Teknoloji dünyasında gözler yine MacBook Pro üzerinde. Apple, uzun süredir beklenen yeni seriyi ne zaman tanıtacak? OLED panelli modeller hangi özelliklerle gelecek? Peki dokunmatik ekran özelliği gerçekten bilgisayar kullanım alışkanlıklarımızı değiştirecek mi? Bu sorular şimdiden kullanıcıların aklını kurcalamaya başladı.

Yeni MacBook Pro dokunmatik ekranla gelebilir!

MacBook Pro, önümüzdeki yıllarda büyük bir dönüşüm geçirmeye hazırlanıyor. İlk olarak Apple’ın 2026 yılının başlarında piyasaya sürmesi beklenen modellerin, M5 işlemci ile güçlendirileceği konuşuluyor. Yılın ilerleyen döneminde ise OLED ekran ile donatılmış ve M6 işlemci desteğiyle gelen yeni bir tasarım kullanıcılarla buluşacak.

Bu modellerde en dikkat çekici gelişme ise dokunmatik ekran desteği olacak. Böylece MacBook serisi, kullanım esnekliği açısından iPad’e her zamankinden daha fazla yaklaşacak. Gelen bilgilere göre Apple, bu yenilikçi serideki ekranları Samsung’dan tedarik edecek. Daha ince çerçeveler, daha küçük çentik ve daha şık bir gövde tasarımı da MacBook Pro’nun yeni dönemde öne çıkan yönleri arasında olacak.

Aslında Apple’ın işlemci tarafındaki ilerleyişi de dikkat çekici. 2023’te M2 Pro ve M2 Max ile başlayan, sonrasında M3 serisiyle devam eden bu yolculuk, 2026’da M5 ve M6 çiplerle farklı bir seviyeye taşınacak. Bu durum, MacBook Pro kullanıcılarının daha yüksek performans ve enerji verimliliğine sahip cihazlarla tanışacağı anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 serisi özel güç modu ile daha fazla pil ömrü sunuyor!

Kore kaynaklı raporlar, Apple’ın yalnızca üst segment MacBook Pro için değil, daha uygun fiyatlı modeller için de yeni planlar yaptığını ortaya koyuyor. Özellikle iPhone A serisi işlemci ile donatılacak giriş seviyesindeki MacBook modellerinde dokunmatik ekran özelliğinin eklenmesi gündemde. Bu gelişme, gelecekte MacBook Air serisine de dokunmatik ekranın taşınabileceğini işaret ediyor.

Yeni MacBook Pro modellerinin Türkiye’de özellikle tasarım, performans ve kullanım kolaylığı açısından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Profesyonel kullanıcılar için yüksek performanslı bir çözüm sunarken, dokunmatik ekran özelliğiyle de farklı sektörlerden kullanıcıların dikkatini çekebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? MacBook Pro’ya gelecek olan dokunmatik ekran ve OLED panel, sizce Apple ekosisteminde ne tür bir fark yaratır? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!