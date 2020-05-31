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Google, ırkçılığa karşı mücadele edenleri destekliyor!
Google, birkaç gündür büyük olaylara gebe olan ırkçılık karşıtı gösterileri destekleme kararı aldı. Firma ırk eşitliğini savunduklarını bildiren bir mesaj yayınladı.
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Google ırkçılığa karşı net tavır sergileme kararı aldı!
ABD’de George Floyd‘un ölmesi ile gündeme gelen ve büyük protestolara sebep olan ırk eşitliği konusu, firmalar tarafından da ele alınmaya başlandı. Google da bu konuda aksiyon alarak ırkçılığa karşı takındığı tavrı gösterdi. Firma, Google arama motorunu kullanan kişiler için ekrana bir adet mesaj ekledi. Mesajda, ırkçılığa karşı her zaman eşitliği savunduklarını yineleyen firma, bu konuda mücadele eden herkesin yanında olduklarını yineledi. Mesaj herhangi bir link içermez iken, siyah kurdele ve yazılı metin içeren bir “Doodle” olarak görüntülendi.
We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice.
— YouTube (@YouTube) May 30, 2020
Tüm bu olanların yanı sıra, YouTube da ırkçılığa ve sosyal adaletsizliğe karşı mücadeleye destek verme kararı aldı. Google‘ın alt firmalarından olduğu için bu tarz bir hamlenin şaşırtıcı olmadığı görülmekte. Ayrıca firma ırkçılığa, şiddete ve sosyal adaletsizliğe karşı tam 1 milyon dolar bağışta bulunacaklarını belirtti ve Twitter profil resimlerini kararttı. Olayları yakından takip edip ciddi aksiyonlar alan Google, Android 11 için düzenlenecek etkinliğinin de ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için uygun zaman olmadığını belirten firma, etkinlik için yeni bir gün vermedi. Bakalım Google gibi başka firmalardan da destek gelecek mi bekleyip göreceğiz.
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Samsung Money kart duyuruldu!
Samsung, Apple ve Huawei şirketlerine rakip olacak “Samsung Money” olarak adlandırdığı kendi kartını duyurdu. Samsung Pay uygulaması ile çalışacak bir banka kartı duyuran şirket, rakipleri karşısında lider olmayı hedefliyor.
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Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple’dan sonra Samsung da kendi kartını duyurdu. Rakibi Apple Card gibi titanyum bir malzemeden yapılmış ve üzerinde kart sahibinin adı dışında herhangi bir kart numarası, son kullanma tarihi veya CVV kodu bulunmuyor.
Güney Koreli teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada Samsung Money sahiplerinden herhangi bir hesap/kart kullanım ücretinin alınmayacağına da özellikle dikkat çekiliyor. Bununla birlikte kartın faiz oranının oldukça düşük olacağı da yetkililer tarafından belirtiliyor. Ayrıca banka kartı Samsung Pay mobil ödeme platformları ile bağlantılı olarak çalışabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kartlarını kaybetse dahi, Samsung Pay üzerinden kapatabiliyor.
Şirketin yeni banka kartı, yapacağınız alışverişler ile birlikte ek puanlar kazanmanızı sağlayacak. Böylece bu puanları paraya veya diğer hizmetlere çevrilebilecek. Ayrıca kullanıcılar kartın gelmesine gerek kalmadan, Samsung Pay üzerinden kolaylıkla ödemelerini yapabilecekler.
Samsung’un yeni kartının ne zaman satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı. Söz konusu banka kartı ilk olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulacak. Samsung Money kartının diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı da şimdilik bilinmiyor.
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Sony ZV-1 vlog kamerası tanıtıldı!
Sony, vlog odaklı kamerası ZV-1 modelini duyurdu. Geçtiğimiz hafta sızıntısı yapılan vlog odaklı yeni kameranın, özellikle YouTube için içerik üretenler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.
Video ekipmanları alanında popüler bir marka olan Sony, bu kategorideki ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin uzun yıllardır satışta olan RX100 V ve RX100 VII modellerinin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkan ZV-1, video özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Sony ZV-1 vlog kamerasının teknik özellikleri
Sony’in yeni vlog kamerası, tamamen öne doğru dönebilen 3 inç boyutunda dokunmatik bir ekran ile geliyor. Hafif ve kompakt bir yapıya sahip olan ZV-1; üstünde geniş, yüksek kaliteli bir mikrofon sistemi (Stereo) ile birçok kontrol butonu taşıyor.
