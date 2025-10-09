Bir akıllı telefon satın aldığınızda kutunun içinden ne çıkmasını beklersiniz? Şarj adaptörü, kulaklık ve en azından bir şarj kablosu, değil mi? Görünüşe göre bu klasik kutu deneyimi artık tarihe karışmak üzere. Teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlıyor ve bu kez tartışmaların odağında yine çevre bahanesiyle yapılan büyük bir değişim var.

Akıllı telefon kutularından kablo da çıkmayacak!

Akıllı telefon sektöründe son yılların en tartışmalı hamlelerinden biri Apple tarafından 2020’de yapılmıştı. iPhone 12 serisiyle birlikte kutudan adaptör çıkarılmaması, “çevre dostu” bir adım olarak lanse edilmişti. Şimdi ise bu akımı bir adım ileriye taşıyan Sony, yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Japon teknoloji devi, piyasaya sürmeye hazırlandığı Xperia 10 VII modelinde sadece adaptörü değil, şarj kablosunu da kutudan kaldırdı. Yani kullanıcı, cihazı eline aldığında yanında yalnızca telefonu bulacak. Resmi açıklamalarda Sony, bu kararın çevreye duyarlılık kapsamında alındığını belirtiyor. Şirket, “e-atık miktarını azaltma” hedefiyle hareket ettiğini söylüyor.

Ancak sektördeki uzmanlara göre işin aslı biraz farklı. Artan üretim maliyetleri, lojistik giderleri ve kutu içeriğini azaltarak elde edilen tasarruf, bu politikanın arkasındaki gerçek neden olarak gösteriliyor. Kısacası, çevre bahanesi yine devreye girse de ekonomik motivasyonlar bu kararın merkezinde yer alıyor.

Apple’ın ardından Samsung ve şimdi de Sony’nin benzer adımlar atması, tüketici alışkanlıklarını kökten değiştirebilir. Artık kullanıcılar sadece telefon değil, şarj kablosu ve adaptörü de ayrıca satın almak zorunda kalabilir. Bu durum, hem fiyat hem de kullanıcı deneyimi açısından yeni tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon kutularından şarj kablosunun da çıkarılması sizce çevre için bir adım mı, yoksa kullanıcıya yük bindiren bir strateji mi? Görüşlerinizi paylaşın, teknoloji gündemini birlikte tartışalım!