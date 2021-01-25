Sony Xperia Compact serisi geri dönüyor

Japon teknoloji devi Sony, 2018 yılından beri güncellemediği Xperia Compact serisini küllerinden doğurtacak. Galaxy S21’lerle ilgili sızıntılarıyla tanınan OnLeaks ekibinin paylaştığı bilgilere göre, bu yıl içerisinde yeni bir Xperia Compact akıllı telefonla karşılaşabiliriz.

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Akıllı telefon üreticileri genellikle amiral gemisi düzeyindeki telefonlarında en az 6 inç boyutunda ekranlar kullanıyorlar. Bu tipteki ekranlar büyük oldukları için özellikle video izlerken çok keyif verici, fakat her kullanıcı bu kadar büyük ekranlar istemiyor. İşte büyük ekran istemeyen kullanıcılara hitap edebilmek için de, üreticiler üst seviye özelliklerle donattıkları küçük ekranlı akıllı telefonlar geliştiriyorlar.

Bu küçük bilgiyi sizinle paylaşıyoruz, çünkü bu haberimize konu olan Sony Xperia Compact serisinin amacı tam da bu. İlk Xperia Compact serisi akıllı telefonunu 2014 yılında Xperia Compact Z1 adıyla piyasaya süren Sony, serinin son üyesi olan Xperia XZ2 Compact’ı 2018 yılında piyasaya sürmüştü. O tarihten beri yeni bir Xperia Compact akıllı telefon tanıtmayan şirket, yıllar boyu süren sessizliğini bozacak gibi görünüyor.

Xperia Compact serisinin yeni üyesi bu yıl tanıtılabilir

OnLeaks ekibi tarafından sızdırılan yeni raporlara göre, Sony çok yakında yepyeni bir Xperia Compact’la karşımızda olacak. Yeni Xperia Compact akıllı telefonun, ekranının 5 inç olacağı ve 140 x 68,9 x 8,9 ölçülerine sahip olacağı biliniyor. Ekibin paylaştığı görsellerden de anladığımız kadarıyla Sony’nin yeni telefonu çerçevesiz olmayacak, en azından çerçevesizlik gibi bir iddiası olmayacak diyebiliriz.

Sony ayrıca, telefonda 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ve 13 MP ana kameralı çift arka kamera kurulumuna yer verecek. Sol tarafında ses düğmesi, kamera düğmesi ve parmak izi sensörüyle tümleşik bir güç düğmesi bulunan yeni Xperia Compact akıllı telefonda, uzun zamandır görmeye alışık olmadığımız 3,5 mm kulaklık girişi de bulunacak.

OnLeaks ekibinin paylaştığı raporlarda, telefonun işlemci, RAM miktarı, dahili hafızası, GPU gibi ayrıntılarıysa ne yazık ki belirtilmiyor. Belirtilmeyen bir başka önemli detay da, telefonun tanıtım tarihi. 2021 yılı içerisinde tanıtılacağı tahmin edilen telefon, ne zaman resmiyet kazanacak bakalım hep birlikte göreceğiz.