Japon teknoloji devi Sony, Xperia 5 IV modelinin piyasaya çıkışının üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra yeni modeli Xperia 5 V’yi duyurmaya hazırlanıyor. Bu yeni akıllı telefonun tanıtım etkinliği 1 Eylül Cuma günü Japonya saatiyle 16:00’da gerçekleştirilecek ve etkinlik YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İşte Sony’nin yeni canavarı!



Sony, Xperia 5 V Modelini Tanıtmak İçin Hazırlanıyor! İşte Fragman!

Sony’nin paylaştığı kısa tanıtım fragmanı, Xperia 5 V’nin kamera kalitesi ile öne çıkacağını vurguluyor. Hem gündüz hem de gece çekimlerinde üstün performans sunacak olan cihazın, kamera özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor. Daha önce sızdırılan tanıtım videosuna göre, Xperia 5 V çift kamera kurulumuna sahip olacak, bu da cihazın kullanıcılara geniş çekim seçenekleri sunacağı anlamına geliyor.

Teknik detaylara baktığımızda ise Geekbench performans testi veritabanındaki bir liste, Xperia 5 V’nin Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 16 GB’a kadar RAM ile güçlendirileceğini ortaya koyuyor. Bu donanım kombinasyonu, cihazın yüksek performans sunacağının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Yine de artık Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin ayak seslerini duyduğumuz bir dönemde Sony’nin Snapdragon 8 Gen 2 tercihi eleştiri alabilir. Son bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 3’ün Kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Yani Sony birkaç ay daha beklese, Snapdragon 8 Gen 3’ü de kullanabilecekti. Yine de Sony’nin burada başka planları olabilir.

Ayrıca Çin’in 3C sertifikalandırma kuruluşunda yer alan bir sertifika, Xperia 5 V’nin 33W hızlı şarj özelliğine sahip olacağını teyit ediyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde kullanıcılar cihazlarını daha kısa sürede şarj edebilecek ve daha uzun süre kullanım sağlayabilecekler.

Sony’nin yeni Xperia 5 V modeli, teknoloji meraklıları tarafından merakla bekleniyor. Özellikle gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü donanımı ile kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunması beklenen bu cihazın, Xperia serisinin başarısını sürdüreceği düşünülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sony’nin yeni canavarı sizce neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!