Sony Xperia 5 Mark II, 18W şarj cihazıyla gelecek

Önceki bir haberimizde sızdırıldığını bildirdiğimiz katlanır ekranlı Motorola Razr 5G, geçtiğimiz yılın modelinin başarısının üstüne eklenen birçok yenilikle bugün resmi olarak tanıtıldı.

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Motorola Razr 5G özellikleri neler?

Motorola, Razr cihazlarda akıllı telefon dünyasının yeni gözdesi katlanır ekranları nostaljiyle bir araya getiren modeller sunuyor. Razr 5G modeli entegre 5G modemine sahip ve orta-üst seviye olarak sınıflandırabileceğimiz Snapdragon 765G yonga setiyle geliyor. Motorola bu işlemciyle daha fazla performans ve daha hızlı veri transfer hızlarını hedefliyor. Android 10 işletim sistemiyle beraber gelen telefonda bulunan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise günümüz standartlarına gayet uygun.

Motorola Razr 5G, katlandığı zaman dış tarafta 2.7 inçlik, 800 x 600 çözünürlüğünde, 370 ppi gOLED ve artık jestleri de algılayabilen bir ekrana sahip. Kullanıcılar dış ekranda kamera, mesajlar, hesap makinesi, Google Keep, Google Haberler, Youtube gibi uygulamaları varsayılan olarak çalıştırabilecek. Ayrıca ayarlardan verilen izinle her uygulamadan bu ekranda çalışması istenebilecek. İç tarafta ise 6.2 inçlik ana ekranımız bulunmakta. 876 x 2142 piksellik çözünürlüğe ve 373 ppi değerine sahip bu ekran ise pOLED özelliğini taşıyor.

Razr 5G gücünü 2800 mAh’lik bir bataryadan alıyor. Her ne kadar kapasite düşük gibi görünse de Motorola resmi sitesinde tekrar şarj etmeye gerek kalmadan 24 saatlik bir kullanım vaat etmiş. Şarj gerektiğindeyse TurboPower olarak adlandırılan 15W’lık hızlı şarj desteği kullanıma giriyor. 48 MP’lik ana kamera telefon katlandığı zaman, dış ekranın hemen altında görünüyor. Optik imaj sabitleyicisine (OIS), lazer otofokus özelliğine sahip kamera f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Özçekim odaklı ön kamera ise 20 MP ve f/2.2 diyafram açıklığında.

Telefonun ilk olarak Çin ve seçili Avrupa pazarlarında satışa sunulması bekleniyor. Siyah, gümüş ve altın olarak tabir edebileceğimiz üç renkte satışa sunulacak olan Motorola Razr 5G 1399$’lık bir fiyat etiketine sahip.