Döner ekranlı LG Wing tanıtıldı!

LG, yaptığı sunumda yeni telefonu Wing ile büyük bir yeniliğe imza atıyor. Bir süredir akıllı telefon pazarında geride kalan şirket farklı şekilde adından söz ettirmeyi başarıyor. Dönebilen bir ekrana sahip telefon, iki farklı ekranı aynı anda kullanma imkanı sunuyor.

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LG Wing özellikleri

Katlanabilir ekranlı telefonlar her geçen gün gelişmeyi sürdürüyor. LG ise bu duruma farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı başarmış. Döner ekranlı telefonu LG Wing ilginç tasarımıyla etkilemeyi başarıyor. Önden bakıldığında son derece normal bir tasarıma sahip olsa da ana ekran döndürülebiliyor. Bu sayede alt tarafta küçük bir ikinci ekran kullanılabilir hale geliyor. Bu yenilik katlanabilir veya çift ekranlı telefonlara yeni bir bakış açısı getiriyor.

Döner ekranlı LG Wing, 6.8 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip P-OLED bir ekrana sahip. Bu ekran 20.5:9 en boy oranına sahip. 32 Mp pop-up bir ön kamera tercih edilmiş. İkinci ekran ise 3.9 inç boyutunda Full Hd+ çözünürlüğünde. Q-OLED isimli bir panele sahip olan ekran, 1.15:1 gibi oldukça sıra dışı bir en boy oranına sahip. Bu iki ekranla birlikte LG, farklı kullanım senaryolarında kolaylık sunmayı vaat ediyor. Büyük ekranda oyun oynarken küçük ekranda haritayı görüntülemek, bir tarafta video izlerken diğer tarafta telefon görüşmesi yapmak bu örneklerden bazıları.

LG Wing’te üçlü bir kamera dizilimine yer verilmiş. 64 Mp ana kameraya 13 Mp ve 12 Mp iki tane ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. 12 Mp kamera özellikle döner modda kullanılmak için tasarlanmış. Ayrıca iki ekranın avantajıyla birlikte bir ‘gimbal’ modu da telefona eklenmiş. Küçük ekranda çıkan sanal bir joystick ve 6 hareket sensörü sayesinde bu mod kullanıcılara sunulmuş. LG Wing, gücünü Snapdragon 765G’den alıyor. Buna 8 Gb RAM ve 128/256 Gb hafıza eşlik ediyor. Pil tarafında ise 4000 mAh boyutunda bir batarya tercih edilmiş. Ayrıca 5G desteği de mevcut. Teknik özelliklere baktığımızda ilgi çekici bir detay bulunmuyor. Orta-üst seviyeye olarak konumlandırılan telefonun ana odak noktası, kesinlikle döner ekranı. LG tarafından paylaşılan video telefon hakkında daha fazla fikir sunuyor.