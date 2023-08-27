Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz gün Sony Xperia 5 V akıllı telefonunu 1 Eylül tarihinde Japonya’da piyasaya sürmeye hazırlandığını açıklamıştı. Bu heyecan verici lansman duyurusunun ardından, cihazın Kuzey Amerika sürümü Geekbench test sonuçlarıyla görücüye çıktı. Sony’nin yeni amiral gemisi Geekbench’i yıktı geçti!

Sony Xperia 5 V Merakla Beklenen Özellikleriyle Ortaya Çıktı!

Geekbench testine göre, XQ-DE54 model numararlı Xperia 5 V modeli, gücünü maksimum 3.19 GHz saat hızına ulaşabilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. Geekbench’te görülen sürüm 8GB RAM’e sahip ve Android 13 tabanlı bir işletim sistemiyle geliyor.

Cihazın Geekbench test sonuçları ise şaşırtıcı derecede iyi. Sony’nin yeni canavarı performans testinde, tek çekirdek testinde 1.453 ve çok çekirdek testinde ise 4.556 puan alarak segmentine yakışır bir performans sergiledi. Ancak test sonuçları ne yazık ki cihaz hakkında daha fazla detay sunmuyor.

Son dönemde paylaşılan tanıtım videoları, Xperia 5 V’nin tasarım ve kamera özelliklerine dair önemli ipuçları içeriyor. Cihazın, köşeli bir tasarıma ve benzersiz hap şeklinde bir kamera modülüne sahip olacağı görülüyor. Arka tarafta Zeiss T* kaplamalı lenslere sahip iki sensör yer alacak. Bu kaplamayı daha önce Vivo’nun X90 serisinde de görmüştük.

Bununla birlikte, cihazın 3,5 mm kulaklık jakı ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü gibi kullanışlı özelliklere sahip olması bekleniyor. Çin’in 3C sertifikası listesine göre, Xperia 5 V’nin 33W hızlı şarj desteği sunacağı da doğrulandı. Söylentilere göre, cihazın 16GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olacağı da konuşuluyor.

Daha fazla detayın ise 1 Eylül’de gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Xperia hayranları, bu tarihi sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.

Bizler de Çinli Vivo gibi rakiplerin Sony’nin bu amiral gemisine vereceği merak ediyoruz. Yıl sonuna doğru amiral gemisi pazarı kızışabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sony’nin yeni canavarının performansını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!