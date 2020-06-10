Uygulama
Sound Amplifier uygulaması, artık Bluetooth cihazlarla da uyumlu
2019 yılının başlarında, Google tarafından Play Store üzerinde yayınlanan yeni bir uygulama olan Sound Amplifier, yeni aldığı güncelleme ile Bluetooth kulaklıklar ve hoparlörler ile de uyumlu hale geldi. Uygulamanın Bluetooth cihazlarla uyumlu hale gelmesinde ise, birçok parametrenin rol oynadığını söyleyebiliriz.
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Sound Amplifier uygulaması artık Bluetooth desteğine de sahip
Uygulamanın eski sürümü, sadece 3.5 mm jak girişi veya USB Type-C üzerinden kablolu olarak bağlanabilen aygıtlar ile kullanılabiliyordu. Böyle bir uygulamada ise bu kadar kısıtlı mesafe imkanı sunan kablolu cihazlar kullanmak ise pek de iç açıcı değil idi. Bunun üstüne ise, birçok üreticinin yavaş yavaş 3.5 mm jak desteğini kaldırıp; kullanıcıları Bluetooth kulaklıklar kullanmaya teşvik etmeye çalışması işin tuzu biberi oldu. Birçok kullanıcı da bu duruma bağlı olarak kablosuz kulaklıklar edinmeye başladı.
Kablolu kulaklıkların batarya kullanımı yönünden avantajı olsa da, elinize kolunuza dolanan bir kabloya sahip olmak çoğu zaman pek de güzel bir tecrübe olmuyor. Buna ek olarak, kablolu kulaklık ile müzik dinlerken telefonunuzu şarja takmak biraz riskli bir durum. Fakat aynı işlemi kablosuz kulaklık ile gerçekleştirdiğinizde bu riski ortadan kaldırabiliyorsunuz.
Sıradan bir kullanıcı olarak Sound Amplifier uygulamasını nasıl kullanacağımız senaryosuna gelir isek; örneğin Bluetooth hoparlörünüzle eşleştirdiğiniz telefonunuzu gece uyurken bebeğinizin odasına bıraktığınızda, herhangi bir ağlama ve uyanma durumunda sesi net bir şekilde ayrı bir odadan alabilirsiniz. Kullanımı bir noktada da sizin yaratıcılığınıza kalmış olan uygulama, çok derinden gelen sesleri bile yükselterek size iletebilmeyi sağlıyor. Mesela laptopunuzun yakınına telefonunuzu yerleştirdiğinizde, fan çalışma sesini bile çok net bir şekilde size iletebiliyor. Motorlu aracınızın motor bloğundan garip bir ses geldiğini düşündüğünüzde, Sound Amplifier ile dinleyerek, problemin nereden kaynaklanıyor olabildiğini de anlayabilirsiniz.
Sound Amplifier uygulamasını kullanabilmek için, en az Bluetooth 3.0.3 versiyonuna sahip cihazlar kullanmanız gerektiğini de hatırlatalım. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
Telegram, gelişmiş video düzenleyicisi güncellemesi aldı!
Telegram Messenger bugün çok ilginç bir güncelleme aldı. Güncellemenin en çok göze çarpan detayı yeni uygulama içi video düzenleyicisi oldu. Yeni özellik, birkaç sene önce uygulamaya eklenen fotoğraf düzenleyicisine eklenecek. Buna ek olarak geliştiriciler animasyonlu çıkartma ve gif kullanma özelliğini basitleştirdi ve genişletti. Uygulamanın 500 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilmesinin ardından gelen bu güncelleme oldukça önemli yenilikler içeriyor.
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Telegram yeni güncelleme ile kullanıcılara neler sunuyor?
Artık kullanıcılar videolarının parlaklığını, kontrastını ayarlama ve resim kalitesini arttırma gibi özellikleri doğrudan messenger üzerinden yapabilecek. Ayrıca geliştiriciler animasyonlu çıkartmalarını bir resime veya videoya direk ekleyebilecek. Arayüz tarafında ise kullanıcılar popüler olan GIF‘leri panelden direk görüntüleyebilecek. Buna ek olarak GIF‘ler artık daha hızlı yüklenecek. Kullanıcıların kullanacakları GIF‘i seçmeleri ve birkaç saniye fotoğraf veya videonun üstünde tutması yeterli olacak. Bu, dosyalara erişimde ve gelecekte gönderilmesinde kolaylık sağlayacak.
Ve son olarak, Telegram kullanıcıları sohbetlere basılı tutarak klasörler arasında artık daha rahat geçiş yapabilecek. Ayrıca Android ile çalışan akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için Telegram, animasyonları çok daha pürüzsüz çalıştıracak. Bunların haricinde uygulamanın genel stabilliğinde ise iyileştirmelere gidildiğinden bahsediliyor. Sonuç olarak baktığımızda Telegram, kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getirebilmek için oldukça çalışmış gibi görünüyor. Güncellemeyi uygulama mağazalarından sorunsuz bir şekilde yükleyebilirsiniz.
