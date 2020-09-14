Akıllı Telefonlar
Döner ekranlı LG Wing tanıtıldı!
LG, yaptığı sunumda yeni telefonu Wing ile büyük bir yeniliğe imza atıyor. Bir süredir akıllı telefon pazarında geride kalan şirket farklı şekilde adından söz ettirmeyi başarıyor. Dönebilen bir ekrana sahip telefon, iki farklı ekranı aynı anda kullanma imkanı sunuyor.
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LG Wing özellikleri
Katlanabilir ekranlı telefonlar her geçen gün gelişmeyi sürdürüyor. LG ise bu duruma farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı başarmış. Döner ekranlı telefonu LG Wing ilginç tasarımıyla etkilemeyi başarıyor. Önden bakıldığında son derece normal bir tasarıma sahip olsa da ana ekran döndürülebiliyor. Bu sayede alt tarafta küçük bir ikinci ekran kullanılabilir hale geliyor. Bu yenilik katlanabilir veya çift ekranlı telefonlara yeni bir bakış açısı getiriyor.
Döner ekranlı LG Wing, 6.8 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip P-OLED bir ekrana sahip. Bu ekran 20.5:9 en boy oranına sahip. 32 Mp pop-up bir ön kamera tercih edilmiş. İkinci ekran ise 3.9 inç boyutunda Full Hd+ çözünürlüğünde. Q-OLED isimli bir panele sahip olan ekran, 1.15:1 gibi oldukça sıra dışı bir en boy oranına sahip. Bu iki ekranla birlikte LG, farklı kullanım senaryolarında kolaylık sunmayı vaat ediyor. Büyük ekranda oyun oynarken küçük ekranda haritayı görüntülemek, bir tarafta video izlerken diğer tarafta telefon görüşmesi yapmak bu örneklerden bazıları.
LG Wing’te üçlü bir kamera dizilimine yer verilmiş. 64 Mp ana kameraya 13 Mp ve 12 Mp iki tane ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. 12 Mp kamera özellikle döner modda kullanılmak için tasarlanmış. Ayrıca iki ekranın avantajıyla birlikte bir ‘gimbal’ modu da telefona eklenmiş. Küçük ekranda çıkan sanal bir joystick ve 6 hareket sensörü sayesinde bu mod kullanıcılara sunulmuş. LG Wing, gücünü Snapdragon 765G’den alıyor. Buna 8 Gb RAM ve 128/256 Gb hafıza eşlik ediyor. Pil tarafında ise 4000 mAh boyutunda bir batarya tercih edilmiş. Ayrıca 5G desteği de mevcut. Teknik özelliklere baktığımızda ilgi çekici bir detay bulunmuyor. Orta-üst seviyeye olarak konumlandırılan telefonun ana odak noktası, kesinlikle döner ekranı. LG tarafından paylaşılan video telefon hakkında daha fazla fikir sunuyor.
Akıllı Telefonlar
Google, yeni Pixel telefonunu 30 Eylül’de tanıtacak!
Google 30 Eylül’de gerçekleştireceği lansmanla beraber yeni Pixel telefonlarını ve akıllı hoparlörünü tanıtacak. Yeni Chromecast ise 4K HDR ve Dolby Vision desteğiyle gelebilir.
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Apple ve Samsung’un ardından Eylül ayı içerisinde lansman gerçekleştirecek olan bir diğer firma ise Google oldu. I/O 2020 iptali sonrası Google bu kez basın mensupları için sanal bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurmuştu. 30 Eylül’de gerçekleştirilecek olan bu lansmanda Google, yeni Pixel telefonları ve diğer ürünlerini tanıtacak.
Pixel cihazlarda 5G vurgusu önplanda
Ay sonunda yapılacak olan etkinlikle beraber Google’ın yeni telefonlarını tanıtması bekleniyor. Son gelen sızıntılara göre 4a modelinin 5G destekli versiyonuyla ailenin yeni mensubu olacak Pixel 5’i tanıtması öngörülüyor. Geçtiğimiz aylarda markette yerini alan 4a modelinden umduğunu bulamayan Google’ın etkinlikte tanıtılacak yeni cihazlarıyla durumu toparlaması öngörülüyor. Bunlar haricinde yeni Chromecast cihazını tanıtacak olan teknoloji devi Nest akıllı hoparlörünü de görücüye çıkarıyor.
Yeni ‘dongle’ uzaktan kumandayla gelebilir
Chromecast için de geliştirmelerde bulunan Google, yeni ‘dongle’da Dolby Vision ve 4K HDR desteği sunabilir. Söylentilere göre kontrolü kolaylaştırmayı hedefleyen Google, dongle’a uzaktan kumanda da ekleyebilir. Teknoloji devinin etkinlikte tanıtması önegörülen yeni akıllı hoparlörü hakkında ise bu sene başında çıkan tanıtım videosu haricinde bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
S21 Ultra iki telefoto lensle gelebilir!
