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Samsung Galaxy Tab S7+, Geekbench’te görüntülendi!
Yakın zamanda tanıtılacak olan Samsung Galaxy Tab S7 serisi, son birkaç gün içinde çok sayıda sızıntıyla teknoloji gündemine gelmişti. Bu sızıntılar tabletin temel özelliklerini ve tasarımını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise en son raporlara göre Galaxy Tab S7+, Geekbench’te görüntülendi.
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Samsung Galaxy Tab S7+ hakkında hangi bilgiler ortaya çıktı?
Galaxy Tab S7+, Geekbench‘te ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. Cihazın model numarası SM-T976B olarak görüntülendi. Ayrıca tabletin 6 GB RAM‘i bulunacak. Bu da Apple‘ın yeni nesil iPad Pro‘su ile aynı değere sahip olacağını gösteriyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, Tab S7 serisini 11 inç ve 12.4 inç olmak üzere iki farklı model olarak planlıyor. Ayrıca bu iki modelde Wi-Fi ve Wi-Fi+Cellular olmak üzere ikiye ayrılacak. Bunların haricinde cihazın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı yönünde de bazı raporlar ortaya çıktı.
Galaxy Tab S7+ hakkındaki bu raporlar doğruysa yeni tabletler hem akıcılık hem de pürüssüzlük açısından birçok rakibini geride bırakacak. Geekbench raporlarını dikkatli incelediğimizde Android 10 ile çıkış yapacağını görüyoruz. Cihaz, tekli çekirdekte “4277”, çoklu çekirdekte ise “13286” puan alıyor. Cihazın Snapdragon 865 yonga setini kullanması ise 5G desteği ile geleceği anlamına geliyor. Galaxy Tab S7+, Ağustos ayında Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tanıtılabilir.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi oldu
Amerika Birleşik Devletleri tarafından birçok ambargoya maruz kalan Huawei, bu ambargolara bağlı olarak zor zamanlar geçirse de; sürpriz bir şekilde büyük bir başarıya ulaştı. Counterpoint Research adlı şirkete göre Huawei, tarihinde ilk defa akıllı telefon sektöründe Samsung’u geride bırakarak; dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi.
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Huawei bu başarıyı nasıl yakaladı ve sonrasında şirketi neler bekliyor
Counterpoint Research yetkililerinden Neil Shah, Huawei’nin pazarda kısa bir süre için %19’luk bir pay yakalayarak; an itibariyle en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna geldiğini belirtti. Ayrıca Neil Shah’ın ifadelerine göre, Huawei’nin Güney Koreli rakibi Samsung, aynı dönem aralığında %17’lik payla 2. sıraya gerilemiş durumda. Bu başarıda Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargoya uğramasına tepki gösteren bir müşteri kitlesinin de payı olduğu düşünülüyor. Çoğunluğu Çin’li kullanıcılardan oluşan bu müşteri kitlesi, ambargolar karşısında Huawei ürünlerini satın almayı tercih ederek markaya katkıda bulunmuş durumda.
Çin’den başlayarak dünya geneline yayılan Covid-19 salgını sonrası, Hindistan, Güney Amerika ve Avrupa gibi büyük pazarlarda akıllı telefonlara olan talep azalmış durumda. Bu durumdan ciddi anlamda etkilenen Samsung, bu pazarlarda büyük bir düşüş yaşadı. Fakat salgın sonrası çok hızlı toparlanan Çin’de ise durum bir nebze farklı gelişti. Mart ayından itibaren ekonominin toparlanmaya başladığı Çin’de, buna bağlı olarak akıllı telefonlara olan talep de yeniden arttı. Kendi evi olan Çin’de büyük bir kullanıcı kitlesinin Huawei’yi tercih etmesi ile de Huawei, %19’luk pazar payı ile en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükselmiş oldu.
