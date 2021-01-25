Akıllı Telefonlar
Sony Xperia Compact serisi geri dönüyor
Japon teknoloji devi Sony, 2018 yılından beri güncellemediği Xperia Compact serisini küllerinden doğurtacak. Galaxy S21’lerle ilgili sızıntılarıyla tanınan OnLeaks ekibinin paylaştığı bilgilere göre, bu yıl içerisinde yeni bir Xperia Compact akıllı telefonla karşılaşabiliriz.
İlginizi çekebilir: Sony Xperia 10 III’ün Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı!
Akıllı telefon üreticileri genellikle amiral gemisi düzeyindeki telefonlarında en az 6 inç boyutunda ekranlar kullanıyorlar. Bu tipteki ekranlar büyük oldukları için özellikle video izlerken çok keyif verici, fakat her kullanıcı bu kadar büyük ekranlar istemiyor. İşte büyük ekran istemeyen kullanıcılara hitap edebilmek için de, üreticiler üst seviye özelliklerle donattıkları küçük ekranlı akıllı telefonlar geliştiriyorlar.
Bu küçük bilgiyi sizinle paylaşıyoruz, çünkü bu haberimize konu olan Sony Xperia Compact serisinin amacı tam da bu. İlk Xperia Compact serisi akıllı telefonunu 2014 yılında Xperia Compact Z1 adıyla piyasaya süren Sony, serinin son üyesi olan Xperia XZ2 Compact’ı 2018 yılında piyasaya sürmüştü. O tarihten beri yeni bir Xperia Compact akıllı telefon tanıtmayan şirket, yıllar boyu süren sessizliğini bozacak gibi görünüyor.
Xperia Compact serisinin yeni üyesi bu yıl tanıtılabilir
OnLeaks ekibi tarafından sızdırılan yeni raporlara göre, Sony çok yakında yepyeni bir Xperia Compact’la karşımızda olacak. Yeni Xperia Compact akıllı telefonun, ekranının 5 inç olacağı ve 140 x 68,9 x 8,9 ölçülerine sahip olacağı biliniyor. Ekibin paylaştığı görsellerden de anladığımız kadarıyla Sony’nin yeni telefonu çerçevesiz olmayacak, en azından çerçevesizlik gibi bir iddiası olmayacak diyebiliriz.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Sony ayrıca, telefonda 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ve 13 MP ana kameralı çift arka kamera kurulumuna yer verecek. Sol tarafında ses düğmesi, kamera düğmesi ve parmak izi sensörüyle tümleşik bir güç düğmesi bulunan yeni Xperia Compact akıllı telefonda, uzun zamandır görmeye alışık olmadığımız 3,5 mm kulaklık girişi de bulunacak.
OnLeaks ekibinin paylaştığı raporlarda, telefonun işlemci, RAM miktarı, dahili hafızası, GPU gibi ayrıntılarıysa ne yazık ki belirtilmiyor. Belirtilmeyen bir başka önemli detay da, telefonun tanıtım tarihi. 2021 yılı içerisinde tanıtılacağı tahmin edilen telefon, ne zaman resmiyet kazanacak bakalım hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo X51 5G modelinin DxOMark puanı belli oldu
Vivo X51 5G modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Vivo X51, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
Vivo X51 modeli; 6,56 inç FHD+ 90 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 765G işlemci, 33W hızlı şarj destekli 4.315 mAh pil, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bizleri karşılıyor. Ön kamerası 32 megapiksel olan telefonun arkasında ise 48 megapiksel ana + 13 megapiksel optik zoom + 8 megapiksel periscope telefoto lens ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameraları yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Vivo X51 5G modeli; fotoğraf alanında 117, zoomda 67 ve video kısmında ise 102 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 114 puan olarak belirlendi.
İlginizi çekebilir: DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
Vivo X51 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.56 inç büyüklüğünde FHD+ (2,376 x 1,080 piksel) çözünürlük, 90 Hz AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 8 MP
- Batarya: 4,315 mAh (33 watt hızlı şarj desteği)
- Bağlantı: Wi-Fi 2.4G, 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, OTG, NFC
- Boyutlar: 158.46 mm x 72.80 mm x 8.04 mm
- Ağırlık: 181,5 gram
- Fiyat: 8.999 TL
Vivo X51 5G modelinin genel olarak doğru pozlama yaptığını, ultra geniş açısı, gece çekimi performansları ve doğru cilt tonları yakalaması telefonun güzel ve güçlü yönleri olduğunu söylendi. Ancak telefonun dinamik aralık ve beyaz dengesindeki renk tonları iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Android telefonlar, iPhonelardan iki kat hızlı değer kaybediyor!
