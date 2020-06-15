Sosyal Medya
Sosyal medyadaki duvar kağıdı, Android telefonları neden bozuyor?
Sosyal medyadaki duvar kağıdı neden akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor. Bu haftanın gündeminde yer alan duvar kağıdının, neden telefonları işlevsiz kıldığını, haberimizde açıklıyoruz.
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Akıllı telefonlarda kullanılmak üzere, birçok duvar kağıdı indirilebilir içerik olarak sosyal medya ve birçok web platformunda bulunuyor. Peki, mevzubahis duvar kağıdını, diğer sosyal medyadaki duvar kağıtlarından üstün kılan neydi? Neden, Samsung başta olmak üzere akıllı telefonların arayüzlerini bozuyor ve tamamen kullanılmaz hale getiriyordu.
WARNING！！！
Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!
It will cause your phone to crash!
Don’t try it!
If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL
— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020
Bahsedilen sorunu geniş kitlelere ulaştıran ilk kişi Twitter iddiacısı Ice Universe oldu. Akıllı cihazların çökmesini sağlayan fotoğrafı atarak, bunu kesinlikle kullanmayın diyen “IceUniverse”in kendi telefonu olarak kullandığı S20 Plus’ta bu sorunu yaşadığını söylüyor. Özellikle Samsung cihazlarda görülen bu sorunla birlikte, telefon ya tamamen kullanılmaz duruma geliyor ya da işletim sistemi sürekli yeniden başlatılıyor.
Duvar kağıdı neden akıllı telefonları bozdu?
Linkini paylaştığım duvar kağıdı aslında, her telefonda bu sorunu yaratmıyor. Twitter’daki bazı kullanıcılar, akıllı telefonlarında kullandıklarını belirtmişler. Siz de eğer kullanmak istiyorsanız yapmanız çok basit. Yukarıdaki linkten fotoğrafı indirin, ekran fotoğrafı çekin ve duvar kağıdı olarak belirleyin. Hiçbir sorun olmadığını göreceksiniz.
Sorun yaşayanlar peki neden sorun yaşadılar? Google, Android telefonlarda sRGB renk alanını kullanıyor. Bununla birlikte sRGB renk alanı; yazıcılar, internet siteleri ve bilgisayar monitörleri gibi, geniş kapsamlı birçok alanda kullanılan bir standart. sRGB dışında Adobe RGB ve ProPhotoRGB gibi renk alanı standartları da bulunuyor. Gördüğünüz fotoğrafta sRGB standartı yerine çok daha geniş renk dinamik aralığı sunan ProPhotoRGB kullanılıyor. Böylece, görmüş olduğunuz “Glacier National Park” (Amerika’da bir Ulusal Park) görüntüsü, göz alıcı duruma geliyor.
Aslında bu sorunun tek dayanağı, farklı bir renk gamutu kullanması ile alakalı değil. Google, Android cihazlarda aktif olarak kullandığı görüntü işleme motoru, kullanılan tüm fotoğrafların sRGB protokolüne çevrilmesini sağlıyor. Yani, hangi fotoğrafı telefonun ana ekranına belirlerseniz belirleyin, gördüğünüz görüntü sRGB düzeninde oluyor.
ProPhotoRGB, sRGB’ye dönüştürülürken hata oluşursa?
sRGB’nin İngilizce tabirle açılımı “Red, Green and Blue”dur yani üç ana renk belli oranlarda birbirlerine karıştırılarak, doğadaki renkler bulunuyor ve üç ana renk doğrultusunda, matematiksel hesaplamanın maksimum 255’i oluşturması hedefleniyor.
Fakat mevzubahis fotoğraftaki histogramda 1 piksel fazla olduğundan dolayı, hesaplamalar bozuluyor. 256’ya çıkan değeri, Google’ın görsel motoru algılayamıyor ve sürekli telefonun işletim sisteminin hatadan kaynaklı çöktüğünü görüyoruz.
Sosyal Medya
Facebook karanlık temayı çok yakında getiriyor!
Facebook sonunda uygulaması için yeni bir güncelleme getiriyor. Gelen bilgilere göre güncelleme ile mobil uygulama için karanlık tema yayınlanacak.
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Karanlık tema ve Covid-19 takip bölümü!
Facebook, Android uygulaması karanlık temaya sonunda kavuşuyor. Firma yeni güncelleme ile karanlık temayı kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. 9to5Google isimli sitede yer alan habere göre Facebook, karanlık temanın yanı sıra yeni özellikler de getiriyor. Bunlardan en dikkat çekeni Covid-19 takip sistemi. Bu sistem sayesinde dünya genelinde güncel vakalara kullanıcıların ulaşması amaçlanıyor. Ayrıca daha önceden IOS için getirilen sessize alma özelliğinin de Android tarafı için yayınlanacağı öğrenildi. Karanlık temanın, sistem ile otomatik olarak değiştirebildiği gibi uygulama içi ayarlardan manuel olarak da kontrol edilebildiği öğrenildi. Ortaya çıkan resimlerde tam anlamıyla karanlık bir tema karşımıza çıkmaz iken, daha çok koyu gri bir renk tercih edilmiş gibi gözüküyor.