Huawei için asıl mesele ise, bu başarının sürekliliği olacak gibi gözüküyor. Virüs sonrası dönemde diğer ülkelerde de ekonomilerin toparlanmaya başlaması ile beraber; Samsung’un bu ülkelerde satışlarını yeniden arttırması bekleniyor. Google Mobil Servis’ler üzerinden de ambargoya uğrayan Huawei’nin ise bu pazarlarda ciddi satış rakamları yakalaması çok zor. Huawei, şimdilik bu başarının tadını çıkarıyor olsa da; ilerleyen dönemlerde çok farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz; çünkü şirket, hala çözüm getirilmesi gereken birçok probleme de sahip. Umarız ki Huawei ilerleyen dönemlerde başarılı adımlar atarak rekabette kalıcı olmaya devam edebilir. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20 Pro modeli, 19 Haziran’da tanıtılacak
Huawei Enjoy Z modeli, firmanın ürettiği en uygun fiyatlı 5G cihaz olarak, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılmış idi. Bu tanıtımın üstünden kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, yakın zamanda çok daha fazla Huawei Enjoy 20 modeli göreceğiz. Dedikodulara göre ise, bir sonraki göreceğimiz Huawei Enjoy 20 modeli, Pro versiyon olacak idi ve firmanın da onayladığı üzere bu model, 19 Haziran’da tanıtılacak.
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Huawei Enjoy 20 Pro ile ilgili neler biliyoruz
Enjoy Z modeli ile çok fazla benzerlik gösteren Enjoy 20 Pro modeli, muhtemelen biraz daha iyi teknik donanıma ve daha fazla özelliğie sahip olacaktır. Fakat bu, Enjoy Z modeli ile aralarında ciddi derecede büyük farklar olacağı anlamına da gelmiyor.
Tanıtım videosundan gördüğümüz üzere, Enjoy 20 Pro, ön tarafta damla çentikli bir tasarıma sahip. 5G desteğine de sahip olan cihaz, 3’lü bir kamera modülü ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Birçok özelliği henüz duyurulmayan cihazın beklenen bazı özellikleri ise; IPS LCD ekran paneli ve bu panelde sağlanan 90 Hz ekran yenileme hızı. Dimensity 800 5G modülü, 4.000 mAh kapasiteli batarya ve 22.5 W şarj desteği. Kamera tarafında beklenen özellikler ise, 48 megapiksel + 8 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklü kameralardan oluşan üçlü bir kamera modülü. Ön tarafta bulunan özçekim kamerasının ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Tabiki bunların kesin olmadığını ve tahminlerden ibaret olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Lansman sonrasında Huawei Enjoy 20 Pro ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple, bilgisayarlarında Intel işlemciler yerine kendi işlemcilerini kullanacak
Dünyanın en önemli üreticilerinden olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, bilgisayar sektöründe kendileri adına çok önemli bir adım atmak üzere. Mac cihazlarda bugüne kadar Intel işlemcilere yer veren Apple, Intel ile iş birliğine son verecek; ardından Mac cihazlarda kendi işlemcilerini kullanmaya başlayacak.
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14 yıllık Apple ve Intel iş birliği sona ermek üzere
Mac cihazlarda, şirket tarihi boyunca kolay kolay işlemci değişikliğine gitmek istemeyen Apple, Intel ile 2006’da başladığı iş birliği öncesi Motorola firmasının PowerPC işlemcilerini kullanıyordu. Intel işlemcilere sahip ilk Mac cihazlar da 2006 yılının Ocak ayında piaysaya sürülmüş idi. Raporlara göre, o günden bugüne devam eden Apple ve Intel birlikteliğinde artık sona yaklaşılıyor. Kendi Mac işlemcilerini üretecek olan Apple, bu sayede maliyetleri hem daha aşağı çekecek; hem de işlemci yönünden dış firmalara bağlılığını azaltacak. Bildiğiniz üzere Apple, hali hazırda hem iPhone modellerinde hem de iPad modellerinde kendi işlemcilerini kullanmakta.
Bu durumu farklı bir yönden ele alacak olursak, işlemci üretimi sektöründeki çekişmenin bu girişimle beraber bir miktar daha artacağını tahmin etmek zor değil. Üretimde artan rekabet de her zaman son kullanıcıya avantaj yarattığı için biz, Apple’ın bu girişimini takdir ediyoruz. Bakalım Apple, kendi işlemci mimarisini oluşturarak; kendi cihazlarında kendi işlemcilerini kullanma girişiminde ne kadar başarılı olacak. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!