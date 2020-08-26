Sony Xperia 5 Mark II özellikleri belli oldu!

Son dönemde başarılı telefon modelleri sunmayı başaran Sony, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi cihazını duyurmaya hazırlanıyor. IFA 2020 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan Sony Xperia 5 Mark II modelinin tasarımı ve teknik detayları belli oldu!

Kamerada iddialı Sony Xperia 5 Mark II ortaya çıktı!

Akıllı telefon sızıntıları ile ünlü Evan Blass’ın paylaştığı Xperia 5 Mark II, tasarım tarafında büyük bir yenilik barındırmıyor. Markanın güncel tasarım felsefesi olan uzun ve ince ekran korunurken, kenar çerçeveleri en düşük seviyede tutuluyor. Bunun yanında arka tarafta da üst seviye bir hissiyat sunan malzeme kalitesi kullanıldığı belirtiliyor.

reklam

Teknik detay tarafında ise iddialı bir donanım birlikteliği göze çarpıyor. 6.1 inç boyutunda Full HD+ OLED ekran taşıdığı ifade edilen telefonun 21:9’luk ekran formatı dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Sony Xperia 5 Mark II modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunulacak. Bunun dışında microSD kart desteği de telefonun kullanıcıları ile buluşacak.

Telefonun kamera tarafında da markanın diğer bir amiral gemisi modeli olan Xperia 1 Mark II referans alınmış. Üçlü arka kamera Zeiss desteği ile oluşturulurken, sensör tarafında büyük olasılıkla 12+12+12 megapiksellik bir paket taşıyacak. Ayrıca telefonun sağ alt kısmında hızlı video ve fotoğraf çekimi sağlamak için iki adet deklanşör tuşu bulunuyor.

Pil kapasitesi hakkında henüz somut bilgi bulunmayan telefonun selefinde kullanılmayan 3.5 mm kulaklık girişinin döneceği ifade ediliyor. Bu yönden Sony’nin kullanıcı isteklerini tasarım tarafında ön planda tuttuğunu görüyoruz. Son olarak Eylül ayının ilk haftasında tanıtılacak telefon için 1.000 dolar düzeyinde bir fiyat etiketinin beklendiğini belirtelim.