Çift ekranlı Android telefon: Microsoft Surface Duo

Microsoft’un katlanabilir iki ekranlı telefonu Microsoft Surface Duo hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

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İki ekrana sahip Surface Duo ayrıca şirketin ilk Android‘li cihazı olarak da dikkat çekiyor.

Surface Duo teknik özellikleri

Snapdragon 855 işlemci

6GB RAM

UFS 3.0 128 GB ve 256Gb depolama seçenekleri

3,577mAh çift batarya

18 watt hızlı şarj

5.6 inç 1800×1530(4:3) AMOLED ekran(tek halde)

8.1 inç 2700×1800(3:2) AMOLED ekran(iki ekran açık halde)

Microsoft Surface Duo: İki ekran, birçok imkan

Hiç kuşkusuz ki bu cihazın en güzel yanı çift ekrana sahip olmasıdır. İsterseniz bu cihazı bir kitap gibi kapatıp ekranlara zarar vermeden rahatça taşıyabilirsiniz. Tek ekran modunda kullanmak isterseniz de ekranları ters şekilde kapatıp işlerinizi rahatça yapabilirsiniz.

İki farklı ekrana sahip Surface Duo ile aynı anda bir çok uygulamada işlerinizi halledebilirsiniz. Duo’yu eğer ki laptop gibi katlarsanız bir ekranı sanal bir klavye haline getirebilirsiniz.

Ayrıca Microsoft Surface Duo sizlere uygulama sürekliliği özelliği de sunuyor. Bu, bir uygulamayı sanki büyük bir tabletmiş gibi bir ekrandan diğerine aktarmanıza olanak tanır. Bazı uygulamalar da Surface Duo’yu nasıl kullandığınıza bağlı olarak kendilerini otomatik olarak biçimlendirecektir. Örnek olarak, yerel bir restoran bulmak için Google Haritalar’ı tek bir panelde kullanıyor olabilirsiniz. Restoranın web sitesini açmak için dokunduğunuzda, bu ikinci panelde açılarak Haritalar’ı kesintisiz bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

Son olarak, kameranın nerede olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Surface Duo‘nun arka panelleri Microsoft logosu dışında çıplak. Tek kamera, sağ iç panelin üst kısmına gömülü olan öne bakan selfie kamerası.

Microsoft Surface Duo fiyatı

Microsfot’un iki ekranlı bu telefonu iki farklı depolama seçeneği ile satışa çıktı.