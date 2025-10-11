Samsung Galaxy XR sonunda gün yüzüne çıktı! Peki bu yeni karma gerçeklik başlığı gerçekten Apple Vision Pro’ya rakip olacak kadar güçlü mü? Uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy XR, sızıntılarla birlikte teknoloji dünyasını adeta karıştırdı.

Samsung Galaxy XR özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı!

Samsung Galaxy XR, teknoloji dünyasında “Project Moohan” kod adıyla bilinen bir gizemdi. Şimdi ise neredeyse tüm detaylarıyla karşımızda. Sızdırılan bilgilere göre başlık, sadece 545 gram ağırlığında ve bu yönüyle Apple Vision Pro’dan daha hafif.

Kavisli ön vizör, mat metalik çerçeve ve yumuşak iç pedlerle donatılmış olan tasarım, hem ergonomi hem de şıklığı bir arada sunuyor. Ayrıca Galaxy XR bulunan ayar tekerleği, kullanıcıların başlık gerginliğini kolayca ayarlamasına olanak tanıyor. Ek olarak, cihazın havalandırma kanalları ve çıkarılabilir ışık kalkanları konforu artırmak için yeniden tasarlanmış durumda.

Galaxy XR, görüntü kalitesinde çıtayı yükseltiyor. Çift 4K micro-OLED panelle gelen başlık, toplamda 4.032 PPI piksel yoğunluğuna ulaşarak sektördeki en yüksek değeri sunuyor. Bu, Apple Vision Pro’nun 3.386 PPI seviyesini geride bırakıyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisinden alan cihaz, her göz için 4.3K çözünürlükte 90 fps görüntü üretebiliyor. Bu da karma gerçeklik deneyimini son derece akıcı hale getiriyor. Galaxy XR sensör tarafında ise altı kameralı bir sistem yer alıyor; bu sistem geçiş, konum takibi ve ortam haritalama işlemlerini yüksek hassasiyetle gerçekleştiriyor.

Yeni One UI XR arayüzü, Android sisteminin uzamsal bir sürümü olarak tasarlanmış. Bu arayüz sayesinde Samsung Galaxy XR kullanıcıları, Kamera, Galeri, Tarayıcı, YouTube, Netflix ve Haritalar gibi uygulamaları üç boyutlu bir uzayda deneyimleyebiliyor. Görsellerde yer alan ekran düzenine bakıldığında, uygulama pencerelerinin adeta havada süzüldüğü görülüyor.

Galaxy XR ile birlikte iki adet yeni 6-DoF kontrolcü sunulacak. Bu kontrolcüler, analog çubuklara, tetik tuşlarına ve dokunsal titreşim desteğine sahip. Kullanıcılar ister bu kontrolcüleri ister el hareketlerini kullanarak cihazla etkileşime girebilecek. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 desteği bulunuyor. Pil ömrü 2 saat aktif kullanım veya 2,5 saat medya oynatımı olarak belirtilmiş.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy XR sizce gerçekten Apple Vision Pro’ya rakip olabilir mi? Yeni XR teknolojilerinin gelecekte günlük yaşamımıza nasıl entegre olacağını merak ediyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!