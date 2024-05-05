Vivo X100 Ultra iPhone 15 Pro Max tokatlamaya geliyor. Vivo’nun X100 Ultra ve X100s akıllı telefonları, piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ve bu cihazlarla ilgili detaylar giderek netleşiyor. Vivo Başkan Yardımcısı Jia Jingdong’un Weibo’da yaptığı paylaşım, meraklıları heyecanlandırdı. Vivo X100 Ultra iPhone kamerası ile kapışacak.

İçindekiler Vivo X100 Ultra ve X100s Modellerinin Kamera Özellikleri Açıklandı

Vivo X100 Ultra ve X100s Modellerinin Kamera Özellikleri Açıklandı

Jingdong’un açıklamalarına göre, Vivo X100 Ultra, Doğal Titanyum esintili bir renge sahipken, X100s modeli yeşil tonlarıyla dikkat çekiyor. Bu modeller, orijinal X100 serisinden ilham alarak benzer bir tasarım diline sahip.

Jia Jingdong’un paylaştığı bilgilere göre, Vivo X100 Ultra, özellikle profesyonel düzeyde görüntüleme özelliklerine odaklanıyor. Telefonda, yüksek hızlı sporlar, düşük ışıklı portreler ve kutup yıldızlı gökyüzü gibi altı farklı telefoto senaryosuna odaklanan bir kamera sistemi bulunuyor.

Ayrıca, 200 megapiksel Zeiss APO süper telefoto özelliği ve 50 megapiksel LYT-900 ana kamera gibi etkileyici donanımlar da mevcut. Vivo’nun kamera teknolojisini geliştirmek için Zeiss ve diğer önemli tedarikçilerle işbirliği yaptığı da belirtiliyor.

Öte yandan, Vivo X100s modeli, orijinal X100 serisine kıyasla önemli bir değişiklik sunuyor: düz bir ekrana sahip olacak olması. Bu model, kamera yeteneklerinin yanı sıra yazılım geliştirmeleriyle de dikkat çekiyor. Vivo’nun yeni hümanistik sokak fotoğrafçılığı modu ve “Dört Mevsim Portre” modu, kullanıcılara yaratıcı seçenekler sunmayı amaçlıyor.

Vivo’nun bu yeni modelleriyle hedefi, mobil fotoğrafçılık meraklılarını memnun etmek. Şirket, birinci sınıf donanım ve yazılım ile bu hedefe ulaşmayı planlıyor. Ancak, şirketin videografik yeteneklere ne kadar vurgu yaptığı belirsizliğini koruyor. Bu noktada, pazarda lider konumda olan Apple’ın videografik performansı göz önünde bulundurulmalıdır.

Vivo’nun X100 Ultra ve X100s modellerinin bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketten yakında bir lansman tarihi açıklanması bekleniyor ve meraklılar, yeni telefonların kamera yeteneklerini ve performansını görmek için sabırsızlanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!