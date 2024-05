Amerikan otomotiv devi Tesla, ürettiği elektrikli otomobillerle dünya genelinde adından söz ettiren bir marka. Bu bağlamda otomobillerin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de otonom olması. Sürücünün konforuna çok önem veren Tesla, şimdi ise yeni sesli asistanını tüm otomobillerine getiriyor. Detaylara bakalım.

Green isimli bir X kullanıcısı yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Özellikle Tesla’lar hakkında araştırmalar yapan Green, Tesla’lara yeni bir sesli asistan ekleneceğini sızdırmış oldu. Tesla’nın asistanının nasıl bir performans sergileyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Green’in söylediğine göre Tesla artık belirli bir “uyandırma kelimesine” yanıt verecek.

Other (than the release notes) stuff from 2024.14.3

– Amazon music playback support

– beginning of what looks like "tesla voice assistant" that would be activated by a wakeword-? (Aka car always listening for it), narrated by "Jenny Neutral" voice by Microsoft.

— green (@greentheonly) May 1, 2024