Hatırlayacağımız üzere Samsung’un Galaxy S20 modellerinin arka kamera diziliminde bir telefoto lensin yanında bir adet de 3D ToF(Time of Flight) sensörü bulunuyordu. TheElec adlı Güney Koreli bir web sitesine göre, Samsung önümüzdeki sene tanıtacağı S21 ailesinde en azından S21 Ultra modelinde ikinci telefoto lensi eklemeyi düşünüyor.
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Elde ettiğimiz S21 Ultra kamera bilgileri
Sızdırılan rapora göre Samsung, Galaxy S21 ailesinin tepe modelinin arka kamera diziliminde bir değişikliğe gidecek. Şirket, geçtiğimiz yılın S20 ailesinde bulunan ToF sensörünü kaldırarak yerine ikinci bir telefoto lensi yerleştirmeyi planlıyor. Zaten bu değişime bir nevi hazırlık olarak geçtiğimiz ay tanıtılan Note 20 ailesinde de ToF sensörü yer almıyordu. Bu değişikliğin arkasında ise Samsung’un geçerli bazı sebepleri bulunuyor.
Bu sebeplerin başında ToF sensörünün S20 kullanıcıları tarafından çok az kullanılması geliyor. İkinci bir sebep ise Güney Koreli şirketin bu konuda ilham aldığı Apple’dan oldukça geride kalmasıydı. Bu değişiklikle birlikte S21 Ultra’nın 12 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 108 MP’lik geniş açı lensi, 10 MP’lik 3x optik yakınlaştırma telefoto lensi ve son olarak yeni 4. telefoto lensiyle birlikte geleceği düşünülüyor. Bu yeni telefoto lens sayesinde optik yakınlaştırmanın katsayısı 5x’e kadar artabilecek.
Bir yerine iki telefoto lensi ülkemizde resmi olarak satışa çıkmayan Huawei P40 Pro Plus’ta da görmüştük. Bu modelde iki ayrı lens sayesinde 10x’e kadar optik yakınlaştırma yapılabiliyordu. Samsung’da ise bu sayı 5x’de kalacağa benziyor. Kısacası bu değişiklikle daha geniş alanlara daha az kalite kaybıyla yakınlaştırma yapabileceğiz. Bir telefoto lensin aksine ikisiyle beraber 3x ile 5x arası yakınlaştırmalar bu sefer gerçek objeye doğru yapılacak, dijital bir şekilde değil.
Bu değişikliğin dışında S21 ailesi ile ilgili henüz çok bilgiye sahip değiliz. Ancak S21 Ultra’nın S Pen ile geleceği diğer söylentiler arasında.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE fiyatı sızdırıldı!
Samsung Galaxy S20 FE yakın zamanda tanıtılacak. Samsung Galaxy s20 Fe, Samsung’un yakın zamanda duyurusunu yaptığı Unpacked etkinliğinde tanıtılabilir. Unpacked etkinliği 23 Eylül’de gerçekleştirilecek. Ancak daha şimdiden Samsung Galaxy S20 FE fiyatı ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S20 FE fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy S20 FE’nin çıkmasına az bir süre kalmışken telefon, Slovakya’da bir operatör tarafından sitesinde listelendi. Operatörün girdiği bilgilere bakarsak Samsung Galaxy S20 FE 699 Euro olacak. Karşılaştırma açısından aynı operatör, Samsung Galaxy S20 4G versiyonunu 900 Euroluk bir fiyattan sattı. Listelenen Samsung Galaxy s20 FE’nin de 4G modeli olduğunu belirtmek lazım. Listenen model aynı zamanda 6 Gb bellek boyutuna sahip. İşlemci konusunda bir bilgi olmamakla beraber sızıntılara göre, 4G versiyon Exynos 990 işlemcisinden gücünü alacak. 5G model ise Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. Anlaşılan Samsung çokça eleştirilen farklı işlemci kullanma politikasından vazgeçmeyecek.
Listelenen teknik özelliklerde dikkat çeken başka detaylar da mevcut. Telefonda sızıntılarda söylenen FHD+ ekran yerine Quad HD+ (2K) bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Listelenen bilgilerin dışında sızıntılara göre 6.5 inç boyutundaki ekranda Samsung’un, Dynamic Amoled olarak adlandırdığı yüksek tazeleme hızı, 120 Hz, sunan bir panel kullanılacak. Kamera tarafında ise 12 Mp, 12Mp ve 8 Mp olmak üzere üçlü kamera dizilimi yer alacak. Ön kameranın ise 32 Mp olması bekleniyor. 4500 mAh boyutunda bir batarya kullanılacak telefon suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Telefonun tanıtılması beklenen Samsung Unpacked etkinliği 23 Eylül TSİ 17.00’de gerçekleşecek.