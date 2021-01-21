Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 10 III’ün Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı!
Sony’nin yeni orta segment modeli Sony Xperia 10 III hakkında yeni sızıntılar geldi. Xperia 10 III‘ün tasarımı ve özellikleri sızdırıldı.
Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkardığı modeller ile fiyat/performans anlamında yankı uyandıran Sony, şimdi daha geri planda olmasına rağmen yeni modeller üretmekten vazgeçmiyor. Yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam eden Sony’nin yeni modeli Xperia 10 III hakkında yeni bilgiler geldi bile.
2021’de üçüncü nesil akıllı telefonlarını tanıtacak olan Sony, yine bu modellerin arasında olan Xperia 10 III hakkındaki bilgileri gizli tutamadı. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Xperia 10 II‘den farklı özellikler sunan Xperia 10 III, tasarım anlamına çokta farklılık taşımıyor.
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Sony Xperia 10 III’ün tasarımı ve özellikleri!
Sony Xperia 10 III modelinin tasarımına baktığımızda ön kısımda standart dikdörtgen bir ekran görüyoruz. Ekranda herhangi bir delikli tasarım veya damla çentik mevcut değil. Öte yandan ekranda bir tuş da göremiyoruz. Arka kısma geçtiğimizde ise Xperia 10 III, eski Xperia tasarımını andıran bir tasarım ile geliyor.
Hemen sol üst kısımda LED flaşı konumlandıran Sony Xperia 10 III, bu flaşın hemen altında üçlü kamera grubuna yer veriyor. Bu kamera grubunun 12MP ana + 8MP ultra geniş açı + 8MP telefoto kameralardan oluştuğu biliniyor. Yine arka kısımda bir Sony, bir de Xperia logosu yer alıyor.
Xperia 10 III‘ün bilinen diğer özelliklerine baktığımızda ise bu cihazın 154.4 x 68.4 x 8.3 mm boyutlarında olduğu söyleniliyor. Bu değerlere baktığımızda cihaz bir önceki modelden daha kısa ve dar ancak 0.1 mm daha kalın.
Ön kısmında 6 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyan, parmak izi sensörünü yan kısmındaki güç düğmesinde taşıyor. Performansını Snapdragon 690‘dan alan Xperia 10 III, bu sayede 5G desteğine de sahip olacak. Aynı zamanda cihaz üzerinde 3.5mm‘lik kulaklık girişini de taşıyacak.
Sony‘nin yeni modeli Xperia 10 III hakkında bilinenler bu şekildeydi. Sizce Sony bu model için ne kadar fiyat belirleyecek? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung’un Galaxy S21 ailesinde vazgeçtiği bazı özellikler
Samsung, 2021 yılında 5G destekli akıllı telefonlarının daha ulaşılabilir olması için bazı stratejik tercihler yaptı. Bu tercihlerin bir kısmı da garip tercihlerdi ve bunları Galaxy S21 ailesinde açıkça görebildik. Samsung’un Galaxy S21 ailesinde uyguladığı bu tercihleri, bir diğer deyişle de vazgeçtiği veya feragat ettiği bazı özellikleri maddeler hâlinde sıralamak gerekirse:
S Pen
Örnek vermek gerekirse; firmanın yeni modellerinden biri olan Galaxy S21 Ultra, S Pen desteği sunmasına rağmen bir S Pen ile gelmiyor, ayrıca S21 ve S21 Plus’ta S Pen desteği de bulunmuyor. Fakat Galaxy S21 Ultra’nın sadece S20’nin S Pen’i ile değil, Note 8’in S Pen’i ile dahi uyumlu olacağı da açıklandı. Bu yılın ilerleyen zamanlarında S Pen’den daha kabiliyetli S Pen Pro’nun geleceğini de biliyoruz.
