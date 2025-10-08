Tesla Model Y Standart sonunda resmiyet kazandı! Peki bu yeni model neler sunuyor, hangi ülkelerde satışa çıkacak ve Türkiye’ye ne zaman gelebilir? Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu yeni versiyon, hem menzil hem de performans tarafında dengeli bir deneyim vaat ediyor. Tesla Model Y Standart, şirketin erişilebilir elektrikli araç vizyonunun en güncel adımı olarak değerlendiriliyor. Ancak bu modelde neler değişti?

Tesla Model Y Standart özellikleri neler?

Tesla Model Y Standart, selefi olan Premium RWD modeline göre daha sade ama oldukça verimli bir yapı sunuyor. 69 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP ölçümlerine göre 517 kilometre menzil sunan araç, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7 saniyede ulaşıyor. Gücünü yaklaşık 300 beygir (220 kW) seviyesindeki motorundan alan bu model, performansıyla şehir içi ve uzun yol dengesini koruyor.

Yeni gövde tasarımı, Cybertruck esintili orta konsoluyla birlikte daha modern ve açık bir iç mekân hissi yaratıyor. İç tasarımda fiziksel düğmelerin tamamen kaldırıldığı görülüyor; koltuk ve direksiyon ayarları dahil tüm kontroller 15,4 inçlik merkezi dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Model Y Standart özellikleri arasında vegan deri ve tekstil koltuklar, 7 hoparlörlü ses sistemi ve kumaş tavan kaplaması bulunuyor.

Bununla birlikte, önceki modellerdeki HEPA filtre veya çok renkli ortam aydınlatması bu versiyonda yer almıyor. 18 inç jantlar standart olarak gelirken, 19 inç jant seçeneği menzili 488 km’ye düşürüyor. Tesla bu modelde sadeleşmeyi verimlilikle dengelemiş durumda. 1.842 kg’lık ağırlığıyla Premium RWD’den yaklaşık 56 kg daha hafif olan Tesla Model Y Standart, enerji verimliliğini %5 oranında artırmayı başarıyor.

Ayrıca 225 kW DC şarj gücü desteğiyle yalnızca 15 dakikada 265 kilometrelik menzil eklemek mümkün. Yeni modelde ısı pompası standarda dönüşürken, manuel katlanan aynalar ve koltuklar daha temel bir yapı sunuyor. Güvenlik tarafında ise değişiklik yok. Tesla Model Y Standart da diğer versiyonlar gibi Euro NCAP’ten 5 yıldız hedefiyle geliyor.

8 harici kamera ve otomatik uzun far asistanı gibi sistemlerle desteklenen model, Adaptif Hız Sabitleyici özelliğini korurken, Otomatik Direksiyon fonksiyonunu barındırmıyor. Maksimum çekme kapasitesi 1.600 kg olarak açıklanmış durumda. Bu da günlük kullanım ve uzun yol senaryolarında pratiklik sağlıyor.

Tesla Model Y Standart fiyatı ne kadar?

Tesla Model Y Standart fiyatı ABD’de yaklaşık 39.990 dolar seviyesinde. Avrupa pazarına uyarlanmış versiyonun ise yakında duyurulması bekleniyor. Türkiye’ye resmi giriş tarihi netleşmese de, uygun fiyatlı Tesla beklentisi giderek artıyor. Eğer Avrupa lansmanı sonrası bu model Türkiye’ye de gelirse, elektrikli araç pazarında dengeleri ciddi şekilde değiştirebilir.

Peki siz Model Y Standart hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı bu versiyonun Türkiye’de satışa çıkması halinde elektrikli otomobil tercihlerinizi değiştirir miydi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!