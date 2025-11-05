Thyris.AI, kurumsal yapay zekâya getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla Redington Türkiye & CIS ile geleceği şekillendirecek stratejik bir iş birliğine imza attı.

Redington Türkiye, yapay zekâ tabanlı dijital dönüşüm alanında global ölçekte güçlü bir konuma sahipThyris.AI ile gerçekleştirdiği bu iş birliği kapsamında, markanın Türkiye veCIS bölgesindeki tek yetkili distribütörü oldu. Bu ortaklık, bölgedeki kurumların yapay zekâ adaptasyon süreçlerini hızlandırmayı ve dijital dönüşüm yolculuklarına ivme kazandırmayı hedefliyor.

Kurumsal yapay zekâ adaptasyonuna güçlü destek

Redington Türkiye,Thyris.AI iş birliğiyle birlikte, yapay zekâ çözümlerini bölgesel pazara entegre etmek üzere güçlü bir stratejik çerçeve oluşturuyor. Bu kapsamda, mevcut iş ortaklarının yanı sıra Redington ekosistemindeki partnerlerin deaktif şekilde sürece dahil edilmesiyle, kurumların yapay zekâyı operasyonlarına güvenli, esnek ve ölçeklenebilir biçimde entegre etmesi hedefleniyor.

Bu stratejik iş birliği, Thyris.AI’ın güçlü teknoloji altyapısını Redington Türkiye’nin marka gücü, finansal kaynakları ve geniş partner ağıyla birleştiriyor. Böylece her iki taraf da kurumlara uçtan uca çözümler sunarak, pazarda sürdürülebilir büyüme ve bölgesel etki alanını genişletmeyi amaçlıyor.

Yapay Zekâyı Kurumsal Dönüşümün Merkezine Taşıyan Platform

Thyris.AI, geleneksel yapay zekâ çözümlerinden farklı olarak, donanımdan uygulamaya kadar tüm katmanları kapsayan dikey entegre bir platform sunuyor. Bu platform; geliştirme araçları, altyapı, uygulama katmanı ve analitik çözümleri tek bir ekosistem altında birleştirerek, kurumsal dönüşümün karmaşık süreçlerini basitleştiriyor.

Ayrıca Thyris.AI, hem bulut hem de on-premise ortamlarda çalışabilen hibrit yapısıyla veri güvenliği, regülasyon uyumu ve operasyonel esneklik sağlıyor. Bu esneklik, özellikle finans, kamu ve savunma gibi yüksek güvenlik gerektiren, aynı zamanda mevcut regülasyonlar nedeniyle veri, uygulama,eğitilmiş yapay zeka modellerinin egemen (sovereignty) halde bulunması gerekliliği ya da yüksek erişilebilirlik (availability %99,999 vb.) istekleribu sektörlerde Thyris.AI’ı öne çıkaran bir fark yaratıyor.

Platformun low-codegeliştirme araçları sayesinde, kurumlar derin teknik bilgiye sahip olmadan dakendi yapay zekâ çözümlerini hızlı şekilde geliştirebiliyor. Böylece işsüreçleri optimize edilirken hem zaman hem maliyet tasarrufu elde ediliyor.

“Kurumsal yapay zekâda dönüşümün öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz.”

Bu iş birliği öncelikle kurumsal AI için gerekli teknik altyapı ve hizmetlerin mükemmel şekilde sağlanmasını garanti ediyor. Ancak iş birliğinin asıl değeri bunun da ötesinde: yapay zeka benimsenmesindeki en kritik sorunu hedefliyor: davranışsal dönüşüm.

Redington Türkiye &CIS Genel Müdürü Bora İncir, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Thyris.AI ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, kurumların yapay zekâyı iş süreçlerinin merkezine güvenli ve sürdürülebilir biçimde konumlandırmalarına yardımcı olacak. Redington Türkiye olarak, bölgedeki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna hız kazandırmayı, yapay zekâ adaptasyonunu demokratikleştirmeyi ve iş ortaklarımızla birlikte teknolojinin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz.”

Thyris.AI Kurucusu Halil Bugöl, “Sektördeki son araştırmalar, AI projelerinin başarısız olmasının%70’inin teknoloji değil, davranışsal engeller nedeniyle gerçekleştiğini gösteriyor. Thyris.AI’nin Redington ile ortaklığı bu sorunu çözmek üzere kurgulanıyor: Hem dünya standartlarında teknik altyapı hem de organizasyonel dönüşüm desteği sunarak, yapay zekayı her seviyedeki çalışan için doğal ve erişilebilir kılıyoruz. Bu bütünsel yaklaşım, Türkiye ve CIS bölgesindeki kurumların AI’den ölçülebilir iş değeri elde etmesini ve küresel AI ekonomisinde rekabet avantajı kazanmasını sağlıyor. ”dedi.