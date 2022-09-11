POCO F Serisi markanın amiral gemisi segmentini temsil ediyor. Bu segmentte birçok rakibinde olan özellikleri uygun fiyata sunarak öne çıkıyor. Bu videoda ise F serisinin yeni üyesi POCO F4 modeline yakından bakıyoruz.

POCO F4, diğer Xiaomi ve Redmi telefonlar gibi kutu tasarım anlayışını benimsiyor. Arka ve ön tarafı camla korunurken ön tarafta Gorilla Glass 5 koruma düzeyi kullanılmış. Önceki modeli F3’e göre kamera kurulumun tasarımında farklılıklar bulunuyor; daha derli toplu bir görünüme sahip. Ayrıca 163.2 x 76 x 7.7 mm boyutlarına sahip olan telefon 195 gram ağırlığımda. IP53 Sertifikasıyla birlikte suya ve toza karşı sıçrama düzeyinde bir koruma sunuyor. Ay Işığı Grisi, Gece Siyahı ve Nebula Yeşili olmak üzere üç renkle tercih edilebiliyor.

Ekran tarafında ise bir amiral gemisine yakışacak özellikleri barındırıyor. POCO F46,67 inç boyutundaki ekran, 2400×1080 FHD+ çözünürlük sunabiliyor. AMOLED olan bu ekran 120 Hz ekran tazeleme oranına sahipken, 360 Hz dokunmatik örneklemeyle hızını kanıtlıyor. 2,76 mm Nokta Ekran formuyla ön kamera nerdeyse gözünüze hiç batmıyor. DCI-P3, Dolby Vision HDR10+ ve MEMC desteklerinin olması ekran özenle seçildiğini gösteriyor. 900 nit tipik 1300 nit maksimum parlaklık sunan telefon ince tutulan çerçeveleri sayesinde %86.6 oranında ekran gövde yapısına sahip.

İşin güç tarafına geldiğimizde POCO F4, önceki model F3 gibi aynı işlemciyi kullanıyor. Snapdragon 870 işlemcisiyle beraber Adreno 650 grafik birimi bulunan telefon üst seviyede performans sunabiliyor. LiquidCool Technology 2.0 ve 7 Katmanlı Grafit Isı Yayılımı Yapısı sayesinde ısınma problemini minimize edebiliyor. 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip olan telefon LPDDR5+ ve UFS 3.1 ile birlikte hızlı okuma yazma yapabiliyor. Bu sayede uygulamaları çalıştırma, arka planda tutma ve dosya transferi konularında yüksek performans sergiliyor. Ayrıca yazılımsal olarak +3GB Bellek Uzantısı da yapılabiliyor. Android 12 tabanında POCO için MIUI 13 arayüzünü kullanan telefon akıcı bir deneyim sunuyor. Ancak Xiaomi telefonlardaki MIUI 13 arayüzündeki kimi özelliklerin olmaması deneyimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yüksek grafik gücü gerektiren mobil oyunlarda da akıcı deneyim sunabiliyor.

POCO F4, arka taraftaki kameralarıyla segmentinin ortalarında yer alıyor. 64 MP OIS destekli ana kamerası f/1,79 diyafram açıklığı sunarken, ikinci kamerası ise 8 MP ultra geniş açılı kamera olarak yer alıyor ve f/2,2 diyaframda 119° sunabiliyor. Üçüncü kamerası ise 2 MP makro görevi görüyor. Arka tarafta maksimum 4K 60fps video desteği olan POCO F4, OIS ile birlikte sabit videolar çekebiliyor. Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan telefon video tarafında 1080p 30fps çekimler yapabiliyor. Genel olarak ana kameranın fotoğraf ve video çekimi başarılı olsa da geniş açı, makro ve ön kameralarının ortalama seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi, POCO ve Redmi telefonlarında giriş seviyesinden üst segmentte kadar her telefonunda stereo hoparlör kullanıyor. F4 modelinde de biri altta biri üstte olmak üzere iki çıkış ile stereo hoparlörü bulunuyor. Bu ses sistemi ayrıca Dolby Atmos desteğine de sahip. Bunlara ek olarak Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless sertifikalarıyla da yüksek kalitede ses verebiliyor.

İçerisinde 4500 mAh boyutunda bataryası olan POCO F4 bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Verimli işlemcisinin de yardımcı olduğu batarya 67W Turbo şarj ile kısa sürede şarj olabiliyor. Ancak yoğun kullanım ve ağır grafikli oyunlarda gün içerisinde ikinciye şarj edebileceğinizi de hatırlatalım.

Güncel bağlantıları içerisinde barındıran POCO F4, Bluetooth 5.2 ile birlikte WiFi 6 bağlantısına sahip. Ek olarak NFC ile kartla ödemelerinizi de yapabileceğiniz telefon 5G şebeke bağlantısını da desteliyor.

Peki siz POCO F4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sunduğu özelliklere bakacak olursak 13.999 TL’lik fiyat etiketini hak ediyor mu? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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