Katlanabilir telefonlar piyasada bir süredir yer alsa da, Apple henüz kendi katlanabilir cihazlarını tanıtmayan tek büyük akıllı telefon markası olarak kalmıştı. Ancak, yeni bir rapor, bu durumun yakın gelecekte değişebileceğini öne sürdü. Katlanabilir iPhone için artık geri sayım başladı desek yalan olmaz.

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International Securities analisti Jeff Pu’ya göre, Apple şu anda iki farklı katlanabilir cihaz üzerinde çalışıyor. Daha önceki raporlarda bahsedilen iPhone 17 Slim’in yanı sıra, şimdi katlanabilir bir iPhone ve bir hibrit katlanabilir Mac’in de yapılmakta olduğu belirtiliyor. Analiste göre, MacBook olabilecek 20,3 inçlik katlanabilir cihazın 2025 sonlarında seri üretime geçmesi bekleniyor.

Bu arada, ilk katlanabilir iPhone’un 2026 sonlarında seri üretime geçeceği tahmin ediliyor. Bu da, 20 inçlik cihazın 2026 ya da 2027’de piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor. Diğer yandan, katlanabilir Mac/iPad hibritinin 2027 ya da 2028’de gelebileceği söyleniyor.

Görünüşe göre Apple, çift ekranlı ekranlar ve katlanabilir MacBook/iPad hibriti gibi ileri teknoloji ürünleri üzerinde çalışıyor. Bu nedenle, 20,3 inçlik cihazın muhtemelen bir katlanabilir Mac/iPad modeli olacağı düşünülüyor. Ancak bu rapor doğruysa, Apple’ın ultra üst segmenti hedef alan yeni bir ürün serisini birkaç yıl içinde tanıtma hazırlığında olduğu anlaşılıyor.