Yüksek ekran çözünürlüğü
Galaxy S21 ve S21+, yerini aldıkları modellerden daha düşük çözünürlüklere (Full HD+) sahipler. Bu konuda Samsung, kullanıcıların zaten 120Hz yenileme hızından faydalanabilmek için Full HD çözünürlüğe geçiş yaptıklarını da belirtiyor. Ayrıca pandemi döneminde kullanıcı alışkanlıklarının değişmesi de buna örnek veriliyor. Zira çoğu insan artık yüksek çözünürlükteki film,dizi ve videoları mobil cihazlarından değil de TV veya büyük monitörlerinden evlerinde izliyorlar.
Kıvrımlı ekran
Galaxy S10 ve S20 ailesindeki kıvrımlı ekranlar da bu yılki S21 ailesinde yer almadı. Fakat bu eksikliği çoğu kişinin hissetmeyeceğini düşünüyoruz.
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MicroSD kart desteği
Samsung’un Galaxy S21 ailesinde feragat ettiği bir diğer özellik de microSD kart desteği oluyor. Zira Galaxy S20’de depolama alanı 1TB’a kadar çıkarılabilirken, Galaxy S21’deki en fazla depolama imkanı 512 GB ile sınırlı kalıyor. Bir Samsung yetkilisi bu konuyla ilgili olarak The Verge adlı teknoloji medyasına, kullanıcıların gerektiği zaman kapasitesi yüksek modele geçmelerinin çok pahalı bir seçenek olmayacağını, bunu istemiyorlarsa da bulut depolama sistemlerine yönelebileceklerini belirtmiş.
Kutu içeriğinde kulaklık
Dikkat ederseniz alt başlığımız “kulaklık girişi” değil. Çünkü kulaklık girişi, daha önceki Galaxy S20 ailesinde de bulunmuyordu. Fakat Galaxy S20 ailesinde kulaklık girişi bulunmamasına rağmen, kutu içeriğinde bir adet USB-C bağlantılı kulaklık geliyordu. Galaxy S21 ailesinde böyle bir durum söz konusu değil.
Canalys adlı bir analiz şirketinin açıklamalarına bakarsak da Samsung’un bu şekildeki bazı hamlelerine anlam verebiliyoruz. Çünkü ABD’de geçtiğimiz yıl Apple, daha önceki iPhone XR modelinden %15 oranında daha fazla iPhone 11 satmayı başarmış. Fakat Samsung, 2020’nin ilk 3 ayında Galaxy S20 ailesi satışlarında, 2019’daki S10 ailesi satışlarına göre %59’luk bir düşüş görmüş.
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Böylelikle Samsung’un geçtiğimiz yılki bol donanım ve zengin kutu içeriği prensibinden bu sebepten ötürü vazgeçerek, daha yüksek satış miktarları için cihazlarının fiyatını indirdiğini görüyoruz diyebiliriz. Zira Galaxy S21 ailesinin Avrupa fiyatı, Galaxy S20 ailesinin Avrupa fiyatına göre 40£ (İngiliz Sterlini) daha uygun olarak karşımıza çıktı. Tabii her getirinin bir götürüsü olacağı için de bu ucuzlamanın etkileri yukarıda sıraladığımız maddeler şeklinde oldu.
Peki Galaxy S21 neden bu yıl erken tanıtıldı?
Son olarak Samsung’un bu yıl S21 ailesini neden Ocak ayında yani geçen yıllara göre daha erken tanıttığını merak ederseniz de burada Reuters’ın bir haberiyle size cevap verebiliriz. Çünkü Reuters, Samsung’un bu hamlesinin Huawei’nin önüne geçmek yani Huawei’nin pazar payından bir miktar almak amaçlı olduğunu belirtiyor. Zira bugünlerde Huawei, hâlâ ABD ile olan ticari ilişkilerinde sorun yaşıyor ve bu sebepten dolayı tedarik zincirinde de eksik kalıyor. Hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz yılın 2.çeyreğinde Huawei, dünya genelindeki akıllı telefon satışları anlamında Samsung’u geride bırakmayı başarmıştı.
