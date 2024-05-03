En popüler internet tarayıcıları çok sık merak ediliyor. Güvenilir istatistik kuruluşu Statcounter en popüler internet tarayıcıları listesini paylaştı. Statcounter’ın Nisan 2024 raporu, internet tarayıcılarının pazar paylarındaki son durumu gözler önüne serdi. Hem mobilde, hem de masaüstünde en sevilen tarayıcılar açıklandı. Google Chrome, Apple Safari ve Microsoft Edge hangi sırada?

En Popüler İnternet Tarayıcıları Açıklandı: Masaüstünde Google Chrome Liderliğini Koruyor

Chromium tarayıcı motorunu kullanan Google Chrome, masaüstünde hala kesin bir lider konumunda. Chrome %65.93’lük bir pazar payıyla, diğer tarayıcılara oldukça büyük bir fark atmış durumda. Ancak, Microsoft Edge’in yavaş yavaş artan bir kullanıcı tabanına sahip olduğu da raporda belirtiliyor.

Rapora göre, Google Chrome’un pazar payında Nisan 2024’te bir artış yaşandı. Bu artışın bir nedeni, Google’ın Windows’ta Chrome’un ARM64 sürümünü yayınlaması oldu. Bu hamle, ARM tabanlı işlemciye sahip yeni nesil Windows 11 bilgisayar satın almayı düşünen kullanıcıları da Chrome’a çekti.