ve ticari operasyonlarını başlattılar.

Uydu gönderme yarışı son zamanlarda birçok farklı firmanın da katılımıyla farklı bir boyuta taşınmış durumda. Uzayda yörüngede bulunan ve sayıları her geçen gün artan uyduların tıkanıklıklara sebep olmasından endişe ediliyor. Ayrıca kullanım ömürleri sona eren çok sayıda atıl durumda uydu da kullanımda olan diğer uydular için tehlike arz ediyor.

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