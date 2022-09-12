Sony Xperia oyun etkinliğinde, Sony Xperia 1 IV‘e bir kılıf gibi uyan ve cihazın USB-C konektöründen güç alan bir soğutma sistemi ve akış platformu olan Xperia Stream‘i tanıttı.

Xperia Stream, hassas bir şekilde dengelenmiştir. Cihaz, tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktasına, bir LAN bağlantı noktasına, bir kulaklık jakına ve üstte telefona USB-C aracılığıyla bağlanan bir USB-C bağlantı noktasına sahiptir. Herhangi bir ekstra düğme veya joystick bulunmadığından, yine de telefonun ekranında oyun oynanmasına olanak tanıyor.

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Soğutma sisteminde bir fan ve Game Enhancer aracı yardımıyla fanın hızı değiştirilebilir. Game Enhancer menüsü, kasaya entegre soğutma fanlarının özelleştirilebilir kontrolüne izin verir.

Ek olarak, altta dört bağlantı noktası vardır: 3,5 mm jak, HDMI çıkışı, Ethernet bağlantı noktası ve USB-C bağlantı noktası. Video çıkışı 120 Hz’de 1080p ile sınırlıdır, ancak telefonu şarjlı tutarken bir monitör veya TV üzerinden bağlanılmasına izin veriyor.

Ek olarak, oyun karşılaşmalarını kaydetmek ve canlı yayınlamak için bir yakalama kartı bağlanabilir. Xperia 1 IV’ünüzü tık sesi gelene kadar oyun donanımına takın ve hazırsınız. Kullanılmadığı zaman Xperia Stream’i çıkarabilir ve daha küçük Xperia 1 IV’ü kullanabilirsiniz.

Sony Xperia Stream özellikleri

Profesyonel oyuncularla işbirliği içinde tasarlanmış yüksek performanslı oyun ekipmanları

Toplam soğutma sistemi daha uzun süre oynamanıza izin verir

Kararlı oyun için HDMI, LAN ve USB-C bağlantı noktaları

Favori oyun kulaklığınız için 3,5 mm ses jakı

Oyun geliştirici kontrolü, soğutmayı otomatik olarak optimize eder

Fiyatlandırma

Sony Xperia Stream 23.100 JPY (yaklaşık 160 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor ve 14 Ekim’den itibaren Japonya’da satışa sunulacak.