Akıllı Telefonlar
Honor V40, kutusundan Google servisleriyle çıkabilir!
Huawei bünyesinden tamamen ayrılan Honor, ilk bağımsız telefonunu önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlanıyor. Honor V40 5G’nin, markanın uzun süre sonra Google servislerine sahip ilk akıllı telefonu olacağı iddia ediliyor.
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Ambargodan sonra ilk kez: Honor V40 Google desteği barındıracak!
Huawei ve bağlı şirketleri, bilindiği üzere Mayıs 2019’dan bu yana ABD’nin ambargosu altında bulunuyor. Bu kapsamda markanın Google Play servislerini yeni modellerinde kullanmasına izin verilmezken, kısıtlamadan kardeş marka Honor da etkileniyordu. Ancak Huawei, Honor markasını Kasım ayında iş ortaklarının oluşturduğu bir konsorsiyuma sattı. Dolayısıyla marka Amerika’nın Huawei özelinde uyguladığı kısıtlamalardan da kurtuldu.
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Markanın ambargodan sonra Google servisleri yüklü şekilde gelen ilk akıllı telefon modellerini bir süre sonra duyurması bekleniyor. Bazı iddialara göre bu telefonlardan biri, önümüzdeki günlerde duyurulacak Honor V40 5G modeli olabilir. Google Play Hizmetleri için Android lisansı aldığı belirtilen Honor V40’ın kutusundan Google servisleriyle çıkmasının önünde hiçbir engel kalmamış gibi görünüyor. Ancak bu iddianın henüz kesin şekilde doğrulanmadığını da belirtelim.
Yarın Çin’de duyurulacağı açıklanan Honor V40, 6.72 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ OLED ekran ile gelecek. Gücünü MediaTek Dimensity 1000+ işlemciden alan telefonda 50 MP çözünürlüklü dörtlü arka kameranın yer alacağı bildiriliyor. 66W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj ise Honor V40’ın bilinen özelliklerini tamamlıyor. Son olarak Avrupa’da “V40 View” adını alacağı söylenen telefon, yaklaşık 550 Euro’luk fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
LG, şimdi de mobil birimini kapatmayı düşünüyor!
Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarını yalanlayan LG, şimdi ise tam tersi bir gelişmeyle gündeme geldi. İlk ağızdan gelen bilgiye göre LG’nin mobil birimini devretmesi ya da tamamen kapatması söz konusu olabilir!
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LG fikir değiştirdi: Mobil birim satılabilir ya da kapatılabilir!
Şirketin CEO’su Kwon Bong-seok tarafından mobil birim çalışanları için kaleme alınan mektupta, markanın geleceğine yönelik bir seçim yapılması gerektiği belirtildi. Bong-seok’a göre; akıllı telefon biriminin satışı, küçültülmesi veya tamamen kapatılması dahil bütün seçenekler masada bekliyor. Bir LG çalışanı da mektubu doğrulayarak üst yönetimin yakın zamanda önemli bir karar alacağını ifade etti.
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Akıllı telefon pazarında uzun süredir zarar eden LG’nin son hamlesi bir yönüyle sürpriz olurken, diğer yönüyle de fazla şaşırtıcı olmadı. Hatırlanacağı üzere konu ile ilgili ilk iddialar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. LG’nin küresel iletişim direktörü Ken Hong ise iddiaları süratle yalanlamıştı. Öte yandan, Apple ve Samsung gibi devlere karşı kan kaybeden mobil birimin 20 çeyrekten fazla süredir zarar açıkladığı da biliniyor.
Bazı analistler, bu durumda pek alıcısı olmayacağı tahmin edilen LG’nin mobil birimini %60 oranında küçülterek varlığını sürdüreceğini söylüyor. Kalan %40’lık iş gücü ise Explorer Project adı verilen yenilikçi telefon grubuna odaklanabilir. Son olarak LG yönetiminin son kararı birkaç hafta içerisinde açıklamasının beklendiğini belirtelim.
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