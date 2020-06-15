Samsung Galaxy Tab S7+, Geekbench’te görüntülendi!

Yakın zamanda tanıtılacak olan Samsung Galaxy Tab S7 serisi, son birkaç gün içinde çok sayıda sızıntıyla teknoloji gündemine gelmişti. Bu sızıntılar tabletin temel özelliklerini ve tasarımını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise en son raporlara göre Galaxy Tab S7+, Geekbench’te görüntülendi.

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Samsung Galaxy Tab S7+ hakkında hangi bilgiler ortaya çıktı?

Galaxy Tab S7+, Geekbench‘te ortaya çıkan verilere göre Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. Cihazın model numarası SM-T976B olarak görüntülendi. Ayrıca tabletin 6 GB RAM‘i bulunacak. Bu da Apple‘ın yeni nesil iPad Pro‘su ile aynı değere sahip olacağını gösteriyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung, Tab S7 serisini 11 inç ve 12.4 inç olmak üzere iki farklı model olarak planlıyor. Ayrıca bu iki modelde Wi-Fi ve Wi-Fi+Cellular olmak üzere ikiye ayrılacak. Bunların haricinde cihazın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı yönünde de bazı raporlar ortaya çıktı.

Galaxy Tab S7+ hakkındaki bu raporlar doğruysa yeni tabletler hem akıcılık hem de pürüssüzlük açısından birçok rakibini geride bırakacak. Geekbench raporlarını dikkatli incelediğimizde Android 10 ile çıkış yapacağını görüyoruz. Cihaz, tekli çekirdekte “4277”, çoklu çekirdekte ise “13286” puan alıyor. Cihazın Snapdragon 865 yonga setini kullanması ise 5G desteği ile geleceği anlamına geliyor. Galaxy Tab S7+, Ağustos ayında Galaxy Note 20 serisi ile birlikte tanıtılabilir.