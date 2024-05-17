Samsung, One UI 6.1 güncellemesini orta sınıf cihazlarına getirmeye devam ediyor. Bu kez Galaxy A73 ve Galaxy A33 One UI 6.1 sürümüne kavuşuyor. Samsung kullanıcıları için heyecan verici olan bu güncelleme, cihazların performansını artırmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Samsung Galaxy A73 ve Galaxy A33 için One UI 6.1 Güncellemesi Yayında: Galaxy AI Geldi mi?

Galaxy A73 One UI 6.1 güncellemesi, şu anda Malezya’da A736BXXU7EXDC yapı numarasıyla sunuluyor. 2,6 GB boyutundaki bu güncelleme, Nisan 2024 güvenlik yaması seviyesini de içeriyor. Mayıs ayına girilmiş olmasına rağmen Mayıs güvenlik yamasının olmaması bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Yine de, güncellemenin başlaması olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsung Galaxy A33 ise Singapur’da A336EDXU8EXDD yapı numarasıyla One UI 6.1 güncellemesini alıyor. Bu güncelleme de 2 GB’ın üzerinde bir boyuta sahip. Değişiklik günlükleri ise oldukça benzer. Her iki cihaz da güncelleme ile daha güvenli ve kararlı bir işletim sistemi deneyimi sunacak.

Güncelleme ile gelen bazı yeni özellikler arasında geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, yeni tema seçenekleri ve performans iyileştirmeleri yer alıyor. One UI 6.1, kullanıcıların cihazlarını daha verimli ve rahat kullanmalarını sağlayacak birçok küçük ama önemli değişiklik içeriyor.

Ancak, her iki cihaz da Galaxy S24 ailesiyle birlikte tanıtılan Galaxy AI özelliklerinden hiçbirini almıyor. Bu özellikler, Samsung’un son birkaç yıldaki üst düzey modelleriyle sınırlı kaldı ve en azından bir süre daha bu şekilde kalacak gibi görünüyor. Bu durum, yapay zeka özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcılar için biraz hayal kırıklığı yaratabilir, çünkü bu özellikler orta sınıf cihazlarda bulunmuyor.

Samsung’un bu güncellemeleri ile birlikte, orta sınıf cihazların da oldukça rekabetçi hale geldiği görülüyor. Ancak, Galaxy AI gibi özelliklerin eksikliği, kullanıcıları üst düzey modellere yönlendirebilir. AI özellikleri, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir ve günlük kullanımda fark yaratabilir.

Orta sınıf bir cihaz kullanıyorsanız ve Galaxy AI özelliklerini kullanmayı düşünüyorsanız, üst düzey bir Samsung cihazına geçmeyi değerlendirebilirsiniz. Bu özellikler, cihazın performansını ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artırabilir.

Sonuç olarak, Samsung One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy A73 ve Galaxy A33 kullanıcıları için önemli iyileştirmeler getiriyor. Güncellemeler, cihazların daha güvenli ve kararlı bir şekilde çalışmasını sağlarken, kullanıcıların günlük kullanımda daha iyi bir deneyim yaşamasına yardımcı olacak.

Ancak, Galaxy AI gibi üst düzey özelliklerin eksikliği, bazı kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir. Bu nedenle, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre cihaz seçimlerini dikkatlice yapmaları önemli olacaktır.

Henüz güncelleme bildirimini almayan kullanıcılar, Samsung Galaxy A73 ve Samsung Galaxy A33 cihazlarını elle kontrol ederek güncellemeyi alabilirler. Bunun için telefonlarında Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsüne giderek güncelleme durumunu kontrol edebilirler.

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