Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – En ucuz Snapdragon 765’li cihaz!

Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuzda, ülkemizde şu an 3999 TL satış fiyatıyla ithalatçı garantili olarak listelenen cihaza yakından bakıyoruz. Bakalım telefon, sunduğu özellikleriyle nasıl?

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Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – Tasarım

Telefon ülkemizde mavi ve siyah renk seçenekleri ile satılıyor. Her ne kadar cihaza dışarıdan baktığınızda görünüm cam ve metal karışımı gibi olsa da, aslında tamamen polikarbon bir kasadan bahsediyoruz. Ön taraftan baktığımızda ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz.

Tasarımsal açıdan cihazda mono hoparlör olmasına karşın ses çıkış gücü ve kalitesi oldukça iyi. Ayrıca 24-bit/192 kHz ses desteği sunan 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olması önemli bir artı. Telefonun parmak izi sensörü ekranın altında. Gayet hızlı ve kararlı çalışıyor.

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Ekran ve performans özellikleri

6.56 inç boyutlu AMOLED ekran ile gelen telefonda 1080p Full HD+ çözünürlük kullanılmış. Ekranda HDR10+ desteği ve Corning Gorilla Glass 5 koruma bulunuyor. AMOLED ekran ile birlikte, MIUI arabiriminde yer alan her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyoruz. Ayrıca ekran parlaklığı maksimumda 600 nit seviyelerine çıkıyor ki bu gayet iyi bir değer.

Telefonun kilit noktası kullandığı işlemci. Zira 700 serisinin en performanslı ve pek çok konuda amiral gemisine yakın bir performans veren işlemcisi Snapdragon 765 bu cihaza gücünü veriyor. Telefon PUBG Mobile’da bu işlemci ve dahili GPU’su ile birlikte, HDR ayarda aşırı yüksek kare hızı seçeneğiyle hiçbir kasma olmadan oyun deneyimi sunuyor. Tabii ki genel telefon ve uygulama kullanımı da bu sayede hayli performanslı. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alırken, ne yazık ki microSD kart desteği bulunmuyor.

Kamera – Meh!

Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuz genel olarak olumlu. Ancak kamera konusunda Xiaomi’nin bu modelde daha iyi bir sensör kullanmasını beklerdik. Zira ana kamera 48 MP’lik Samsung Tetracell sensörünü kullanıyor. Gündüz çekimlerinde oldukça başarılı işler çıkartan bu kamera, gece performansına geçtiğimizde birçok rakibinden geri kalıyor. Telefonda ayrıca 8 MP ultrageniş açı, 2 MP derinlik ve makro olmak üzere toplamda 4 arka kamera yer alıyor.

Ön tarafta ise Mi Note 10 Lite modelinde de gördüğümüz 16 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Batarya ve bağlantı

Cihazda 4160 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bağlantı konusunda ise aptX HD, aptX Adaptive ve Bluetooth 5.1 desteği göze çarpıyor. Cihaz yaptığımız PCMark testinden parlaklık sonda iken 9 saate yakın bir performans gösterdi. Gündelik kullanımda ise bir yoğun günü çok rahat çıkartabiliyor.