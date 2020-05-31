Google, ırkçılığa karşı mücadele edenleri destekliyor!

Samsung, Apple ve Huawei şirketlerine rakip olacak “Samsung Money” olarak adlandırdığı kendi kartını duyurdu. Samsung Pay uygulaması ile çalışacak bir banka kartı duyuran şirket, rakipleri karşısında lider olmayı hedefliyor.

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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple’dan sonra Samsung da kendi kartını duyurdu. Rakibi Apple Card gibi titanyum bir malzemeden yapılmış ve üzerinde kart sahibinin adı dışında herhangi bir kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV kodu bulunmuyor.

Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada Samsung Money sahiplerinden herhangi bir hesap/kart kullanım ücretinin alınmayacağına da özellikle dikkat çekiliyor. Bununla birlikte kartın faiz oranının oldukça düşük olacağı da yetkililer tarafından belirtiliyor. Ayrıca banka kartı Samsung Pay mobil ödeme platformları ile bağlantılı olarak çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kartlarını kaybetse dahi, Samsung Pay üzerinden kapatabiliyor.

Şirketin yeni banka kartı, yapacağınız alışverişler ile birlikte ek puanlar kazanmanızı sağlayacak. Böylece bu puanları paraya veya diğer hizmetlere çevrilebilecek. Ayrıca kullanıcılar kartın gelmesine gerek kalmadan, Samsung Pay üzerinden kolaylıkla ödemelerini yapabilecekler.

Samsung’un yeni kartının ne zaman satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Söz konusu banka kartı ilk olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulacak. Samsung Money kartının diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı da şimdilik bilinmiyor.