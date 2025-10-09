WhatsApp kullanıcıları için yepyeni bir dönem başlıyor olabilir. Son güncellemeyle birlikte, bazı iPhone sahipleri uygulamada dikkat çekici bir görsel yenilik fark etti. Peki, bu değişiklik ne anlama geliyor? Meta gerçekten Apple’ın yeni tasarım dilini WhatsApp’a mı entegre ediyor? Kullanıcılar için ne gibi yenilikler yolda?

WhatsApp Liquid Glass tasarımı ortaya çıktı!

WhatsApp, görünüşe göre Apple’ın “Liquid Glass” adını verdiği yeni tasarım anlayışına geçiş yapmaya başladı. Şimdilik bu özellik iOS kullanıcılarının küçük bir kısmında aktif durumda. Uygulamanın alt sekme çubuğu, yeni sürümle birlikte daha şeffaf, parlak ve cam benzeri bir görünüme kavuştu. Bu da arayüzü iPhone’un genel sistem estetiğiyle daha uyumlu hale getiriyor.

Meta henüz bu yeniliği resmi olarak duyurmadı, ancak bazı kaynaklar bunun sınırlı bir test olduğunu belirtiyor. Yani şu anda bu yeni tasarımı sadece bazı şanslı kullanıcılara ulaşmış durumda. Geniş çaplı dağıtımın ise önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor. Türkiye’deki kullanıcıların da bu güncellemeyi kademeli olarak alacağı tahmin ediliyor.

Yeni arayüzle birlikte WhatsApp, sadece görsel bir değişimle kalmıyor; aynı zamanda iPhone kullanıcılarına özel bazı özellikler de getiriyor. Artık uygulama, Live Photos desteği sunuyor. Yani kullanıcılar, dinamik ve hareketli fotoğraflarını doğrudan sohbetlerde paylaşabiliyor. Ayrıca mesajlar için yerel çeviri (on-device translation) özelliği de kullanıma sunuldu.

İlginizi Çekebilir: Akıllı telefon kutularından kablo da çıkmayacak!

Elbette her zamanki gibi şirket bu tür büyük yenilikleri yavaş ve kontrollü bir şekilde yayıyor. Meta, dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip olduğu için bu tarz güncellemelerin herkese ulaşması birkaç hafta sürebiliyor. Ancak kullanıcılar arasında heyecan şimdiden tavan yapmış durumda. Özellikle Apple hayranları, Liquid Glass dokunuşunun WhatsApp’a zarif bir hava kattığını düşünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Liquid Glass tasarımı sizce Apple’ın dokunuşunu yeterince yansıtıyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler için bizi takipte kalın!