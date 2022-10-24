Google, YouTube‘un web ve uygulama sürümlerini güncelleyerek akıllı telefon kullanıcılarının ayrıntıları daha iyi görebilmeleri için videoları yakınlaştırma özelliğini yayınladı. Akıllı telefon kullanıcıları, bir videonun hangi bölümünü izlemek istediklerini daha kolay görmek için bir klip bulucu da kullanabilirler.

Yakınlaştırma işlevi, akıllı telefonda bir fotoğrafı yakınlaştırmaya benzer şekilde çalışır. Kullanıcılar videonun hangi bölümünü yakınlaştırmak istediklerini seçiyor ve bu çerçeveyi hareket ettirebiliyor. Video arka planda devam edecektir. Kullanıcılar parmaklarını ekrandan kaldırdıklarında görüntü yakınlaştırılmış olarak kalır.

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Klip bulucu yukarı kaydırılarak çağrılabilir. Kullanıcılar daha sonra oynatma anından önce ve sonra birkaç kare görür ve böylece bir videonun hangi bölümünü izlemek istediklerini daha iyi görebilirler. YouTube, bu özelliğin örneğin eğitimlerde yararlı olduğunu söylüyor. YouTube’un bugün tanıttığı klip bulucu ve kıstırarak yakınlaştırma özelliği yalnızca iOS ve Android için mevcut ve önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulacak.

YouTube’un web, mobil ve TV sürümlerinde de tasarım değişiklikleri yapılıyor. Örneğin YouTube, videodaki renklerin yakındaki arayüz öğelerine aktığı bir ortam efekti ekliyor. Bu efekt yalnızca YouTube’un karanlık modunda çalışır. YouTube, koyu renkleri daha koyu hale getirerek bu karanlık modu da geliştirdi. Abone Ol düğmesi de biraz değiştirildi ve video açıklamalarındaki YouTube bağlantıları artık düğme olarak görünüyor.