YouTuber kamerası olarak tanımlanan Sony ZV-1 içerisinde, 20 MP değerinde 1 inçlik CMOS sensörünün yanı sıra hızlı 24-70 mm f/1,8-2,8 lens de bulunuyor. Ayrıca 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydını destekleyen kamera, 1080p çözünürlükte 120 FPS’e çıkıyor.
Bokeh ve güzelleştirme filtreleri taşıyan Sony ZV-1, çok gelişmiş sürekli bir otomatik netleme sistemine de sahip. Alpha serisinden gelen göze kilitlenme özellikli bir AF sistemi kullanan ürün, yapay zeka temelli obje tanıma ve takip etme altyapısını da taşıyor. Ayrıca yüz öncelikli otomatik pozlama sayesinde yürürken çevrenizdeki ışık durumu değişse dahi kamera, yüzünüze odaklama yapıldığından emin oluyor.
Sony’in yeni kamerasında 3,5 mm harici mikrofon girişi ve Sony marka mikrofonları destekleyen çoklu giriş seçeneği de bulunuyor. 294 gram ağırlığındaki kamera, ek olarak satın alınabilen özel bir mini tripod sayesinde uzaktan da kontrol edilebiliyor.
Sony ZV-1, bu özellikleri ile birçok içerik üreticileri ve vlogger tarafından tercih edilecek gibi duruyor. ABD fiyatı 799 dolar olarak açıklanan kameranın 11 Haziran‘dan itibaren satışa sunulması bekleniyor. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen söz konusu ZV-1 modelinin ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.
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Birleşik Krallık, Huawei’nin 5G geliştirmelerini kısmayı planlıyor!
Birleşik Krallık, Huawei tarafından geliştirilen 5G geliştirmelerini azaltmayı düşünüyor. Buna sebep olarak ABD tarafı ile yakınlaşma isteği gösterildi.
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Huawei’nin 5G üzerindeki etkisi azaltılmak isteniyor.
Birleşik Krallık, Huawei tarafından geliştirilen 5G çalışmalarını azaltmak istiyor. Ünlü İngiliz haber kaynağı Telegraph tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Boris Johnson‘ın, Covid-19 salgınını bahane ederek Huawei‘nin 5G çalışmalarını yavaşlatmak istediği öğrenildi. Ancak işin aslının o kadar da basit olmadığı düşünülüyor. Zira ABD ve Donald Trump cephesinin sürekli savaş halinde olduğu Huawei ile ilişkiyi sıfıra indirmek isteyen Birleşik Krallık, bu sayede yine ABD tarafı ile ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor. Hali hazırda Avrupa Birliği‘nden ayrılma süreci neticesiyle hedef tahtasında yer alan ülkenin bir nebze olsun rahatlamasını isteyen hükumet, 2023 yılına kadar Huawei‘nin 5G üzerinde ki etkisini sıfıra indirmeyi planlıyor. Her ne kadar buna sebep olarak resmi kaynaklar Covid-19 salgınını gösterse de işin siyasi boyutunun çok ciddi olduğu ortaya çıktı. Hali hazırda NATO üyesi olan Birleşik Krallık, en önemli haberleşme teknolojisini Çinli bir firmanın eline verme konusunda zaten uzun zamandır kararsızdı.
Yine de nisan ayında Huawei cephesinin yapacağı 5G gelişmelerine izin verdiğini yineleyen hükumetin birden bu yolu tercih etmesinin pek şaşırtıcı olmadığı da belirtildi. Çünkü Avrupa Birliği‘nden ayrılma sürecinde ABD tarafının da dahil olması ve ticari ilişkilerin, zaten limoni olduğu ortamda, birde Huawei yüzünden aksamasını istemeyen hükumet, bu konuda yavaş yavaş adım atmaya başlayacak gibi gözüküyor. Dünya genelinde 5G denince akla ilk gelen firmalardan olan Huawei ise henüz bu iddialara cevap vermedi. Bakalım Birleşik Krallık bu gelişmelerin ardından 5G konusunda nasıl bir yol izleyecek. İlk söylentilere göre G7 toplantısının ardından, hükumet gerekli adımları atmaya başlayacak. Ayrıca diğer söylentilere göre Birleşik Krallık tarafı da Huawei firmasının 5G atılımına çok güvenmiyor. Hatta bazı kesimlerin en başından beri Donald Trump‘ın sözünün dikkate alınması yönünde baskılar yaptığı da öğrenildi. Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki aylar çok hareketli geçecek gibi gözüküyor.