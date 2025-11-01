Türkiye genelinde devam eden sosyal konut projeleri, bu kez farklı bir tehlike ile gündemde. Vatandaşların umudu haline gelen sosyal konut başvurularını fırsat bilen dolandırıcılar, E-Devlet portalının birebir kopyasını hazırlayarak sahte siteler üzerinden “ilk taksit ödemesi” bahanesiyle para toplamaya başladı. Peki vatandaş bu yeni dijital tuzaktan nasıl korunacak?

Sosyal konut projesi taksidi dolandırıcılığına dikkat! Bu tuzağa düşmeyin!

Son günlerde birçok kullanıcı, sosyal konut projesi kapsamında ödeme talep eden sahte mesajlar aldığını bildirdi. E-Devlet arayüzünü neredeyse birebir taklit eden bu dolandırıcılar, vatandaşlara “ödeme onayı” ya da “başvurunuzu tamamlamak için ilk taksidi yatırın” şeklinde yönlendirmeler yapıyor.

Uzmanlara göre dolandırıcılar, gerçek E-Devlet tasarımını taklit ederken hem logoyu hem menü düzenini hem de yazı tipini birebir kopyalıyor. Bu nedenle kullanıcıların fark etmesi oldukça güçleşiyor. Mobil sürümlerde de sahte siteler orijinal uygulamaya benzetilerek, “hızlı giriş” veya “doğrulama kodu” ekranlarıyla kişisel veriler toplanıyor. Bu yöntemle dolandırıcılar hem kimlik bilgilerine hem de banka hesaplarına erişebiliyor.

Yetkililer, sosyal konut dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak, işlemlerin yalnızca resmi E-Devlet sistemi üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı. Özellikle SMS, e-posta veya sosyal medya üzerinden gönderilen linklerin açılmaması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca iki kademeli doğrulama özelliğinin aktif hale getirilmesi, bu tür saldırılara karşı en etkili önlem olarak öne çıkıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bazı iddialara göre, dolandırıcılar sahte ödeme onay ekranlarına “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Onaylı” ibaresi ekleyerek güven algısı oluşturuyor. Ancak uzmanlar, bu tür ifadelerin hiçbir resmiyet taşımadığını belirtiyor. Resmi duyurular yalnızca bakanlık sayfalarından ve E-Devlet sisteminden yapılıyor.

Güvenlik uzmanları, başvuruda bulunan vatandaşların şüpheli bir durum fark ettiklerinde derhal Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) veya Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirimde bulunmasını öneriyor. Ayrıca E-Devlet hesabında şifre değişikliği yapılması ve iki kademeli doğrulama sisteminin açılması gerekiyor.

Tuzağa düşmemek için E-Devlet iki kademeli doğrulama sistemini hemen aktif etmeyi unutmayın.