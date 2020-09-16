Söylenti: Z Flip 2 daha büyük ekran ve bataryayla gelecek!

Son günlerde katlanır telefon piyasası oldukça hareketli. Microsoft Surface Duo, LG Wing, Huawei Mate XS, Galaxy Z Fold 2 derken Samsung’un sıradaki katlanır telefonu olması muhtemel Z Flip 2 hakkında ilk söylentiler gelmeye başladı.

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Z Flip 2 hakkındaki söylentiler ne içeriyor?

Samsung, Flip serisinde Fold serisinin aksine dikey katlamayı tercih ediyor. Günümüzde birçok katlama çeşidi görmeye başlasak da bu tercih en güvenilir olanlardan biri olarak göze çarpıyor. Vietnamlı kullanıcı Chun’ın sızdırdığı bilgilere göre Galaxy Z Flip 2, daha büyük bir dış ekran ve daha büyük bir bataryayla gelecek.

As of now (September 2020)

100% confident:

– bigger outer display

– new UTG

– Upgraded hinge

– bigger battery

A bit concerned:

– high refresh rate display

Unconfirmed:

– specs (screen size, chipset, cam)

– design#ZFlip2 — Chun (@chunvn8888) September 16, 2020

Şu anda bu serinin ilk modeli olan Z Flip, 1.1 inçlik dış ekrana sahip. Aslında bu büyüklük Moto Razr 2019 ve Razr 5G’nin 2.7 inçlik dış ekranının yanında oldukça küçük kalıyor. Samsung, bu tür gelişmelerden hoşnut olmamış olacak ki, yeni Z Flip 2’nin daha büyük bir ekrana sahip olması kaçınılmaz gibi duruyor.

Sızıntıda belirtilen diğer bilgilere göre telefonun ana ekranı yeni tip bir UTG (ultra ince ekran) ve geliştirilmiş menteşelere sahip olacak. Bir diğer gelişme ise Z Flip’teki 3300 mAh’lik görece küçük bataryanın büyütülmesi. Samsung, iki ekranı da besleyecek bu bataryayı genişleterek pil gücünü en makul seviyelerde tutmayı hedefliyor.

Chun, ayrıca henüz tam emin olmadığı bazı bilgileri de paylaştı. Cihazın ekranının 90 ya da 120 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip olup olmayacağı henüz bir muamma iken ekran boyutu, kamera, işlemci ve tasarım konularında bir bilgimiz yok. Samsung’un Z Flip 2 modelini bu yıl tanıtmasını beklemiyoruz.