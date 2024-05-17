Tarihi 1912 yılına uzanan dünyanın ilk kompakt dizel motor üreticisi unvanına sahip Japon devi Yanmar’ın ülkemizdeki tam iştiraki Yanmar Turkey; otomotiv, motor ve yedek parça sektörünün prestijli buluşma noktası Automechanika Fair İstanbul’da yerini alıyor. 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 17’nci kez düzenlenecek fuar, endüstri sektörünün öncü isimlerini bir araya getiriyor. Yanmar Turkey, Automechanika İstanbul’da Powerpack özellikli ürünlerini Türkiye’de ilk kez sergiliyor olacak., aynı zamanda L tipi Motor ve çeşitli tiplerdeki jeneratör motorları ile orijinal Yanmar yedek parçaları da Automechanika İstanbul’daki yerini alacak.

Orijinal yedek parça kullanımı, ürünlerin ömrünü uzatıyor

Fuarda Yanmar’ın orijinal yedek parça ekipmanlarını da sergileyeceklerini kaydeden Yanmar Turkey Endüstriyel Motorlar İş Kolu Müdürü Bahadır Birgücü, “Endüstriyel motorlarda orijinal yedek parça kullanmak motorun ömrünü uzatır. Yakıt tasarrufu sağlar, öte yandan orijinal yedek parça kullanılan motorlar uzun vadede arıza yaratmayacağı için işletme maliyetini azaltmaya yardımcı olur. Yanmar Turkey olarak endüstriyel motorlarımız kadar yedek parçalarımızı da markamızın güvencesiyle tüketiciyle buluşturmaya hazırız. Yeni jenerasyon, müşteri odaklı bayi ağımız olan Güç Çözüm Merkezlerimiz hem son kullanıcılar hem de filo müşterilerimize yüksek adetli yedek parça siparişlerinin kısa sürede teslimi için hizmete hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Yanmar Turkey standı ziyaretçileri ağırlayacak

Geçen yıl dünyadan toplamda 58 bin 24 sektör profesyonelinin katıldığı Automechanika İstanbul’da Yanmar Turkey, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Hol 3 / Stand: A-155’te ziyaretçileri ve satın alma heyetlerini ağırlayacak.