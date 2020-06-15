Sosyal medyadaki duvar kağıdı, Android telefonları neden bozuyor?

Sosyal medyadaki duvar kağıdı neden akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor. Bu haftanın gündeminde yer alan duvar kağıdının, neden telefonları işlevsiz kıldığını, haberimizde açıklıyoruz.

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Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere, birçok duvar kağıdı indirilebilir içerik olarak sosyal medya ve birçok web platformunda bulunuyor. Peki, mevzubahis duvar kağıdını, diğer sosyal medyadaki duvar kağıtlarından üstün kılan neydi? Neden, Samsung başta olmak üzere akıllı telefonların arayüzlerini bozuyor ve tamamen kullanılmaz hale getiriyordu.

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don’t try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Bahsedilen sorunu geniş kitlelere ulaştıran ilk kişi Twitter iddiacısı Ice Universe oldu. Akıllı cihazların çökmesini sağlayan fotoğrafı atarak, bunu kesinlikle kullanmayın diyen “IceUniverse”in kendi telefonu olarak kullandığı S20 Plus’ta bu sorunu yaşadığını söylüyor. Özellikle Samsung cihazlarda görülen bu sorunla birlikte, telefon ya tamamen kullanılmaz duruma geliyor ya da işletim sistemi sürekli yeniden başlatılıyor.

Duvar kağıdı neden akıllı telefonları bozdu?

Linkini paylaştığım duvar kağıdı aslında, her telefonda bu sorunu yaratmıyor. Twitter’daki bazı kullanıcılar, akıllı telefonlarında kullandıklarını belirtmişler. Siz de eğer kullanmak istiyorsanız yapmanız çok basit. Yukarıdaki linkten fotoğrafı indirin, ekran fotoğrafı çekin ve duvar kağıdı olarak belirleyin. Hiçbir sorun olmadığını göreceksiniz.

Sorun yaşayanlar peki neden sorun yaşadılar? Google, Android telefonlarda sRGB renk alanını kullanıyor. Bununla birlikte sRGB renk alanı; yazıcılar, internet siteleri ve bilgisayar monitörleri gibi, geniş kapsamlı birçok alanda kullanılan bir standart. sRGB dışında Adobe RGB ve ProPhotoRGB gibi renk alanı standartları da bulunuyor. Gördüğünüz fotoğrafta sRGB standartı yerine çok daha geniş renk dinamik aralığı sunan ProPhotoRGB kullanılıyor. Böylece, görmüş olduğunuz “Glacier National Park” (Amerika’da bir Ulusal Park) görüntüsü, göz alıcı duruma geliyor.

Aslında bu sorunun tek dayanağı, farklı bir renk gamutu kullanması ile alakalı değil. Google, Android cihazlarda aktif olarak kullandığı görüntü işleme motoru, kullanılan tüm fotoğrafların sRGB protokolüne çevrilmesini sağlıyor. Yani, hangi fotoğrafı telefonun ana ekranına belirlerseniz belirleyin, gördüğünüz görüntü sRGB düzeninde oluyor.

ProPhotoRGB, sRGB’ye dönüştürülürken hata oluşursa?

sRGB’nin İngilizce tabirle açılımı “Red, Green and Blue”dur yani üç ana renk belli oranlarda birbirlerine karıştırılarak, doğadaki renkler bulunuyor ve üç ana renk doğrultusunda, matematiksel hesaplamanın maksimum 255’i oluşturması hedefleniyor.

Fakat mevzubahis fotoğraftaki histogramda 1 piksel fazla olduğundan dolayı, hesaplamalar bozuluyor. 256’ya çıkan değeri, Google’ın görsel motoru algılayamıyor ve sürekli telefonun işletim sisteminin hatadan kaynaklı çöktüğünü görüyoruz.