Google’ın dün akşam düzenlediği geliştiriciler konferansı olan Google I/O 2024’te Gemini başta olmak üzere tüm yapay zeka yenilikleri ve geliştirmeleri açıklandı.

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Gemini 1.5 Pro artık 2 milyon token ile işlem yapabilecekken, Gemini 1.5 Flash ile daha hızlı sonuçlar verebilecek.

Google’ın sahip olduğu Google Arama Motoru, GMail, Haritalar, Takvim ve Fotoğraflar gibi tüm uygulamaları Gemini ile entegre olurken Android cihazlar da çekirdekten Gemini ile entegre olarak yapay zekalı telefon haline geliyorlar.

Bir diğer yandan GPT-4o ile gördüğümüz video ile yapay zeka iletişimi Project Astra ile Gemini kanadına da gelirken Generative Media adını verdiği yenilikler ile Google net olarak OpenAI firmasının en büyük rakibi haline geliyor.

Imagen 3 ile DALL-E’ye, Veo ile SORA’ya rakip ürün çıkartan Google, Music AI Sandbox ile prodüktörlerin kolayca müzik üretmesini sağlayacak.

Google’ın geçen sene duyurduğu Circle to Search özelliği Samsung cihazları ardından da tüm Android telefonlara geliyor.

Google I/O 2024’te tanıtılan tüm yenilikleri Aydoğan sizler için özetledi.