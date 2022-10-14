Cuma Raporu #228 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #228 zaman çizelgesi

00:00: Giriş ve Yaza Teknolojik Veda Partisi

03:09 : Xiaomi 12T serisi Türkiye lansman tarihi belli oldu

22:35 : Google Pixel 7 Pro DXOMARK lideri!

40:10 : Sosyal Medya Yasası geçti.

55:51 : iPhone 14 Plus satışa sunuldu

57:41 : Yurtdışına iPhone 14 turları düzenlenmeye başladı

01:12:42 : Malatya’da iPhone 14 Pro Max ile 2001 Lada ile takas edildi

01:15:41 : TOGG e Paycell TOGG Cüzdan için anlaştı

01:17:45 : TOGG’un TruGo istasyonunun ilki Bolu’da kuruldu

01:20:37 : Meta Quest Pro tanıtıldı

01:24:47 : Acil servislerin başı iPhone 14’ler ile dertte

01:28:28 : Getir, rakibi Gorillas’ı satın alıyor

01:30:43 : Akbank kredi kartı ekstreleri ikiye katlandı!

01:33:20 : Çin-Tayvan gerilimi TSMC’nin bombalanmasına neden olabilir.

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