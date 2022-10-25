Sony, DualSense Edge kontrol cihazını desteklemek için hid-playstation-Linux sürücüsünü güncelledi. Bu kontrolör Ocak ayında piyasaya sürülecek ve henüz Linux sürücüsü ile çalışmasa da ekstra düğmelere sahip olacak.

Phoronix, üreticinin sürücü güncellemesini Ekim ayının başlarında yayınladığını belirtiyor. Sony, güncellemenin DualSense Edge kontrol cihazı için destek sağladığını, ancak yalnızca orijinal PlayStation 5 kontrol cihazı DualSense gibi olduğunu söylüyor. Edge kontrol cihazının sunduğu düğmeleri özelleştirme gibi ek özellikler henüz güncellemeyle birlikte çalışmıyor.

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Phonorix, güncellemenin Aralık ayında resmi olarak yayınlanabileceğini yazıyor. Sony’nin daha sonra ek Edge özelliklerini etkinleştirip etkinleştirmeyeceği belli değil. hid-playstation-opensource sürücüsü PlayStation 4 kontrol cihazı için de destek içerir. Sony, 2020’nin sonlarında ilk DualSense kontrol cihazı için resmi bir Linux sürücüsü yayınladı.

DualSense Edge kontrol cihazı, kontrol cihazının arkasında düğmeler içeren, değiştirilebilir çubuklara sahip ve yazılımla özelleştirilebilen bir PlayStation 5 kontrol cihazıdır. Örneğin, PlayStation 5’te kullanıcılar kumanda kollarının ölü bölgelerini ayarlayabilir, düğmeleri eşleyebilir ve tetikleyicilerin hareket mesafesini ayarlayabilir. Kontrol cihazı 26 Ocak’ta piyasaya sürülecek ve fiyatı 240 Euro olacak.