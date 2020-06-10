Sound Amplifier uygulaması, artık Bluetooth cihazlarla da uyumlu

2019 yılının başlarında, Google tarafından Play Store üzerinde yayınlanan yeni bir uygulama olan Sound Amplifier, yeni aldığı güncelleme ile Bluetooth kulaklıklar ve hoparlörler ile de uyumlu hale geldi. Uygulamanın Bluetooth cihazlarla uyumlu hale gelmesinde ise, birçok parametrenin rol oynadığını söyleyebiliriz.

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Sound Amplifier uygulaması artık Bluetooth desteğine de sahip

Uygulamanın eski sürümü, sadece 3.5 mm jak girişi veya USB Type-C üzerinden kablolu olarak bağlanabilen aygıtlar ile kullanılabiliyordu. Böyle bir uygulamada ise bu kadar kısıtlı mesafe imkanı sunan kablolu cihazlar kullanmak ise pek de iç açıcı değil idi. Bunun üstüne ise, birçok üreticinin yavaş yavaş 3.5 mm jak desteğini kaldırıp; kullanıcıları Bluetooth kulaklıklar kullanmaya teşvik etmeye çalışması işin tuzu biberi oldu. Birçok kullanıcı da bu duruma bağlı olarak kablosuz kulaklıklar edinmeye başladı.

Kablolu kulaklıkların batarya kullanımı yönünden avantajı olsa da, elinize kolunuza dolanan bir kabloya sahip olmak çoğu zaman pek de güzel bir tecrübe olmuyor. Buna ek olarak, kablolu kulaklık ile müzik dinlerken telefonunuzu şarja takmak biraz riskli bir durum. Fakat aynı işlemi kablosuz kulaklık ile gerçekleştirdiğinizde bu riski ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Sıradan bir kullanıcı olarak Sound Amplifier uygulamasını nasıl kullanacağımız senaryosuna gelir isek; örneğin Bluetooth hoparlörünüzle eşleştirdiğiniz telefonunuzu gece uyurken bebeğinizin odasına bıraktığınızda, herhangi bir ağlama ve uyanma durumunda sesi net bir şekilde ayrı bir odadan alabilirsiniz. Kullanımı bir noktada da sizin yaratıcılığınıza kalmış olan uygulama, çok derinden gelen sesleri bile yükselterek size iletebilmeyi sağlıyor. Mesela laptopunuzun yakınına telefonunuzu yerleştirdiğinizde, fan çalışma sesini bile çok net bir şekilde size iletebiliyor. Motorlu aracınızın motor bloğundan garip bir ses geldiğini düşündüğünüzde, Sound Amplifier ile dinleyerek, problemin nereden kaynaklanıyor olabildiğini de anlayabilirsiniz.

Sound Amplifier uygulamasını kullanabilmek için, en az Bluetooth 3.0.3 versiyonuna sahip cihazlar kullanmanız gerektiğini de hatırlatalım. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!