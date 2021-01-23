SpaceX Texas’ta doğal gaz çalışması yapmak istiyor

Elon Musk tarafında kurulan SpaceX, ABD’nin Texas eyaletinde doğal gaz kazıları yapmak istiyor. Şirketin bunu yakıt olarak kullanması bekleniyor.

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SpaceX, merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzat taşımacılığı şirketidir. Elon Musk tarafından kurulan şirket, Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo ve Starship gibi uzay araçlarını bünyesinde bulundurmaktadır. 2002 yılında kurulan şirket, bu tarihten itibaren uzay taşımacılığı, telekomünikasyon ve hatta kıtalar arası yolculuklar gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterme çabası içinde. Son gelen habere göre şirket, bu defa da doğal gaz işine giriş yapıyor.

SpaceX doğal gaz arayacak

SpaceX, Texas eyaletindeki varlığını bir adım öteye taşıyacak bir proje için kolları sıvamaya hazırlanıyor. Uzay araştırmalarından aşina olduğumuz ABD’li şirket doğal gaz kazıları yapacak. Şirket Boca-Chica yakınlarındaki fırlatma istasyonuna yakın bir noktada doğal gaz kuyuları kazma planlarını açıkladı. Elon Musk tarafından yönetilen şirket, doğal gaz arama çalışmalarının ne için olduğunu açıklamadı. Ancak şüpheler, gazın roket yakıtı olarak kullanılacağı yönünde. Bölgede çalışma yapmak için hazır olan SpaceX’in önünde sadece yasal engeller bulunuyor. Kazı çalışmalarının başlamasından önce eyalet yasalarına göre, Texas Yol Komisyonundan çeşitli izinlerin alınması gerekiyor. Kaliforniya merkezli şirketin bu izinleri alıp, alamayacağı ise merak konusu.

Fosil yakıt yerine yenilenebilir yakıt kullanılacak

SpaceX, hali hazırda kullandığı roketlerini fosil yakıtlarla çalıştırıyor. Bu gezegendeki araba fosil yakıtlı arabalara kıyasla bir hiç olsa da, Elon Musk’ın temiz enerji yanlısı olduğu biliniyor. Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk, aynı zamanda elektrikli otonom otomobiller üreten Tesla’nın da sahibi. Bu sebeple SpaceX’in de benzer bir şekilde temiz enerjiye geçişi çok da mantıksız değil. Özellikle doğal gaz şirket tarafından çıkartılıp, dağıtılıyorsa. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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