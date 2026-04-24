Sürdürülebilirlik odaklı ve kolay tamir edilen telefonlar artık teknoloji dünyasında bir niş olmaktan çıkarak ana akıma dönüşüyor. 2025 yılı verilerine göre sektördeki bu büyük değişim, kullanıcıların cihaz tercih alışkanlıklarını baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Peki, Hollanda merkezli Fairphone bu devrimin neresinde yer alıyor?

Kolay tamir edilen telefonlar pazarında Fairphone rüzgarı

Küresel akıllı telefon pazarı dalgalı bir seyir izlerken, onarılabilirlik vadeden markalar hızla yükseliyor. Şirketin yayımladığı 2025 Etki Raporu verilerine göre sevkiyatlar yüzde 42 oranında artış gösterdi. Bu sıçrama ile birlikte marka, müşterilerine 145 binden fazla cihaz ulaştırmayı başardı.

Artan bu yoğun talep, şirketin finansal tablolarına da doğrudan olumlu yansıdı. Markanın toplam gelirleri, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artarak 73.3 milyon euro seviyesine ulaştı. Onarılabilir akıllı telefonlar konseptinin finansal açıdan da sürdürülebilir olduğu böylece kanıtlanmış oldu.

Raporun en dikkat çeken detaylarından biri ise müşteri profilindeki büyük değişim. Fairphone 6 modelini erken tercih edenlerin yüzde 78’i marka ile ilk kez tanışan kullanıcılardan oluşuyor. Ayrıca ses ürünleri satışlarında yüzde 93, aksesuarlarda yüzde 51 ve yedek parçalarda yüzde 29 oranında büyüme kaydedildi.

Elde edilen bu ticari başarı sayesinde şirketin günlük ticari operasyonları nakit pozitif duruma geçti. Marka henüz tamamen kârlı bir yapıya ulaşmamış olsa da, genel net zararlarını bir önceki yıla göre yarı yarıya azalttı. Akıllı telefon endüstrisindeki bu sorumlu büyüme stratejisi büyük ilgi topluyor.

Modüler tasarım ve uzun ömür vurgusu

Markanın vizyonunu en iyi yansıtan cihaz olan Fairphone 6, modüler tasarım yapısıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar cihazı bütünüyle değiştirmek yerine pil dahil olmak üzere bireysel parçaları kolayca satın alıp takabiliyor. Küçük bir Hollandalı firmanın yüzde 42 büyüme sağlaması, sektörün geri kalanı için de önemli bir mesaj taşıyor.

Fairphone 6 teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3 SoC

Dayanıklılık: MIL-STD-810H askeri standart, IP55 suya ve toza karşı koruma

Modülerlik: Bireysel olarak satın alınabilen ve değiştirilebilen iç parçalar (batarya dahil)

Garanti Süresi: Ürün kaydından sonra 3 yıla kadar uzatılabilen 2 yıllık standart garanti

Yazılım Desteği: 8 yıl boyunca kesintisiz güncelleme sözü

İlginizi Çekebilir: iPhone 14, 2016’dan Bu Yana En Kolay Tamir Edilen Model Oldu!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uzun ömürlü ve kolayca tamir edilebilen modüler bir akıllı telefon kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!