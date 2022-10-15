Sosyal Medya Yasası TBMM’den AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla kabul edildi. Peki bu yasada neler var? Sosyal Medya Yasası nedir? Sansür mü geliyor? Bu soruların cevabını Aydoğan ile Eren değerlendiriyor.

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İyi seyirler…