WhatsApp, Instagram, Messenger ve Facebook Lite için daha önceden karanlık temayı yayınlayan firma, ana uygulaması Facebook için ise daha uzun süre çalışarak bazı konularda arayüz değişikliğine gitme kararı aldı. Firma, uygulama içerisinde geçirdiğiniz süreyi görebildiğiniz bölüm için yeni ve daha anlaşılır bir arayüz tasarlamış. Ayrıca uygulamanın teması da genel olarak Android 10 sürümünde kullanılan temaya çok yakın olarak ayarlanmış. Ancak şu an için bu yeniliklerin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise bilinmiyor.
Sosyal Medya
Twitter kullanıcı sayısında Covid-19 nedeniyle artış gözlemlendi!
Covid-19 yüzünden internet kullanımının arttığı şu günlerde sosyal medya kullanımında da ciddi artışlar gözlemlendi. Son olarak Twitter salgından bu yana aktif üye sayısın da artış gözlemlendiğini açıkladı.
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Covid-19 nedeniyle %24’lük büyüme!
Covid-19 yüzünden evlerinden çıkamayan insanlar, görünüşe göre internet ortamında sosyalleşmeye devam ediyor. Fiziki olarak sosyal mesafe kuralı uygulanırken, internet ortamı bir nebze olsun bu sıkıntıyı bizlerden alıyor gibi gözüküyor. Sosyal medya platformlarında bu nedenle artış gözükürken, dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Twitter da kullanıcı bakımından büyüme yaşıyor. Firmanın yıllık çeyrek raporlarında ,geçen seneye nazaran, %24 değerinde aktif kullanıcı sayısında büyüme tespit edildi. Tabi ki bu büyüme firmaya bir gelir olarak yansımasa da, Covid-19 salgının etkileri çok net bir şekilde gözler önünde seriliyor.
Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan insanların sosyal medya platformlarına yüklenmesi oldukça normal bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Twitter, kullanıcı sayısında ki artışa rağmen geçen sene ki ilk çeyrek raporlarına nazaran 7 milyon dolar zarar etti. Her ne kadar Twitter için çok büyük bir rakam gibi gözükmese de 7 milyon, kayıtlara eksi değerlerin yansıması firma için can sıkıcı bir gelişme olarak kayda geçti. Bakalım Covid-19 başka hangi sosyal medya platformlarında artışa neden olmuş. Acaba Twitter gibi zarar eden başka platformlar olacak mı ilerleyen günler de göreceğiz.
Sosyal Medya
TikTok iki milyar indirmeye ulaştı!
Ülkemizde de giderek popüler hale gelen sosyal medya uygulaması TikTok 2 milyar indirmeye ulaştı. Aynı zamanda 2020’nin 1. çeyreğinde 351 milyon indirilerek bir çeyrek içerisinde en çok indirilen uygulama oldu.
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TikTok iki milyar indirmeye ulaştı!
Dünyanın en değerli startuplarından biri olan ByteDance tarafından geliştirilen ünlü video paylaşım platformu TikTok’ın abone sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. COVID-19 salgını nedeniyle insanların eğlenceye ihtiyaç duyduğu bu günlerde uygulamanın popülerliği giderek artmakta. Mobil uygulama inceleme firması Sensor Tower yaptığı açıklamada, TikTok’ın ve Çin versiyonunun (Douyin), Google Play ve App Store’da 2 milyar indirmenin üzerine ulaştığını belirtti. Firma açıklamasında TikTok’ın Facebook, Whatsapp, Instagram ve Messenger’dan sonra 1 Ocak 2014’ten beri 2 milyar barajını aşan ilk uygulama olduğunu söyledi. Google uygulamalarından Gmail ve YouTube 5 milyar üzeri indirmeye sahip fakat bu uygulamaların çoğu android telefonlarda ve tabletlerde önceden yüklenmiş olarak geliyor.
TikTok’ın büyümesini daha detaylı değerlendirecek olursak şirket geçtiğimiz 5 ay içerisinde 1.5 milyar indirmeden 2 milyar indirmeye ulaştı. Bu gerçekten dikkat çekici bir başarı. Sosyal medya uygulaması 2020’nin ilk çeyreğinde 351 milyon indirme ile bir çeyrek içerisinde en çok indirilen uygulama rekorunu kırdı. Böylece daha önce 2018’in 4. çeyreğinde elde ettiği 205.7 milyon indirmeyi de geçerek büyümeye sağlam adımlarla devam ettiğini kanıtlamış oldu. En çok indirilen uygulamalar listesinde ikinci sırada bir çeyrek içerisinde 250 milyon indirilen WharsApp bulunuyor.
Uygulamanın popülerliği arttıkça, değeri de aynı anda artmaya devam ediyor. TikTok kullanıcıları şimdiye kadar uygulama içerisinde 456.7 milyon dolar harcama yaptı ve bu rakamın 175 milyonu son 5 ayda yapıldı. Uygulamanın %75.5’i Google Play üzerinden indirildi fakat uygulama kullanımının büyük çoğunluğu Apple kullanıcıları tarafından üstleniliyor. Uygulamanın kurucusu olan ByteDance firması için 2 yıl önce 75 milyar dolarlık bir değer biçildi ve bu değerin Bank of China, Bank of America ve JP Morgan gibi firmaların değerinden büyük olması dikkat çekiyor.