Uygulama
Zoom ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifreleme getiriyor!
Mart ayında kullanıcı verilerini Facebook ile paylaştığı ortaya çıkan video konferans uygulaması Zoom kullanıcıların güvenini geri kazanmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor.
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Zoom ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifreleme getiriyor!
Zoom geçtiğimiz ay araştırmacılar tarafından tespit edilen çeşitli güvenlik açıklarını gidermek için 90 gün boyunca bazı özelliklerini dondurma kararı almıştı. Sonrasında şirket tarafından görüşmeleri daha güvenli hale getirmek için yeni güvenlik özellikleri uygulamaya eklendi. Zoom şimdi ücretli kullanıcıları için uçtan uca şifrelenmiş görüşmeler imkanı sunuyor. Güvenlik uzmanları uçtan uca şifrelemenin kötüye kullanılabileceği konusunda uyarıyor ve ekliyor, “Yasa dışı faaliyetleri tespit etmek daha zor olabilir”. Ancak Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği teknoloji üyesi Jon Callas konuyla ilgili şunları söyledi: “Şifreleme gibi özelliklerin ücretli olması kötü niyetli kullanıcılardan kurtulmanın bir yolu. Bizim gibi güvenli iletişim alanında çalışanlar, bu gibi kötü niyetli kullanımların da önüne geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Zoom, hizmetlerinin güvenlik düzeyini artırmaya çalışıyor ve bununla birlikte kendilerine olan güvenilirlik de artmakta.”
Zoom’un güvenlik danışmanı Alex Stamos getirecekleri yeni güvenlik önlemleri için açıklamasına şunları ekledi:” Tüm görüşmeler için uçtan uca şifrelemeyi getirmemiz Zoom güvenlik ekibimizin gerçek zamanlı olarak gerçekleşebilecek olan ataklarda müdahale etmesini imkansız hale getirebilir. Bu yüzden bu özelliği şu an için sadece ücretli kullanıcılarımıza sunabileceğiz.” Ayrıca yeni şifreleme modeli, Zoom’un mobil uygulaması üzerinde kullanılamayacak. Zoom eğitim ve kar amacı gütmeyen bazı kuruluşların da bu özellikten ücretsiz olarak yararlanabileceğini açıkladı. Bu kuruluşların hangileri olacağı henüz belirli değil.
Zoom, araştırmacıların uygulamanın verileri Facebook’a gönderdiğini keşfettiklerinden bu yana sorunlar yaşıyor. Güvenlik risklerinden dolayı Google, SpaceX gibi şirketler uygulamanın kullanımını yasaklama kararı almıştı. Sadece özel şirketler değil Hindistan ve Singapur gibi ülkeler de artan güvenlik riskleri nedeniyle Zoom’un kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Tüm bu gelişmelerden bu yana şirket eski Facebook ve Yahoo Baş Güvenlik Görevlisi Alex Stamos’u işe almak ve uçtun uca şifrelemesini desteklemek için Keybase’i satın almak gibi adımlar attı.
Uygulama
Huawei arama motorunu duyurdu: Petal Search!
Amerika’nın yaptırımları ile baş etmeye çalışan Huawei, bu durumu kendi ekosistemini inşa ederek çözmek konusunda kararlı gözüküyor. Bir süredir kendi arama motoru uygulamasını beta olarak test eden marka, Petal Search adını verdiği uygulamayı resmi olarak duyurdu!
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Petal Search uygulaması, Google Arama’ya alternatif olabilecek mi?
HMS Core adını verdiği ekosistemi her geçen gün geliştiren Huawei, Google’ın eksikliğini kendi servis ve hizmetleriyle kapatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde AppGallery uygulama marketinde yayınlanan Petal Search uygulaması da Google’ın arama motoru uygulamasının yerini tutmayı hedefliyor. Bünyesinde arama motoru hizmeti haricinde pek çok farklı işlev barındıran uygulama, kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunuyor.
Sade bir arayüze sahip olan uygulamada kullanıcılar tıpkı Google Arama gibi güncel haberler ve hava tahmini gibi bilgilere kısayoldan erişebiliyor. Ayrıca uçak bileti ve otel rezervasyonu gibi özelleştirilmiş arama verilerine de erişim sağlanabiliyor. AppGallery’de henüz bulunmayan uygulamaların APK olarak aratılma özelliği ise Petal Search’in sağladığı kolaylıklar arasında yer alıyor.
Huawei’ye göre yeni arama motoru uygulamasında kullanıcıların en çok önem verdiği noktalardan biri olan veri gizliliğine büyük önem veriliyor. Kullanıcılar eğer isterse gizli mod üzerinden arama ve tarayıcı geçmişinin saklanmasını iptal edebiliyor. Ayrıca güvenli arama seçeneği de yetişkinlere yönelik uygunsuz içerikleri arama sonuçlarından filtreliyor. 1 yılı aşkın süredir geliştirildiği ifade edilen arama motorunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu ve AppGallery’den indirilebildiğini belirtelim.