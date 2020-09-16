Akıllı Telefonlar
Söylenti: Z Flip 2 daha büyük ekran ve bataryayla gelecek!
Son günlerde katlanır telefon piyasası oldukça hareketli. Microsoft Surface Duo, LG Wing, Huawei Mate XS, Galaxy Z Fold 2 derken Samsung’un sıradaki katlanır telefonu olması muhtemel Z Flip 2 hakkında ilk söylentiler gelmeye başladı.
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Z Flip 2 hakkındaki söylentiler ne içeriyor?
Samsung, Flip serisinde Fold serisinin aksine dikey katlamayı tercih ediyor. Günümüzde birçok katlama çeşidi görmeye başlasak da bu tercih en güvenilir olanlardan biri olarak göze çarpıyor. Vietnamlı kullanıcı Chun’ın sızdırdığı bilgilere göre Galaxy Z Flip 2, daha büyük bir dış ekran ve daha büyük bir bataryayla gelecek.
As of now (September 2020)
100% confident:
– bigger outer display
– new UTG
– Upgraded hinge
– bigger battery
A bit concerned:
– high refresh rate display
Unconfirmed:
– specs (screen size, chipset, cam)
– design#ZFlip2
— Chun (@chunvn8888) September 16, 2020
Şu anda bu serinin ilk modeli olan Z Flip, 1.1 inçlik dış ekrana sahip. Aslında bu büyüklük Moto Razr 2019 ve Razr 5G’nin 2.7 inçlik dış ekranının yanında oldukça küçük kalıyor. Samsung, bu tür gelişmelerden hoşnut olmamış olacak ki, yeni Z Flip 2’nin daha büyük bir ekrana sahip olması kaçınılmaz gibi duruyor.
Sızıntıda belirtilen diğer bilgilere göre telefonun ana ekranı yeni tip bir UTG (ultra ince ekran) ve geliştirilmiş menteşelere sahip olacak. Bir diğer gelişme ise Z Flip’teki 3300 mAh’lik görece küçük bataryanın büyütülmesi. Samsung, iki ekranı da besleyecek bu bataryayı genişleterek pil gücünü en makul seviyelerde tutmayı hedefliyor.
Chun, ayrıca henüz tam emin olmadığı bazı bilgileri de paylaştı. Cihazın ekranının 90 ya da 120 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip olup olmayacağı henüz bir muamma iken ekran boyutu, kamera, işlemci ve tasarım konularında bir bilgimiz yok. Samsung’un Z Flip 2 modelini bu yıl tanıtmasını beklemiyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2 için flaş “erteleme” iddiası!
Huawei’nin ABD teknolojileri kullanan şirketler ile ticaret kısıtlaması dün itibarıyla resmen başladı. Kısıtlamanın etkisini önümüzdeki aylarda göstermesi beklenirken, markanın yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X2 de bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir!
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Huawei Mate X2, stok sorunundan dolayı ertelenebilir!
Ekran üzerine pazar araştırmaları yapan DisplaySearch’ün kurucusu Ross Young, katlanabilir telefonun kullanıcılarla en erken 2021 yılı içerisinde buluşabileceğini iddia etti. Bu iddianın gerekçesi de şirket için uygulanan yeni kısıtlamalara dayanıyor. Huawei’nin yeni dönemde ekran, işlemci ve bellek gibi kritik parçalara olan erişimi büyük ölçüde engellenmiş durumda. Haliyle şirket bir formül bulana kadar elindeki stokları verimli kullanmayı planlayabilir.
Huawei Mate X2 için bir diğer engel ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere markanın işlemci tedarik süreci durduğu için henüz tanıtılmayan Kirin 9000 yonga setinin tamamını Mate 40 serisi için kullanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle amiral gemisi donanımlara sahip olan Mate X2 modeli için yeterli işlemci stoku bulunmuyor. Ekran tarafında ise herhangi bir sorun olmadığı raporlanıyor, çünkü esnek OLED panel üretimi gerçekleştiren BOE firması kısıtlama dışında tutuluyor.
Pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kalan Huawei’nin akıllı telefon yolculuğuna nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor. Qualcomm, MediaTek ve Samsung’un da aralarında bulunduğu pek çok firmanın Huawei ile çalışabilmek için lisans başvurusunda bulunduğu biliniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı, şimdiye kadar bu başvurulardan hiçbirine onay vermedi. Sorunun giderek derinleşmesi durumunda ise markanın Çin pazarına odaklanacağı iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro yakında tanıtılacak!
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro muhtemelen yakın zaman içerisinde online bir etkinlik ile kullanıcılara resmi olarak tanıtılacak. Eskiden ortaya çıkan raporlar Mate 40 serisinin Ekim ayının başında çıkacağını gösteriyordu. Huawei Consumer Business Group CEO‘su Richard Yu ise Huawei‘nin yeni amiral gemisi serisinin yakında geleceğini söyledi. Ayrıca Mate 40 Pro‘nun Bluetooth ve EEC tarafından sertifika aldığını da unutmamak gerek.
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Huawei Mate 40 serisi hakkında neler biliniyor?
Huawei‘nin yeni Mate 40 serisini ne zaman çıkaracağı henüz net olarak bilinmiyor. Sadece yakın bir tarihte olacağını biliyoruz. Eğer ekim ayında bu seri tanıtılırsa Çin dışında satışa çıkmasının Kasım ayını bulabileceği söyleniyor. Mate 40‘ın 6,5 inçlik bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. Mate 40 Pro‘nun ise 6,8 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olacağı söylentiler arasında. Yazılım tarafında ise cihazların Android 11 tabanlı EMUI 11 ile çıkış yapması bekleniyor. Telefonlarda Kirin 9000 yonga setinin olacağı konuşuluyordu fakat bu yonga seti henüz kullanıcılara tanıtılmadı.
Huawei‘nin yaşadığı ABD baskısı, kullanıcıları iki tarafa bölmüş durumda. Bir kesim şirketin akıllı telefon piyasasında günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. Diğer kesim ise firmanın tüm sorunları aşacağını ve bu savaştan güçlenerek çıkacağını düşünüyor. Huawei, her yasaklamada daha da kendine dönen bir şirket haline geldi. Şirket artık kendi teknolojileri ve ürünleri üzerine daha fazla odaklanıyor. Bu noktada Mate 40 serisi firmanın gidişatını gösteren önemli bir etken olacaktır.
Akıllı Telefonlar
iOS 14 çıkış tarihi ve Türkiye çıkış saati belli oldu!
Apple’ın merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemesi, iOS 14 çıkış tarihi belli oldu. Apple, 15 Eylül akşamı yaptığı etkinlikle birlikte yeni işletim sisteminin çıkış tarihini açıkladı. Önemli yeniliklerle birlikte gelen iOS 14 çıkış tarihi, önemli detayları ve güncelleme alacak olan telefon modellerini haberimizde derledik.
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iOS 14 Türkiye’de ne zaman çıkacak?
Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14, 16 Eylül günü Apple kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Yeni işletim sistemi, tüm dünyada aynı anda iPhone kullanıcıların kullanımına sunulacak iOS 14’ün TSİ 20.00’da açıklanan iPhone modellerine gelmesi bekleniyor.
Güncelleme alacak iPhone modelleri
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone XS Max
- Apple iPhone XS
- Apple iPhone XR
- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8
- Apple iPhone 8 Plus
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7 Plus
- Apple Phone 6s
- Apple iPhone 6s Plus
- Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone SE
- Apple iPod Touch (7. nesil)
iOS 14 ile gelen dikkat çeken özellikler
Yeni işletim sisteminde dikkat çekici yenilikler göze çarpıyor. Bu yeniliklerin başında ana ekrandaki widgetlar, uygulama çekmecesi, resim içinde resim, yeni siri arayüzü ve yeni çağrı arayüzü geliyor. Geri kalan dikkat çekici özellikler ise şu şekilde:
- iMessage’da gönderilen iletileri geri çekme, iletileri okunmamış işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sık konuşulan kişileri başa tutturma
- Telefonun arkasına dokunulduğunda etkinleşen atanabilir kısayollar
- Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
- Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden deneme
- Üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak atayabilme
- İşitme kısıtlı kullanıcılar için yeni erişebilirlik özellikleri, ses tanıma özelliği
- Yeni gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri