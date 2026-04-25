Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan marka, Malezya’da düzenlediği özel bir lansman ile en yeni ses ürünlerini küresel pazar vitrinine çıkardı. Bir süredir teknoloji tutkunları tarafından beklenen Honor Earbuds 4 modeli, bu etkinlikte tüm ihtişamıyla sahne aldı. Sadece standart kablosuz kulaklık modelleriyle yetinmeyen şirket, hem tasarım hem de işlevsellik sınırlarını zorlayan ikisi bir arada cihazlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Peki, küresel çapta satışa sunulan bu yeni nesil kulaklıklar kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

Yeni nesil ses deneyimi: Honor Earbuds 4 özellikleri

Honor Earbuds 4, fiyat performans odaklı yapısı ve gelişmiş teknik donanımıyla ailenin en dikkat çeken üyesi konumunda bulunuyor. Tam 48 saate varan uzun pil ömrü sayesinde kesintisiz bir müzik deneyimi sunan cihaz, 50dB seviyesindeki güçlü Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteğiyle kalabalık ortamlarda bile berrak bir ses sağlıyor. İçi çift titanyum kaplı sürücülerle donatılan bu iddialı model, yerel pazarda 399 MYR, yani yaklaşık 100 dolar seviyesinden alıcı bulacak. Sesi en ince ayrıntısına kadar duymak isteyen kullanıcılar için bu modelin oldukça tatmin edici bir performans sergilemesi bekleniyor.

Farklı ihtiyaçlara yönelik alternatif modeller

Etkinliğin bir diğer yıldızı ise daha önce duyurulan ancak global sahneye yeni adım atan Honor Choice Earbuds Clip 2 Pro oldu. Geleneksel tasarımların dışına çıkan bu cihaz, farklı kulak şekillerine kolayca uyum sağlayan esnek bir kavisli açık kulak tasarımına sahip. Ses yalıtımı odaklı tasarlanmadığı için ANC özelliği barındırmayan model, 12 mm çift manyetik sürücüleri ve 44 saatlik pil ömrüyle beklentileri karşılıyor. Özellikle yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri, otomatik aşınma algılama ve düşme uyarısı gibi akıllı özellikler, Honor Earbuds 4 modeline kıyasla daha farklı bir kitleye hitap eden bu cihazı 499 MYR (125 dolar) fiyatıyla oldukça cazip kılıyor.

Bütçe dostu bir alternatif arayan teknoloji meraklıları için ise Honor Earbuds A Pro modeli sahneye çıkıyor. Makaronları andıran oldukça eğlenceli tasarımı ve ferah renk seçenekleriyle dikkat çeken bu kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 42 saat kullanım süresi sunuyor. Sadece 199 MYR (50 dolar) fiyat etiketiyle serinin en uygun fiyatlı seçeneği olan cihaz, 49dB ANC ve 12.4 mm ses sürücüleriyle donanım tarafında bütçesinin ötesinde bir deneyim yaşatıyor.

Sıra dışı tasarım: Fare ve kulaklık bir arada

Lansmanın en büyük sürprizi şüphesiz ikisi bir arada yapısıyla sektöre yeni bir soluk getiren Honor Choice YHEMI MouseBuds Pro oldu. Alışılmış kulaklık kutularının aksine, bu yenilikçi tasarımda kulaklıklar doğrudan taşınabilir bir bilgisayar faresinin içine gizleniyor. Yarı açık tasarıma sahip olan kulaklıklar, geniş çift manyetik dinamik sürücüler barındırıyor ve aynı zamanda ANC desteği de sunuyor. Kulaklıklar için şarj kutusu işlevi gören fare ise 1.000 mAh kapasiteli devasa bataryasıyla prizden uzak tam 30 gün boyunca kullanılabiliyor.

Cilt benzeri eksimer kaplaması ve sessiz tuşlarıyla üst düzey bir ergonomi sunan fare, bağlantı tarafında da oldukça esnek seçenekler barındırıyor. Hem Honor Earbuds 4 gibi serinin diğer üyeleri hem de bu ikisi bir arada set, özel bir alıcı veya standart Bluetooth modu üzerinden bağlantı kurabiliyor. Bu esneklik sayesinde cihazları sadece dizüstü bilgisayarlarla değil, akıllı telefon veya tablet gibi farklı mobil ekosistemlerle de sorunsuz bir şekilde entegre etmek mümkün hale geliyor.

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir?

Dış ortamdaki ses dalgalarını algılayarak, bunlara karşı zıt frekansta ses dalgaları üreten ve böylece arka plan gürültüsünü iptal eden bir ses teknolojisidir. Özellikle uçak, otobüs veya kalabalık ofis gibi gürültülü ortamlarda müziğe ya da görüşmeye odaklanmayı önemli ölçüde kolaylaştırır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken fare ve kulaklık kombinasyonunu kullanışlı buldunuz mu?