BankMyCell, satın alma işleminden sonra akıllı telefon fiyatlarının düşme oranına ilişkin geleneksel yıllık raporunu yayınladı. Bu raporda, eski telefonların ek ücret karşılığı yeni telefonlar ile değiştirilmesi de değerlendirildi. Bununla birlikte Android telefonlar ve iPhonelar, değer bakımından yıllara göre kıyaslandı.
İlginizi çekebilir: Razer Naga X, MMO oyuncuları için satışa çıktı!
Android telefonlar ve iPhone’lar yıllara göre yüzde kaç değer kaybediyor?
BankMyCell tarafından yayınlanan raporda, bir tablo üzerinden akıllı telefonların yıllar içinde kaybettiği değer gösteriliyor. Tabloya göre Android telefonlar, satın alındıktan sonra iPhonelardan iki kat daha hızlı değer kaybediyor. İlk 12 ayda, iPhone cihazlar %15 değer kaybederken Android cihazlar %30 değer kaybediyor. Bu değerler ilk 24 ayda iPhonelar için %35, Android cihazlar için ise %60‘a denk geliyor. Dört yıllık bazda ise iPhonelar %66 değer kaybederken Android cihazlar %80 değer kaybediyor.
Bireysel markalara bakıldığında HTC, Motorola ve Sony, ilk yıl fiyat indirimi oranında lider oldu. Bu üç şirket sırasıyla %53.08, %42.57 ve %39.51 oranlarında fiyat kaybına uğruyor. En yavaş fiyatı düşen cihazlar ise iPhone, LG ve Nokia cihazlar oluyor.
Amiral gemisi Apple ve Samsung cihazlarda ise fiyat düşüşü,
- Samsung Galaxy S20 (-34.78% 9 ay içinde), iPhone 11 (-12.84% 2020 yılı içinde)
- Samsung Galaxy S20 + (-30.59% 9 ay içinde), iPhone 11 Pro (-21.31% 2020 yılı içinde)
- Samsung-Galaxy S20 Ultra (-36.30% 9 ay içinde), iPhone 11 Pro Max (-15.96% 2020 yılı içinde)
olarak gerçekleşti.
Akıllı Telefonlar
Nokia 2021 ilk iki çeyreğinde birçok telefon çıkarmayı planlıyor
Nokiapoweruser tarafından gelen bilgilere göre HMD Global firması 2021 başlarında birçok yeni Nokia akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Sözü geçenler için ise Nokia 1.4 cihazından tutun Nokia 7.3 ve 7.4 telefonlarına kadar geniş bir yelpaze söz konusu.
İlginizi çekebilir:
- Nokia Quicksilver, Geekbench’te ortaya çıktı!
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Bu cihazların içinde en erken gelmesi beklenen telefon Şubat ayına planlanan Nokia 1.4 olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun özelliklerinin çoğu da sızdırılmış durumda.
Ondan sonra ise Nokia 6.3 ve 6.4 5G destekli akıllı telefonların gelmesi bekleniyor. Bu cihazların ise ilk çeyreğin sonlarına doğru veya ikinci çeyreğin başlarında duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan “Quicksilver” isminin de Nokia 6.3 veya 6.4 cihazlarına ait olduğu düşünülüyor. Aynı şekilde bu iki cihazın da özellikleri büyük ölçüde bilinir durumda.
Son olarak ise Nokia 7.3 ve 7.4 5G destekli telefonlar listede yer alıyorlar. Bu cihazların ise yine erken sayılabilecek bir şekilde Şubat ayı sonu veya Mart ayı içerisinde duyurulmaları bekleniyor.
Bilginin tam olarak nereden geldiği bilinmese de Nokia firmasının 2021 yılı için en az dört tane 5G destekli akıllı telefon çıkarma planıyla aynı doğrultuda gözüküyor. Bunlar dışında Nokia 5.5 ve Nokia 8.4 cihazları da piyasaya sürülmeye hazırlanıyorlar. Bu iki cihazın ise 2021 ikinci yarısında bir zamanda kullanıcılarla buluşmaları muhtemel gözüküyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 19 saat önce
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 1 gün önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 gün önce
Sony Xperia Compact serisi geri dönüyor
MagSafe medikal cihaz kullananlar için tehlikeli mi? Apple uyardı!
Apple Watch ve Galaxy Watch şeker hastalarının işini kolaylaştıracak!
Genshin Impact 1.3 güncellemesi, Şubat ayında geliyor!
Fortnite Terminatör ve Sarah Conor’ı oyuna resmen ekledi!
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
Cuma Raporu #138: GeForce NOW, Xiaomi ve Tecno fabrikaları, Twitter reklam yasağı ve dahası
120W şarj testi | Xiaomi Mi 10 Ultra kaç dakikada şarj oluyor?
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
realme Watch S! Satış Fiyatı Belli Oldu.
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.